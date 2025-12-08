Ganea, memorial pentru fiul decedat Fostul atacant organizează turneul la Făgăraș și încearcă să-și revină după pierderea copilului de 2 ani +4 foto
Ionel Ganea organizează săptămâna aceasta primul Memorial „Ioan Alexandru Ganea” la Făgăraș, după ce fiul său a decedat în urma unui accident rutier
Ganea, memorial pentru fiul decedat Fostul atacant organizează turneul la Făgăraș și încearcă să-și revină după pierderea copilului de 2 ani

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 19:19
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 19:23
  • Ionel Ganea organizează săptămâna aceasta, la Făgăraș, prima ediție a Memorialului „Ioan Alexandru Ganea”, dedicat fiului său decedat în urma unui accident rutier.
  • Evenimentul marchează și efortul fostului internațional de a-și regăsi echilibrul după pierderea suferită.

Ionel Ganea (52 de ani) încearcă, la șase luni după tragedia care i-a răvășit familia, să transforme durerea într-un gest de iubire și memorie.

Ionel Ganea organizează prima ediție a Memorialului „Ioan Alexandru Ganea”

Fostul internațional pune bazele primei ediții a Memorialului „Ioan Alexandru Ganea”, un turneu dedicat fiului său dispărut la vârsta de doi ani în urma unui accident rutier.

Evenimentul va avea loc vineri, 12 decembrie, de la ora 16:00, în Sala de Sport a Colegiului Național „Radu Negru” din Făgăraș, reunind patru echipe de old-boys, Nitramonia Făgăraș, Chimia Victoria, FC Brașov și echipa națională a României.

Ionl Ganea a anunțat, printr-un mesaj transmis publicației locale Monitorul Expres că, la turneu au confirmat prezența numeroase nume sonore ale fotbalului românesc: Dănuț Lupu, Dumitru Stîngaciu, Iosif Rotariu, Ciprian Marica, Eugen Trică, Miodrag Belodedici, Marian Ivan, Mugurel Buga și Daniel Chiriță.

„Te vom iubi mereu, îngeraș!”

„Te vom iubi mereu, îngeraș!”, a transmis Ganea în anunțul încărcat de emoție. Organizarea acestui memorial vine într-o perioadă profund dureroasă pentru fostul atacant.

Moartea lui Alexandru l-a făcut pe fostul atacant să se retragă complet din viața publică și să își trăiască durerea în liniște, alături de familie.

Apropiații spun că Ionel Ganea încearcă treptat să își găsească un echilibru și să își ocupe timpul cu activități care să îl ajute să facă față suferinței.

Eroul din meciul cu Anglia de la EURO 2000 a petrecut recent câteva zile la Budapesta, la fiul său cel mare, George, fotbalist la Ujpest, unde și-a revăzut nepoțica.

Cum s-a întâmplat tragedia

Micuțul Alexandru Ganea și-a pierdut viața în urma unui tragic accident rutier petrecut pe 9 mai 2025, pe Drumul Județean 104C, între localitățile Hurez (comuna Beclean) și municipiul Făgăraș.

În ziua incidentului, Ionel Ganea se afla la volanul unei maşini Dacia Duster, iar fiul său se afla pe locul din stânga șoferului, fără a fi asigurat cu centură de siguranță.

Autoturismul a intrat în coliziune cu spatele unui vehicul oprit pe marginea carosabilului. Impactul a fost puternic, iar rănile suferite de copil au fost extrem de grave.

Alexandru Ganea a murit la o lună după accidentul rutier

Astfel că, în ciuda intervenției rapide a medicilor, Alexandru nu a mai putut fi salvat și a decedat după o lună, în Spitalul de Urgență din Târgu Mureș.

După accident, copilul a fost inițial resuscitat la Spitalul din Făgăraș, iar ulterior transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș, unde a fost operat de urgență de echipa de la neurochirurgie.

Purtătorul de cuvânt al spitalului, Mariana Moldovan, a declarat pentru GOLAZO.ro că fiul lui Ganea a fost internat la Secția Clinică de Anestezie și Terapie Intensivă pentru copii (ATI Copii).

Alexandru a fost intubat și ventilat mecanic, iar medicii i-au oferit un prognostic foarte rezervat.

