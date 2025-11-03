Sportul mondial este atacat zi de zi în relația de încredere cu fanii săi, iar bugetele țărilor sunt căpușate de un fenomen ce pare imposibil de oprit: pariurile ilegale.

Cum funcționează aceste rețele de gambling subteran? Ce sume amețitoare se învârt? Ce se întâmplă în România? Ce fac autoritățile?

Totul, mai jos - în acest prim episod al unei serii GOLAZO.ro despre impactul jocurilor de noroc în societate.

„Dacă azi închidem 10 site-uri ilegale, mâine apar alte 20 în loc. Este copleșitor și extrem de periculos ce se întâmplă! Știu, sună a apocalipsă, dar așa e”.

Mărturia, consemnată recent de GOLAZO.RO într-un dialog cu un om care lucrează la vârful unei autorități europene de reglementare a jocurilor de noroc, descrie un fenomen neimpozitabil, ocult și care nu respectă aproape nicio regulă .

Este vorba atât despre pariuri sportive, cât și despre jocuri de tip casino sau așa-numitele „păcănele”.

Două exemple recente de asociere cu pariurile ilegale au izbucnit în lumea sportului mondial.

În SUA, într-o operațiune care a șocat industria sportului și fanii, intitulată „Nothing but bet" - ”Nimic în afară de pariuri”, șeful FBI a apărut în fața publicului american și a anunțat arestarea a trei cunoscuți antrenori și jucători din NBA, pentru pariuri ilegale. Au fost arestați și aproximativ 30 de membri ai Mafiei, puternic conectată, susține FBI, la sportul profesionist.

Într-un alt caz recent, în Turcia, autoritățile au demonstrat că din 571 de arbitri investigați, 371 dețin conturi active, iar 152 joacă în mod curent la pariuri.

În România, siteurile „negre” sunt de peste 50 de ori mai multe decât numărul companiilor autorizate, care plătesc taxe și se supun reglementărilor statului român, conform raportului dintre cei 31 de jucători legali și siteurile teoretic „banate” de către ONJN, care depășesc 1.600.

Doar în acest an, din ianuarie până în octombrie, am adăugat 125 de domenii noi pe lista neagră. În ultimele luni, ONJN a depus 44 de plângeri penale, inclusiv împotriva unor platforme nelicențiate cunoscute precum NVCasino, Verde Casino și Vulkan Casino Vlad Soare, președinte ONJN

La ora publicării acestui articol, toate cele 3 platforme ilegale invocate în declarația ONJN către GOLAZO.ro sunt online și pot fi accesate fără nicio restricție pe teritoriul României.

Piața subterană e corelată cu infracțiuni majore

De obicei, spun specialiștii, piața neagră este asociată cu infracțiuni ce variază de la fraudă la șantaj și de la trafic de persoane la crimă organizată.

Mai multe analize făcute publice în ultimii ani semnalează o răspândire incredibilă a pariurilor ilegale. De exemplu, o cercetare a unui organism din Asia arăta, în 2022, că 61% din totalul pariurilor online proveneau, de fapt, din piața neagră. Și zona pariurilor ilegale creștea de două ori mai repede decât cea reglementată!

Azi, aproape 4 ani mai târziu, pariurile ilegale au sărit, la nivel mondial, de 70%.

Puteți număra atâtea trilioane?

„Jocurile de noroc ilegale sunt principalul pericol pentru integritatea sportului, dar și a societăților în general”. Concluzia a răsunat pe mai multe voci la evenimente majore din ultimul timp, în fața unor audiențe formate din cercetători, autorități, sportivi de elită și jurnaliști. Toți se tem de amploarea fenomenului și caută soluții să-l țină în frâu.

„Pariurile ilegale însumează 1,7 trilioane de dolari americani pe an”, a șocat jurnalistul Philippe Auclair pe scena Play the Game, o conferință despre pericolele la adresa integrității sportului, desfășurată recent în Finlanda.

Ca să înțelegeți mai bine amploarea fenomenului subteran, un trilion înseamnă o mie de miliarde. Are 12 zerouri. Deci pariurile ilegale generează 1.700.000.000.000 de dolari pe an.

Diferența dintre legal și ilegal, la jocurile de noroc

Ce înseamnă pariuri ilegale?

Online : acele pariuri sau jocuri oferite de site-uri sau aplicații care nu sunt acreditate în țara unde ele pot fi accesate.

: acele pariuri sau jocuri oferite de site-uri sau aplicații care nu sunt acreditate în țara unde ele pot fi accesate. Offline: aparate, săli de jocuri sau cazinouri fără licență.

Acreditarea / licențierea prespune încadrarea într-un anumit set de reguli, care diferă de la țară la țară și poate include de la taxe și impozite până la măsuri de protecție pentru jucători (limită de vârstă, limitarea sumelor jucate, autoexcludere, programe anti-adicție etc).

De exemplu, în România, în afară de casele de jocuri de noroc care-și desfășoară activitatea legale, pot fi accesate sute de site-uri ilegale. Asta este partea online.

