„Te faci că nu mă cunoști sau ce?” Detalii din procesul pierdut de Ionel Ganea cu Poliția Rutieră

Ionel Ganea (51 de ani) trece prin cea mai neagră perioadă a vieții sale.

Fostul mare atacant al echipei naționale este cercetat pentru ucidere din culpă, după ce fiul său de doi ani a decedat în urma unui accident rutier provocat de el pe 6 iunie.

Între timp, Ganea a pierdut procesul cu Brigada Rutieră București, după scandalul din martie 2024, de la Arena Națională. GOLAZO.ro prezintă motivarea Tribunalului Brașov.

După ce fiul său de numai doi ani, Alexandru, a murit pe 6 iunie 2025, la aproape o lună de la accidentul rutier grav din județul Brașov, Ganea se confruntă acum și cu imaginea unei justiții care îi arată că nu e mai presus de lege.

Ionel Ganea a rămas fără permis de conducere la o lună după decesul copilului său de 2 ani

Tribunalul Brașov a motivat recent decizia prin care a menținut sancțiunea contravențională aplicată lui Ionel Ganea de Brigada Rutieră București, după scandalul de anul trecut, de la stadionul Arena Națională.

Pe 22 martie 2024, înaintea meciului România - Irlanda de Nord (1-1), fostul fotbalist a fost amendat cu 2.650 de lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 30 de zile, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și să prezinte actele.

Potrivit procesului-verbal de constatare și a motivării instanței, Ionel Ganea conducea un autoturism Dacia Duster spre Arena Națională. În mașină se mai aflau soția, băiețelul lor, care atunci avea 1 an și 4 luni, și un prieten.

Motivul de la care a început scandalul dintre Ganea și polițiști la Arena Națională

În motivare se arată că, la rondul de la intrarea în stadion, polițiștii rutieri i-au făcut semn să tragă pe dreapta.

Poliția a precizat în apel că lui Ionel Ganea i s-ar fi cerut să oprească mașina pentru a permite altui vehicul să dea cu spatele.

Fostul atacant nu s-a conformat, continuându-și deplasarea până în parcarea stadionului, unde a fost oprit ulterior de agenți.

Ionel Ganea către polițiști: „Nu vă dau niciun permis. Te faci că nu mă cunoști sau ce?”

În declarațiile din dosar și în filmările depuse de soția lui Ganea, instanța a reținut că motorul mașinii era pornit, acesta purta centura de siguranță și se afla la volan.

La un moment dat, cei doi polițiști l-au tras afară din autoturism, cerându-i actele. Potrivit motivării, din dialogul surprins reiese replica lui Ganea către unul dintre agenți: „Mă duc în parcare. Nu vă dau niciun permis. Te faci că nu mă cunoști sau ce?”.

Ganea a depus la dosar un certificat medico-legal

Ionel Ganea a contestat sancțiunea la Judecătoria din orașul său natal, Făgăraș. În noiembrie 2024, instanța de fond îi dăduse câștig de cauză, apreciind că poliția nu a adus probe suplimentare și că filmările și certificatul medico-legal depuse de fostul jucător susțineau o altă versiune a evenimentelor.

Motivarea instanței precizează că Ganea a depus un certificat medico-legal emis la 25 martie 2024, din care rezultă că, în data de 22 martie 2024, a suferit leziuni traumatice care necesitau 8–9 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

De asemenea, a fost audiat martorul aflat în mașină în momentul incidentului, care a declarat că agenții ar fi acționat brutal și că șoferul încerca doar să deblocheze traficul din zona stadionului.

Cum a câștigat Ionel Ganea la Judecătoria Făgăraș

Judecătoria Făgăraș arată în motivare că a făcut demersuri la Poliția Locală a Sectorului 2 București pentru a obține înregistrări video de la camerele din zona în care a avut loc incidentul.

La 23 iulie 2024, instanța menționează că a primit un CD fără înregistrări, iar la 26 septembrie 2024 răspunsul Poliției Locale a fost negativ.

