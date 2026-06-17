„Cine nu a auzit de el?” Cristiano Bergodi dezvăluie care e cel mai periculos jucător de la Dinamo Kiev + Ce spune despre PAOK

Cristiano Bergodi, 61 de ani, a vorbit, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, despre adversarul pe care U Cluj îl va întâlni în Europa League.

În primul tur preliminar, „studenții” vor juca cu Dinamo Kiev. Meciul tur e programat pe 9 iulie, iar returul se va juca la Cluj, pe 16 iulie.

În cazul în care se va califica în turul doi preliminar al Europa League, U Cluj o va înfrunta pe PAOK Salonic.

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La sediul UEFA de la Nyon s-au tras la sorți partidele contând pentru tururile preliminare ale competițiilor europene.

În Europa League, acolo unde a ajuns după ce a terminat pe locul al doilea în clasamentul Ligii 1 și a pierdut finala Cupei României, ambele trofee interne fiind câștigate de U Craiova, U Cluj va evolua contra celor de la Dinamo Kiev.

Cristiano Bergodi: „Yarmolenko e un jucător excelent”

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Cristiano Bergodi, tehnicianul italian al celor de la U Cluj, pentru a afla plusurile și minusurile ucrainenilor.

Domnule Bergodi, Dinamo Kiev e adversarul U Cluj în primul tur preliminar al Europa League. Tragere la sorți fără noroc?

Da, e unul dintre cei mai dificili adversari pe care-i puteam avea. Nu am avut noroc, așa e. Dar, pe de altă parte, în fotbal se pot întâmpla multe. Cine credea că Spania va face egal cu Insulele Capului Verde? Așa că și noi avem șansa noastră.

Care sunt punctele forte ale ucrainenilor?

Cred că multă lume a auzit de Yarmolenko. Chiar dacă a ajuns la 36 de ani, rămâne un fotbalist foarte bun. Excelent. A marcat de multe ori și în campionatul trecut.



Apoi mai e și tânărul Ponomarenko, de 20 de ani, care a explodat sezonul trecut. Și el a marcat mult (n.r. - 13 goluri în campionat). E o echipă cu individualități, cu calitate, dar care a suferit în campionat.

9 goluri în 22 de meciuri a înscris Yarmolenko pentru Dinamo Kiev în sezonul trecut

Unde scârțâie jocul celor din Kiev?

Suferă un pic ca și colectiv. Ca joc de echipă. Repet, au terminat pe locul patru campionatul, ei, care erau obișnuiți cu una dintre primele două poziții.

Nu au omogenitate.

Da, exact, iar omogenitatea e foarte importantă. Joacă un 4-3-3, chiar dacă, rar, schimbă în 4-4-2, iar omul lor de gol e Ponomarenko. Iar Yarmolenko e un jucător istoric, cu multe partide la nivel foarte mare. Dinamo Kiev a ajuns în Europa League grație câștigării Cupei Ucrainei, deci sunt o echipă redutabilă.

Bănuiesc că și echipa pe care o antrenați va mai beneficia de câteva achiziții.

Avem jucători care deja se antrenează cu noi, ca Pedro Pinho, Alibek Aliev, de la CFR Cluj, Marius Ștefănescu. Dar e normal ca pentru noii jucători să fie ceva mai greu să se integreze foarte repede. Portarul Michail (n.r. - Neofytos Michail de la Pafos) încă nu a ajuns, dar o va face zilele viitoare. Poate vor mai veni și alții.

84 de milioane de euro e cota lotului echipei Dinamo Kiev conform Transfermarkt. Lotul U Cluj are o cotă de piață în valoare de 19 milioane de euro.

Cristiano Bergodi: „Mircea Lucescu a făcut istorie”

Va fi o dublă în care echipa mai bine pregătită va avea prima șansă?

Să vedem cine va fi mai bine pregătit. Noi vom păstra aceeași atitudine. O echipă care are un an de muncă în spate, dintre care 8 luni alături de mine. Suntem omogeni și sperăm ca jucătorii care au venit sunt să fie în formă. Ștefănescu nu a mai jucat de ceva vreme la fosta sa echipă, Konyaspor, așa că trebuie să avem puțină răbdare cu anumiți jucători.

3 trofee a câștigat Mircea Lucescu alături de Dinamo Kiev. Un campionat, o cupă a Ucrainei și o Supercupă

Spunem Dinamo Kiev și, implicit, ne gândim la Mircea Lucescu…

Și eu am făcut același lucru când am văzut cu cine am căzut la tragerea la sorți. Mare, mare antrenor a fost Mircea Lucescu. A făcut istorie pe unde a fost. La Șahtior Donețk, dar și la Dinamo Kiev. În Italia, în Turcia. Mare pierdere pentru fotbalul mondial…

Dacă U Cluj trece de Dinamo Kiev, urmează PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu. Se pare că astăzi se va oficializa despărțirea celor două părți.

Și Răzvan a făcut o treabă foarte bună în Grecia. Nu e ușor să iei campionatul cu PAOK când joci cu Olympiakos, cu Panathinaikos, cu AEK Atena. Dar avem timp să vorbim și despre PAOK. Întâi să vedem ce facem cu Dinamo Kiev.

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