„Iar pentru offline, să știți că sunt și la noi atât cazinouri clandestine organizate de diverși interlopi, cât și afaceri mici-mijlocii, cu aparate de păcănele care funcționează pe blat pe la sate și comune, acolo unde ele au fost interzise prin lege”, a explicat pentru GOLAZO.ro o sursă din piață.

Pariuri ilegale în România - cifre

Surse din industrie au avansat, în documentarea acestei serii de articole, ideea că peste 30 % din încasările din jocuri de noroc în România merg în piața neagră .

„Iar proporția dintre pariuri sportive și casino sau păcănele e foarte dezechilibrată, în sensul că a doua categorie e cea unde se învârt, de departe, cele mai mari sume”, spune un specialist din industrie.

Nu există cifre oficiale sau studii autorizate.

Singurele statistici care pot sugera amploarea fenomenului în România sunt pe site-ul ONJN (Oficiu Național pentru Jocuri de Noroc). Ce dimensiune indică acestea?

Acum, România are 31 de operatori licențiați . De la Superbet, Betano, Fortuna etc, cunoscute în principal pentru pariuri sportive, până la platforme care oferă doar jocuri de cazino sau așa numitele „păcănele”.

. De la Superbet, Betano, Fortuna etc, cunoscute în principal pentru pariuri sportive, până la platforme care oferă doar jocuri de cazino sau așa numitele „păcănele”. În același timp, ONJN are o „listă neagră” pe care s-au adunat, în timp, nu mai puțin de - atenție! - 1.603 site-uri care oferă jocuri de noroc ilegale!

Ce face Statul român, prin ONJN?

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) își recunoaște limitele în două răspunsuri transmise recent către GOLAZO.ro.

Lupta e grea, dușmanii sunt puternici. „Platformele ilegale dispun de resurse financiare și tehnologice considerabile și pot migra rapid pe subdomenii sau site-uri „mirror”. În plus, prin VPN-uri, utilizatorii pot încerca să ocolească restricțiile. Din acest motiv, procesul de blocare este unul permanent și repetitiv” La ONJN nu s-a muncit bine. O confirmă, chiar dacă într-un stil diplomatic, actualul președinte, Vlad Soare: „ Un audit intern recent a relevat anumite disfuncții în activitatea Direcției de specialitate care este responsabilă cu monitorizarea pieței ”.

Mai exact, verificările privind respectarea obligațiilor de către furnizorii de servicii de internet în ceea ce privește restricționarea accesului la site-urile incluse pe lista neagră nu au fost realizate cu periodicitatea necesară:

„În prezent se derulează o acțiune amplă de verificare a accesului pe site-urile nelicențiate incluse pe lista neagră și se transmit notificări către furnizorii de servicii care au obligația restricționării accesului, acolo unde accesul nu a fost restricționat. Spre exemplu, în cazul unuia dintre cei mai importanți furnizori de servicii, s-a constatat că toate site-urile din lista neagră erau blocate, în schimb, în cazul unui anumit furnizor de servicii, au fost descoperite 121 de site-uri care nu erau blocate ”.

Conform Economedia, înainte de a fi numit președinte interimar al autorității statului (ONJN), Vlad Soare a fost șef în Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc (FedBet), una dintre cele mai vocale organizații pro-industrie.

La noi, Statul e preocupat doar să adauge taxe, bariere și culpe generalizate pentru companiile legale, dar abia se mișcă atunci când vine vorba de lupta împotriva jocurilor de noroc ilegale un specialist din industrie

Recent, ONJN a anunțat că deschide un fel de hot-line pe Whatsapp. Mai exact, poți reclama existența unor aparate ilegale ori a unor site-uri nereglementate, trimițând un mesaj pe Whatsapp la numărul 0761 890 899. „Dați-ne cât mai multe detalii, inclusiv capturi de ecran, fotografii sau adrese exacte, pentru ca echipele de control să poată acționa rapid și eficient”.

Industria din România a folosit pariurile ilegale ca un argument pentru a cere autorităților un tratament corect și reglementări pro-business. „ Dacă operatorii licențiați și clienții care folosesc platformele legale vor fi cocoșați cu taxe ori de restricții, atunci riscăm ca tot mai mulți jucători să fie ademeniți spre piața neagră. Acolo nimeni nu-i poate proteja și nici Statul nu încasează nimic ”.

Pe de altă parte, voci care se opun industriei susțin că tocmai vizibilitatea uriașă a jocurilor de noroc, fie ele și reglementate legal, îi împinge pe consumatori către dependență sau spre normalizarea jocului în sine, ceea ce, într-un final, favorizează scurgerea acestuia spre zone gri sau negre.

Jurnalistul Joon Lee a scris zilele trecute în The New York Times că „de ani de zile, ligile, companiile media și casele de pariuri sportive au pretins că jocurile de noroc sunt doar o altă modalitate de a-i ține pe fani conectați și implicați. Dar frecvența crescândă a scandalurilor de integritate și încrederea în scădere a publicului indică o industrie putrezită din interior - una care recompensează corupția, pedepsește transparența și tratează dependența ca pe un model de afaceri”.

