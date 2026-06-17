FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Conference League

FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 15:33
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 16:25
  • FCSB se va duela cu FK Auda în turul al doilea din Conference League, în timp ce CFR Cluj va da peste învingătoarea din „dubla” Alashkert (Armenia) - Yelimay Semey (Kazahstan).
  • Universitatea Craiova și U Cluj ar putea ajunge și ele în a treia competiție a continentului. Cu cine ar putea juca, mai jos în articol.
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FCSB a reușit să se califice în Conference League după un sezon mult sub așteptări. Echipa antrenată de Marius Baciu și-a asigurat prezența în cupele europene după ce le-a învins pe FC Botoșani și Dinamo la baraj.

De cealaltă parte, CFR Cluj va juca în Conference după ce a încheiat sezonul 2025/2026 al Ligii 1 pe locul al treilea.

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15:20 CFR Cluj și-a aflat adversara

În turul al doilea din Conference League, CFR Cluj va juca cu învingătoarea din „dubla” dintre Alashkert (Armenia) și Yelimay Semey (Kazahstan).

Manșa tur va avea loc în deplasare, în timp ce returul va avea loc în Gruia.

Alashkert are un lot care valorează 4,9 milioane de euro. Cei mai valoroși jucători ai echipei sunt atacantul Momo Toure (24 de ani), aripa dreapta Olawale Farayola (23 de ani) și căpitanul Karen Nalbandyan (24 de ani) - 400.000 de euro.

De cealaltă parte, Yelimay Semey este cotată la 6,7 milioane de euro. Cei mai valoroși fotbaliști ai echipei sunt mijlocașul Hrvoje Ilic (27 de ani) și fundașul Ivan Mladinovic (31 de ani) - 700.000 de euro.

15:19 U Cluj a aflat cu cine ar putea juca

Dacă va fi învinsă de Dinamo Kiev în prima fază a Europa League, atunci U Cluj va juca în turul al doilea din Conference League cu SK Brann (Norvegia).

Manșa tur se va juca la Cluj, iar returul va avea loc în Norvegia.

15:17 FCSB și-a aflat adversara

FCSB va juca în turul al doilea preliminar din Conference League cu FK Auda (Letonia).

Meciul tur va avea loc la București, pe 23 iulie, iar returul va fi în Letonia, pe 30 iulie.

FK Auda a terminat pe locul al treilea în campionatul din Letonia. Întregul lot al echipei este cotat la 4,4 milioane de euro.

Cel mai valoros jucător al echipei este căpitanul Eduards Daskevics (23 de ani), care este cotat la 400.000 de euro. Evoluează pe banda stângă și este mai slab cotat decât Ionuț Cercel (19 ani), fundașul dreapta al FCSB!

15:09 Craiova și-a aflat adversara din turul 2 al Conference League, dacă va fi eliminată în primul tur al UCL

Dacă va fi învinsă de ML Vitebsk, atunci Craiova o va întâlni în turul al doilea preliminar al Conference League pe învinsa din „dubla” dintre Kairat Almaty (Kazahstan) și Sutjeska (Muntenegru).

Meciul tur va avea loc pe 23 iulie, în Bănie, iar returul va fi pe 30 iulie.

15:03 UEFA prezintă procedura tragerii la sorți

FCSB și CFR Cluj își află adversarele din turul 2 al Conference League

Pe hârtie, FCSB va avea un parcurs mai facil decât CFR Cluj în preliminariile Conference League. Va fi cap de serie în toate tururile, în timp ce formația din Gruia va avea acest avantaj doar în tururile 2 şi 3, nu şi în play-off.

UEFA a anunțat miercuri dimineață lista scurtă a posibililor adversari pentru FCSB și CFR Cluj în turul al doilea preliminar din Conference League.

Lista scurtă pentru FCSB:

  • Panevezys (Lituania)
  • Învinsa din „dubla” Hajduk Split (Croația) / Zilina (Slovacia)
  • LNZ Cherkasy (Ucraina)
  • Zimbru Chișinău (Rep. Moldova)
  • FK Auda (Letonia)
Posibilii adversari ai FCSB din turul al doilea preliminar din Conference League. Foto: captură uefa.com. Posibilii adversari ai FCSB din turul al doilea preliminar din Conference League. Foto: captură uefa.com.
Posibilii adversari ai FCSB din turul al doilea preliminar din Conference League. Foto: captură uefa.com.

Lista scurtă pentru CFR Cluj:

  • Beitar Ierusalim (Israel)
  • Câștigătoarea din „dubla” Zira (Azerbaidjan) / Torpedo Kutaisi (Georgia)
  • Câștigătoarea din „dubla” Alashkert (Armenia) / Yelimay Semey (Kazahstan)
  • CSKA 1948 Sofia (Bulgaria)
Posibilii adversari ai CFR-ului din turul al doilea preliminar din Conference League. Foto: captură uefa.com. Posibilii adversari ai CFR-ului din turul al doilea preliminar din Conference League. Foto: captură uefa.com.
Posibilii adversari ai CFR-ului din turul al doilea preliminar din Conference League. Foto: captură uefa.com.

Meciurile se vor juca pe 23 iulie, respectiv 30 iulie.

Peste cine ar putea da U Craiova și U Cluj, dacă vor fi eliminate

Universitatea Craiova va juca în primul tur preliminar din Liga Campionilor cu ML Vitebsk, campioana Belarusului, în timp ce U Cluj va avea o misiune dificilă în primul tur din Europa League, acolo unde va da peste Dinamo Kiev.

Dacă vor fi eliminate, cele două echipe românești vor retrograda în turul al doilea din Conference League.

Posibili adversari pentru Universitatea Craiova:

  • Învinsa din „dubla” Borac Banja Luka (Bosnia) / Levski Sofia (Bulgaria)
  • Învinsa din „dubla” Kairat Almaty (Kazahstan) / Sutjeska (Muntenegru)
  • Învinsa din „dubla” Vikingur Reykjavík (Islanda) /ETO FC Gyor (Ungaria)
Posibilii advsersari ai Craiovei dacă va juca în turul 2 al Conference League. Foto: Captură uefa.com. Posibilii advsersari ai Craiovei dacă va juca în turul 2 al Conference League. Foto: Captură uefa.com.
Posibilii advsersari ai Craiovei dacă va juca în turul 2 al Conference League. Foto: Captură uefa.com.

Cu cine ar putea juca Universitatea Cluj:

  • Braga (Portugalia)
  • Bașakșehir (Turcia)
  • SK Brann (Norvegia)
  • FC Sion (Elveția)
  • Învinsa din „dubla” Marsaxlokk (Malta) – FC Pyunik (Armenia)
Posibilii advsersari ai lui U Cluj dacă va juca în turul 2 al Conference League. Foto: Captură uefa.com. Posibilii advsersari ai lui U Cluj dacă va juca în turul 2 al Conference League. Foto: Captură uefa.com.
Posibilii advsersari ai lui U Cluj dacă va juca în turul 2 al Conference League. Foto: Captură uefa.com.

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