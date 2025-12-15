„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede” +4 foto
Ionel Ganea/ Foto: montaj GOLAZO.ro
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”

Publicat: 15.12.2025, ora 19:21
Actualizat: 16.12.2025, ora 09:07
  • Ionel Ganea (52 de ani) a vorbit despre pierderea fiului său, la șase luni de la tragedia care i-a răvășit familia.
  • Alexandru Ganea, fiul în vârstă de doar doi ani al fostului internațional, s-a stins din viață în urma unui accident rutier.

Vineri, Ionel Ganea a organizat prima ediție a Memorialului „Ioan Alexandru Ganea”, care a reunit la start patru echipe de old-boys, Nitramonia Făgăraș, Chimia Victoria, FC Brașov și echipa națională a României.

La eveniment au luat parte nume nume sonore ale fotbalului românesc precum Dănuț Lupu, Dumitru Stîngaciu, Iosif Rotariu, Ciprian Marica, Eugen Trică, Miodrag Belodedici, Marian Ivan, Mugurel Buga și Daniel Chiriță.

Ionel Ganea: „Ăia care m-au criticat să știe un singur lucru”

Într-un interviu acordat celor de la prosport.ro, „Ganezul” a vorbit despre durerea trăită după pierderea fiului său și despre cum l-a ajutat memorialul.

Fostul atacant a ținut să le dea replica celor care l-au învinovățit pentru accidentul rutier care a dus la decesul lui Alexandru.

„A avut și efect sufletesc, cred că și Alexandru, acum fiind îngeraș, mi-a dat putere. Să văd așa mulți copii strânși la sală este o dorință îndeplinită. Pentru mine e foarte greu, iar cât o să trăiesc o să fie cumplit.

Nu doresc nimănui să fie în pielea mea, să i se întâmple o astfel de dramă. Și am văzut că au fost și unii care m-au criticat. Lor le doresc un singur lucru: Dumnezeu să-i ierte și pe ei!

Cine și-ar fi dorit să i se întâmple așa ceva? Cine? Ăsta e cursul vieții mele! Nu sunt supărat pe ei, mă rog la Dumnezeu să-i ierte și să nu aibă parte vreodată de așa ceva. Să-ți spun ceva dacă îmi permiți.

De curând, în zona asta la noi a fost tot așa un accident în care o fetiță, care era în scaun, a murit în urma unui accident.

Ăia care m-au criticat să știe un singur lucru: când e să se întâmple și vine ceasul rău, nu te pui cu soarta.

Nu există barieră, e o chestiune de secundă. Înainte de accidentul meu, la fel, a avut loc un alt accident nenorocit, în care o fetiță de 10 ani și-a scăpat sora, care avea un an și câteva luni, de la etaj. A luat-o în brațe să-i arate ceva și i-a scăpat din mâini. Ce păcate avea fetița aia?”, a afirmat Ionel Ganea pentru sursa citată.

Ionel Ganea: „Mă gândesc mereu de ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu!”

Ulteriorul, fostul atacant de la Rapid și Dinamo a dezvăluit că a început să se apropie din ce în ce mai mult de Dumnezeu și a făcut mărturii tuluburatoare.

„Dumnezeu nu cred că ne vrea răul, pentru mine a fost ceasul rău și mi s-a întâmplat cea mai mare nenorocire de pe pământ. Rugăciunile te ajută și te întăresc. Ce pot să fac eu mai mult în momentul ăsta decât să mă rog? Ce? Vreau să stau liniștit și să-mi spun rugăciunile. Dacă Dumnezeu consideră că mai sunt de folos pe pământ… să mă lase să-mi duc crucea asta toată viața, să trăiesc în necazul ăsta.

Dacă nu: «Facă-se voia Ta, Doamne, precum în cer și pe pământ». Ce să fac? Ce pot eu să mai fac? Mie nu-mi rămâne decât să devin un om mai bun, mai credincios, până mi-o veni și mie rândul. Mă gândesc mereu la un singur lucru!

De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine și să-l fi lăsat pe el! Nu ar fi fost atâta suferință, atâta durere, lumea mă uita mult mai repede, nu era așa o mare pierdere dacă mă duceam eu pe lumea cealaltă.

Am avut un an cumplit, cel mai rău din viața mea. Ți-am mai zis, îmi mai rămâne să mă apropii de Dumnezeu cât mai mult pot sau să mă unesc cu el, cu băiatul meu”, a concluzionat Ganea.

Cum s-a întâmplat tragedia

Micuțul Alexandru Ganea și-a pierdut viața în urma unui tragic accident rutier petrecut pe 9 mai 2025, pe Drumul Județean 104C, între localitățile Hurez (comuna Beclean) și municipiul Făgăraș.

În ziua incidentului, Ionel Ganea se afla la volanul unei maşini Dacia Duster, iar fiul său se afla pe locul din dreapta șoferului, în loc să fie pe bancheta din spate într-un scaun auto special pentru copii mici.

Autoturismul a intrat în coliziune cu spatele unui vehicul oprit pe marginea carosabilului. Impactul a fost puternic, iar rănile suferite de copil au fost extrem de grave.

Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav
Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav

Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav
Alexandru Ganea a murit la o lună după accidentul rutier

Astfel că, în ciuda intervenției rapide a medicilor, Alexandru nu a mai putut fi salvat și a decedat după o lună, în Spitalul de Urgență din Târgu Mureș.

După accident, copilul a fost inițial resuscitat la Spitalul din Făgăraș, iar ulterior transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș, unde a fost operat de urgență de echipa de la neurochirurgie.

Alexandru a fost intubat și ventilat mecanic, însă medicii n-au mai putut face nimic.