Autoritățile au explicat că înregistrările se păstrează maximum 30 de zile, după care sunt șterse automat.

De asemenea, Judecătoria Făgăraș a precizat că probele depuse la dosar, înregistrările video, documentele lui Ganea și declarația martorului, contrazic ceea ce au consemnat agenții în procesul-verbal.

Astfel, procesul-verbal și-a pierdut valoarea probatorie, fiind anulat, iar plângerea contravențională formulată de Ionel Ganea a fost admisă.

Ionel Ganea s-a retras în orașul său natal, Făgăraș

Tribunalul Brașov a întors sentința de la fond. Definitiv!

Brigada Rutieră București a contestat sentința, iar în apel, Tribunalul Brașov a considerat că procesul-verbal este atât legal, cât și temeinic.

Instanța s-a pronunțat pe 17 iulie 2025, la o lună și 10 zile după ce fiul de doi ani al lui Ionel Ganea a decedat în urma accidentului rutier provocat de fostul internațional. În prealabil, au fost două amânări: 27 iunie 2025 și 11 iulie 2025.

Tribunalul a reținut că Ionel Ganea nu a negat că i s-a făcut semn să oprească, ci a explicat că mergea spre parcare și nu a înțeles cine i-a cerut să oprească.

Totodată, potrivit judecătorilor imaginile au confirmat că fostul internațional nu a prezentat actele solicitate.

Instanța: „Acest conducător auto nu se află la prima încălcare a Codului rutier”

Instanța a arătat că sancțiunea este proporțională cu gravitatea faptei, menționând și că fostul internațional nu era la prima abatere de acest gen:

„Prezintă relevanță și împrejurarea că acest conducător auto nu se află la prima încălcare a Codului rutier, întrucât anterior a săvârșit șapte contravenții”.

Astfel, plângerea lui Ionel Ganea a fost respinsă, iar sancțiunile, amendă și suspendarea permisului pentru 30 de zile, au fost menținute definitiv.

Instanța a precizat că Ionel Ganea a depus plângere penală împotriva polițiștilor, însă comportamentul acestora, reclamat de fostul fotbalist, nu face obiectul acestei cauze.

Oamenii zic despre mine că sunt nebun, când greșesc îmi asum, dar de data asta chiar nu am fost vinovat! Agentul striga la mine, nici măcar nu s-a prezentat și nu voia să-mi spună motivul pentru care mi-a ridicat permisul. N-a ținut cont că în mașină era și un copil. Copilul s-a speriat și a început să plângă. La secție nu a fost nicio problemă, am stat mai mult în parcare” Ionel Ganea (declarație pentru gsp.ro)

Tragedia care i-a marcat familia lui Ionel Ganea

Pe 9 mai 2025, Ionel Ganea a provocat un grav accident rutier între Hurez și Făgăraș. Mașina sa a lovit violent un autoturism staționat pe marginea drumului.

În dreapta față se afla fiul său de doi ani, care nu era asigurat corespunzător. Copilul a fost grav rănit, a ajuns în comă la Spitalul din Târgu Mureș și, după patru săptămâni de luptă disperată a medicilor, a decedat.

Familia lui Ganea cere înțelegere: acuzații și durere după tragedie

Soția lui Ganea a acuzat că autoturismul oprit pe marginea carosabilului nu avea avariile aprinse, iar avocata familiei a cerut opiniei publice mai multă înțelegere.

Surse GOLAZO.ro au aflat că Ganea, devastat, consideră că medicii ar fi putut face mai mult pentru a salva viața copilului său.

Cercetat pentru ucidere din culpă

Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș îl cercetează pe fostul atacant pentru ucidere din culpă, faptă pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Avocatul Adrian Cuculis a explicat însă că, ținând cont de circumstanțe, faptul că victima era chiar copilul șoferului, pedeapsa ar putea fi una minimă, cu suspendare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport