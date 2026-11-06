„Enigma” de la Dinamo Dănciulescu,  reacție fermă: „Situația lui Pușcaș nu a fost gestionată cum ar fi trebuit”
George Pușcaș
Superliga

„Enigma” de la Dinamo Dănciulescu, reacție fermă: „Situația lui Pușcaș nu a fost gestionată cum ar fi trebuit”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 19:28
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 19:28
  • Ionel Dănciulescu (49 de ani) a analizat situația atacanților lui Dinamo, în special pe cea a lui George Pușcaș (30 de ani).
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„Câinii” sunt lideri înaintea etapei #15 ultima din turul sezonului regulat din Superliga.

Dinamo va fi sigură de primul loc și la finalul rundei în cazul unei victorii în confruntarea cu FC Argeș. Meciul se joacă de la ora 20:30 și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Ionel Dănciulescu: „Pușcaș este o enigmă pentru mine, situația lui nu a fost gestionată cum ar fi trebuit”

Înaintea confruntării de la Mioveni, gruparea antrenată de Nuno Campos are a doua cea mai bună ofensivă din campionat, cu 31 de goluri marcate. Doar Craiova stă mai bine, cu 34.

Fost mare atacant al „câinilor” și al doilea golgeter all-time al primei divizii a vorbit despre jucătorii din ofensivă ai lui Dinamo, însă a tras un semnal de alarmă în ceea ce îl privește pe George Pușcaș.

Atacantul a semnat prelungirea de contract cu gruparea din „Ștefan cel Mare” până în 2029, dar încă se recuperează după operația suferită în vară.

„La Dinamo, când vorbim de atacanți, nu poți spune că avem unul sută la sută. Adică să tragă echipa după el, să fie golgeterul campionatului. Ceea ce este clar este că Armstrong și Cîrjan sunt motoarele echipei. Și e bine, asta este bine.

Îmi place și de Soro, reinventat, vezi ce înseamnă să ai un declic și să-ți dai restart la tot?! Să-l vedem pe Zandbergen, este interesant, e un plus pentru Dinamo. Dar nu poți spune că trage echipa după el în lupta pentru titlu. Cel puțin, până acum. Karamoko? Așa și-așa, are calitate mare, dar ceva îl ține în loc.

Pușcaș este o enigmă pentru mine. Serios. Toată situația lui a fost gestionată ciudat. Trebuia operat mai devreme. Cu părere de rău o spun, situația lui nu a fost gestionată cum ar fi trebuit.

La Dinamo se fac lucrurile bine, dar uite că-l pierzi (pe Pușcaș) și pentru acest sezon. Nu știu dacă se va putea ridica la cota lui maximă după atâtea luni departe de gazon", a declarat Ionel Dănciulescu, citat de gsp.ro.

8 meciuri
a adunat Pușcaș în tricoul lui Dinamo, toate în sezonul precedent, reușind un gol și o pasă decisivă

Pușcaș a jucat ultimul său meci oficial pe 16 mai, când prindea 38 de minute într-o remiză cu CFR Cluj, scor 0-0.

Revenirea sa pe teren era preconizată la începutul acestei luni, însă până în acest moment nu a prins lotul echipei în această stagiune din Superliga.

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