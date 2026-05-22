Gică Hagi (61 de ani), selecționerul României, a anunțat lotul pe care se va baza la meciurile amicale cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

Lotul va fi întregit cu jucătorii care urmează să joace la barajul pentru Conference League, de la FCSB, Dinamo și FC Botoșani.

„Regele” revine pe banca „tricolorilor”, după o pauză de 25 de ani și are ca obiectiv calificarea la Campionatul European din 2028.

Lotul României pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor

La prima sa acțiune de la întoarcerea la națională, Hagi a ales să facă câteva convocări suprinzătoare.

Este vorba de Florinel Coman, cel care revine sub tricolor după o pauză de doi ani sau Olimpiu Moruțan, care n-a dat randamentul dorit în urma transferului la Rapid.

De asemenea, din cei 31 de jucători convocați, 10 au fost sub comanda „Regelui” și la Farul sau Viitorul.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Din lista preliminară de stranieri lipsesc Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0).

Am decis să luăm trei jucători pe post pentru că să ne prezentăm în fața jucătorilor cu conceptul tehnic, cu viziunea și toată strategia și filozofia pe care o să le avem. E primul contact pe care-l avem cu ei. După aceea, din septembrie încolo, va începe adevărata competiție (n.r. Liga Națiunilor). Dar acum am vrut să fie cât mai mulți jucători ca să mă cunoască și pe mine și staff-ul meu, să ne vadă și cum gândim, care e filozofia noastră, cum vrem să jucăm noi fotbalul. Și cred eu că acest lucru trebuie să-l facem. Gheorghe Hagi, noul selecționer al României

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