46,2% dintre adulți și 17,9% dintre adolescenți au participat la o formă de jocuri de noroc în ultimul an, conform The Lancet, publicație medicală de referință la nivel mondial

Cum ajung românii la pariurile negre?

Oamenii sunt atrași către site-urile ilegale prin publicitate pe diverse platforme digitale. „Site-urile de filme piratate și site-urile cu conținut porno sunt pline de astfel de reclame”, explică o sursă din piață.

Aceste business-uri ilicite, deși sunt branduri no-name, necunoscute pe plan local, pentru că nu li se permite publicitatea pe TV ori pe platforma și site-uri cu reputație, atrag totuși un număr mare de utilizatori pentru că:

Oferă bonusuri mai atractive decât companiile licențiate

Au cote mai bune

Permit înregistrare mai facilă, fără prea multe documente

„Oamenii nu sunt atenți la brand sau la elemente de securitate, cum ar fi numărul de licență locală și așa mai departe. Plus că e ca la hainele fake - unele platforme imită atât de bine brandurile mari, încât greu îți dai seama că nu sunt legale”, povestește un om din industrie.

Tendințele lui 2025

Companii din zone exotice, nereglementate sau cu control limitat, oferă multor afaceri de gambling o aparență de legalitate. Până de curând, betting-ul ilegal își avea bazele în Curaçao, Filipine și Isle of Man.

„Din 2025, poza s-a schimbat. Au apărut pe hartă Vanuatu, St. Kitts sau Anjouan, din Insulele Comore. Cei care conduc licențierea nu sunt localnici, ci expați. Iar adevărații patroni ai businessurilor de pariuri ilegale stau mereu în umbră”, dezvăluie jurnalistul francez Philippe Auclair, într-un dialog cu GOLAZO.ro.

825 de licențe active de jocuri online au fost emise, până în mai 2025, în jurisdicția din Anjouan, una dintre cele trei insule Comore, un arhipelag din largul Africii

Un raport recent dezvăluie modul în care entitățile offshore, care pretind a fi organisme de reglementare, oferă de fapt o "camuflare" legală pentru activități infracționale masive, punând în pericol integritatea competițiilor sportive și nu numai.

„Operatorii de pariuri opaci, cu structură de proprietate neclară, sunt de multe ori conectați cu rețele de crimă organizată care utilizează reglementatorii offshore ca un camuflaj pentru ilegalitatea lor, facilitând spălarea banilor ”, se arată în cercetarea semnată de jurnalistul de investigații Steve Menary și de profesorul universitar Marko Begovic, fost tenismen și apoi director pe probleme de sport în Guvernul din Muntenegru.

Exemplul din Belgia: „Unde e voință sunt și soluții”

Philippe Auclair, jurnalist francez de investigații, explică pentru GOLAZO.ro ramificațiile și anvergura gigantice ale jocurilor de noroc ilegale:

„Este o muncă incredibil de dificilă pentru autoritățile de reglementare. Pentru că azi este extrem de ușor să creezi un site ilegal de pariuri sportive . Se poate face într-o singură zi, nu glumesc!, și costă incredibil de puțin, doar vreo 15.000 de euro. Ulterior, totul ține de vizibilitate și promovare”.

Philippe Auclair, jurnalist. Sursa foto: Thomas Søndergaard / Play the Game

Pe de altă parte, continuă ziaristul francez care colaborează cu The Guardian, France Football sau Josimar, efectul este considerabil atunci când se reușește destructurarea unor rețele mari.

„De exemplu, investigatorii belgieni au reușit anul trecut să descopere o bandă de infractori veniți din Armenia care manipulau meciuri de tenis. Au ajuns până la vârful piramidei, l-au capturat pe lider și au dezmembrat întregul flux. A fost o operațiune extraordinară! După arestarea șefului și destructurarea rețelei, numărul alertelor transmise de autorități privind meciuri suspectate de manipulare a scăzut cu 40% la nivel mondial.

Pare incredibil, dar este adevărat! Asta înseamnă că acțiunile ferme pot avea efecte concrete. Iar unde există voință, există și soluții . De exemplu, dacă autoritățile chineze ar fi cu adevărat hotărâte să închidă operatorii ilegali care vizează piața asiatică și care operează în prezent din Cambodgia, ar putea să îi elimine complet într-un timp foarte scurt, iar organizațiilor respective le-ar fi extrem de dificil să se regrupeze”.

Pariurile ilegale sunt acum factorul numărul unu care alimentează corupția în sport Organizația Națiunilor Unite, Oficiul pentru Droguri și Criminalitate

Va urma

În episoadele următoare pe GOLAZO.ro vom explica:

cum se aranjează un meci la pariuri

ce spun cei din industria locală și ce fac autoritățile noastre contra pariurilor subterane

cât de puternică și periculoasă este această lume

VIDEO - „Caracatița pariurilor ilegale”, documentar GOLAZO.ro