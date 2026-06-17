„Mai bine taci, că poate fi rău” Ioan Varga a reacționat după ce a aflat cu cine va juca CFR Cluj în Conference League

Ioan Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, a vorbit despre tragerea la sorți a meciurilor din turul al doilea preliminar din Conference League.

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Pe 23 iulie, CFR Cluj își începe aventura europeană. „Feroviarii” vor juca împotriva învingătoarei din „dubla” Alashkert (Armenia) - Yelimay Semey (Kazahstan).

Ioan Varga, după tragerea la sorți: „Mai bine taci și nu te umfli, că poate fi rău”

Finanțatorul grupării ardelene crede că echipa sa are prima șansă la calificare. Totodată, Varga a adus aminte de o „dublă” europeană din urmă cu 8 ani împotriva celor de la Alashkert, care s-a lăsat cu o ploaie de goluri în poarta trupei din Armenia.

„Șansele sunt de partea noastră, sperăm să fie de bun augur. Mai bine taci din gură, te concentrezi, te mobilizezi și nu te mai umfli, că poate fi rău. Eu sper să mă bucur la final.

Tragerea la sorți e o veste bună, sperăm să trecem. Noi i-am mai bătut pe cei de la Alashkert acum mulți ani în cupele europene, le-am dat 7-0”, a spus Ioan Varga, potrivit gsp.ro.

Partida dintre CFR Cluj și Alashkert, de pe 16 august 2018, scor 5-0 FOTO: Sport Pictures

În sezonul 2018/2019, CFR a jucat cu Alashkert în turul 3 preliminar al Europa League. În acea „dublă”, CFR s-a impus cu 2-0 în turul din Armenia, grație golurilor reușite de George Țucudean.

La partida retur, CFR a făcut spectacol în Gruia și a câștigat cu 5-0, marcatorii golului fiind Emmanuel Culio, Billel Omrani (2), Ovidiu Hoban și Sebastian Mailat.

Cine sunt Yelimay Semey și Alashkert

Alashkert are un lot care valorează 4,9 milioane de euro, cei mai valoroși jucători ai echipei fiind atacantul Momo Toure, aripa dreaptă Olawale Farayola și căpitanul Karen Nalbandyan, cotat la 400.000 de euro, conform transfermarkt.com.

De cealaltă parte, Yelimay Semey este cotată la 6,7 milioane de euro.

Cei mai valoroși fotbaliști ai echipei sunt mijlocașul Hrvoje Ilic și fundașul Ivan Mladinovic, ambii cotați la 700.000 de euro.

În acest moment, Yelimay Semey ocupă locul al șaselea în prima ligă din Kazahstan, la patru puncte de Okzhetpes, gruparea de pe locul 3, ultimul care duce în cupele europene.

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