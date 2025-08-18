„Merită tot respectul” Discurs schimbat al lui Sabău după succesul de la Constanța: „Îi felicit pe absolut toți”. Ce spune despre Macalou

Farul - U Cluj 0-1. Ioan Ovidiu Sabău a tras primele concluzii după succesul obținut la Constanța.

Tehnicianul a fost încântat la maximum de atitudinea elevilor săi, comparativ cu meciurile precedente în urma cărora și-a exprimat mai multe dezamăgiri.

U Cluj a jucat peste 80 de minute în inferioritate numerică, însă a reușit să plece cu toate cele trei puncte de la Constanța.

Farul - U Cluj 0-1 . Sabău: „Jucătorii merită tot respectul”

„Am observat că am început să arătam bine ca ritm, ca formă sportivă începem să avem acea intensitate, ușurință de a alerga.

Cred că atâta timp cât am fost în egalitate numerică, am avut noi inițiativă, plus o acțiune superbă și la gol. Mi s-a părut toată săptămână că echipa este în creștere, ca viteza, forță în picioare, prospețime.

Sigur, după eliminare normal că te închizi, trebuie să alergi mult mai mult, trebuie să faci sacrificii, iar ei merită tot respectiul și aprecierea, vreau să-i felicit pe absolut toți.

Au fost destul de multe meciuri în care am controlat și pierdeam apoi destul de ușor. Și îți pierzi apoi din încredere, vezi numai lucrurile negative, deci aveam nevoie de o astfel de victorie care îți dă puțină liniște.

Pe Mikanovic vreau să-l felicit, are o stare de spirit incredibilă, e capabil să alerge 120 de minute în continuu, nu cedează niciodată, am vrut să-l schimb la accidentare, nici n-a vrut să audă, tot ce face, face la intensitate maximă”, a spus Sabău după meci, la Prima Sport.

Întrebat despre situația lui Macalou, despre care s-a zvonit că ar vrea să plece, Sabău a răspuns:

„Depinde doar de el, eu cel puțin am încredere că e un jucător care ne poate ajuta, dar trebuie să decidă și el ce vrea să facă și dacă se identifică cu această echipă. Noi vrem să-l ajutăm, că este jucătorul nostru”.

FOTO. Trebuia acordat și penalty la eliminarea lui Cristea?

Trebuia acordat penalty la faultul lui Iulian Cristea în Farul - U Cluj? Da % Nu %

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport