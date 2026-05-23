Olimpiu Moruțan FOTO: Sport Pictures
„Nu m-a surprins" Olimpiu Moruțan, despre revenirea la echipa națională după 7 luni: „Îmi doresc să reintru în circuit"

alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 10:12
  • Olimpiu Moruțan (27 de ani), aripa de la Rapid, a vorbit despre convocarea la echipa națională după o pauză de șapte luni.
  • România va disputa la începutul lunii viitoare două meciuri amicale, cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

Ultima acțiune la care a fost convocat fotbalistul Rapidului a fost cea disputată în octombrie 2025, atunci când România le-a întâlnit pe Moldova (amical) și Austria (preliminarii Cupa Mondială).

Atunci, Moruțan a jucat doar 58 de minute în meciul cu Republica Moldova, reușind două pase de gol.

Olimpiu Moruțan, despre revenirea la echipa națională: „Nu m-a surprins”

Convocat pentru acțiunea din luna iunie de către noul selecționer, Gheorghe Hagi, Olimpiu Moruțan a vorbit despre revenirea în tricoul României:

„Sunt foarte fericit că sunt din nou la echipa națională, îmi doresc să intru în circuit și să avem cât mai multe rezultate bune cu noul selecționer.

Nu m-a surprins, m-am bucurat foarte tare pentru că știu că muncesc. Îmi doresc să progresez de la zi la zi. Este un nou capitol. Îmi doresc să reintru în circuit.

Sunt două meciuri amicale, trebuie să le pregătim foarte bine. Mister o să ia cele mai bune decizii și o să ne ajute să facem jocuri foarte bune, pentru că el are o experiență foarte mare.

Cred că este și acest aspect foarte important (n.r. să demonstreze la aceste meciuri), dar sigur ne știe foarte bine pe toți. Cel mai important e să lucreze cu jucătorii la antrenamente.

Trebuie să avem o mentalitate de câștigători. Aceste meciuri vor fi de acomodare cu noul antrenor și trebuie să le câștigăm”, a declarat Moruțan, potrivit digisport.ro.

17 meciuri
a jucat Olimpiu Moruțan în tricoul echipei naționale. A marcat un gol și a oferit șase pase decisive

Olimpiu Moruțan a debutat la echipa națională în anul 2021, fiind unul dintre fotbaliștii care a prins multe minute în campania de calificare la Euro 2024, sub comanda lui Edi Iordănescu.

Acesta nu a fost prezent în Germania alături de „tricolori”, deoarece a suferit o accidentare gravă la tendonul lui Ahile, chiar înainte de turneul final.

Lotul României pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Opinii
