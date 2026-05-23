„Nu vom plânge după el” Ioan Varga nu l-a iertat pe Daniel Pancu, după ce antrenorul și-a anunțat plecarea: „Zici că a câștigat Champions League!”

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, nu a rămas indiferent după declarațiile făcute de Daniel Pancu la finalul meciului cu FC Argeș, scor 1-1.

Antrenorul a anunțat că va pleca din Gruia, deși contractul i se prelungise automat după calificarea echipei în Conference League.

Pancu și-a motivat decizia prin problemele existente la club și prin diferențele de condiții față de alte echipe din play-off.

Ioan Varga nu l-a iertat pe Daniel Pancu după ce antrenorul și-a anunțat plecarea: „Zici că a câștigat Champions League"

„Îi mulțumesc lui Pancu pentru tot ce a făcut, dar îmi pare rău că are un comportament care lasă de dorit. Mă așteptam la mai mult respect din partea lui, ceea ce noi i-am oferit.

Nu știu dacă simte asta sau nu, dar îi mulțumesc pentru tot ce a făcut. Și îi urez succes oriunde va merge. Să fie sănătos și să-l ajute Dumnezeu! Noi avem drumul nostru.

Vom face o echipă și mai puternică. Îi felicit pe băieți și le mulțumesc pentru că au rămas puternici, au dat tot ce au avut mai bun, chiar și când era greu. Sezonul viitor va fi mult mai bine și îi voi recompensa ca să le arăt mulțumirea.

Revenind la Pancu, faptul că vorbește așa urât de noi și de clubul nostru înseamnă că e o persoană foarte importantă și că are un CV de lăudat. Probabil a câștigat Champions League sau titlul cu vreo echipă! Sau a arătat vreo performanță cu vreo echipă”, a declarat patronul clujenilor, conform gsp.ro.

A terminat cu CFR Cluj pe locul 3, dar asta nu înseamnă că a câștigat ceva. Nu înțeleg de unde răutatea la adresa clubului. Dacă vrea condiții de Champions League, trebuie să aibă școală de Champions League. Dar să fie sănătos! Noi vom merge înainte. Nu vom plânge după el. El a realizat ceva notabil doar cu echipa mea, iar pentru asta merită mai multe laude băieții și toți cei din club. Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj

CFR Cluj era într-un moment dificil în toamna lui 2025, atunci când Daniel Pancu a preluat echipa. Ardelenii aveau doar 13 puncte după 15 etape și se aflau pe locul 13.

Ce a declarat Daniel Pancu: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”

Tehnicianul român a explicat că nu se mai simte bine în mediul de la CFR și că are posibilitatea să meargă într-un loc unde i se îndeplinesc toate condițiile cerute, adică la Rapid.

„Sunt șanse foarte mari să fi fost ultimul meci aici. Mi se îndeplinesc absolut toate condițiile și dorințele în altă parte. Aici, în continuare, sunt probleme.

Și, probabil, dacă nu aș fi venit în octombrie-noiembrie la CFR, în acest moment clubul ar fi fost într-o situație foarte, foarte grea”, a declarat tehnicianul.

Întrebat cum poate un antrenor să plece de la CFR după ce a obținut locul 3 și a dus echipa în lupta pentru Conference League, acesta a replicat:

Antrenorul Pancu merge într-un loc unde nu face cu autocarul jumătate de oră până la antrenament și jumătate de oră la întoarcere, când poate să lucreze o oră cu niște jucători tineri pe care să-i dezvolte frumos, armonios, și să-i ducă la alt nivel. Unde salariile sunt plătite, din câte știu eu, la minut, plus că terenurile de antrenament sunt biliard și cu încălzire iarna și nu se întâmplă niciun fel de problemă. Acum judecați și dumneavoastră. Daniel Pancu

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a declarat joi că antrenorul pe care îl dorește pentru a-l înlocui pe Gâlcă este Daniel Pancu, 48 de ani.

Contractul lui Pancu la Cluj s-a prelungit automat cu 2 ani, după ce a dus echipa în Europa. Clauza de reziliere este de aproximativ 50.000 de euro.

„Da, Pancu e un antrenor pe care sincer ni-l dorim. E prima opțiune. E un rapidist get-beget, a făcut niște lucruri foarte, foarte bune la CFR, la U21, am mai lucrat cu el la începutul carierei lui. Îl cunosc și ca persoană, și ca fotbal pe care vrea să-l propună.

Nu am luat legătura cu el. Vedem. Vom discuta cu impresarul lui, Ioan Becali, dacă vom ajunge la un consens, ceea ce sper, îl aducem. Dacă nu, avem și alte variante”, a spus oficialul Rapidului, la Prima Sport.

