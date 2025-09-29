„Te faci că nu mă cunoști sau ce?” Detalii din procesul pierdut de Ionel Ganea cu Poliția Rutieră +4 foto
Ionel Ganea, în conflict cu forțele de ordine (captură video)
Diverse

„Te faci că nu mă cunoști sau ce?” Detalii din procesul pierdut de Ionel Ganea cu Poliția Rutieră

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 29.09.2025, ora 19:14
alt-text Actualizat: 29.09.2025, ora 19:30
  • Ionel Ganea (51 de ani) trece prin cea mai neagră perioadă a vieții sale.
  • Fostul mare atacant al echipei naționale este cercetat pentru ucidere din culpă, după ce fiul său de doi ani a decedat în urma unui accident rutier provocat de el pe 6 iunie.
  • Între timp, Ganea a pierdut procesul cu Brigada Rutieră București, după scandalul din martie 2024, de la Arena Națională. GOLAZO.ro prezintă motivarea Tribunalului Brașov.

După ce fiul său de numai doi ani, Alexandru, a murit pe 6 iunie 2025, la aproape o lună de la accidentul rutier grav din județul Brașov, Ganea se confruntă acum și cu imaginea unei justiții care îi arată că nu e mai presus de lege.

Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește și
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes

Ionel Ganea a rămas fără permis de conducere la o lună după decesul copilului său de 2 ani

Tribunalul Brașov a motivat recent decizia prin care a menținut sancțiunea contravențională aplicată lui Ionel Ganea de Brigada Rutieră București, după scandalul de anul trecut, de la stadionul Arena Națională.

Pe 22 martie 2024, înaintea meciului România - Irlanda de Nord (1-1), fostul fotbalist a fost amendat cu 2.650 de lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 30 de zile, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și să prezinte actele.

Potrivit procesului-verbal de constatare și a motivării instanței, Ionel Ganea conducea un autoturism Dacia Duster spre Arena Națională. În mașină se mai aflau soția, băiețelul lor, care atunci avea 1 an și 4 luni, și un prieten.

Motivul de la care a început scandalul dintre Ganea și polițiști la Arena Națională

În motivare se arată că, la rondul de la intrarea în stadion, polițiștii rutieri i-au făcut semn să tragă pe dreapta.

Poliția a precizat în apel că lui Ionel Ganea i s-ar fi cerut să oprească mașina pentru a permite altui vehicul să dea cu spatele.

Fostul atacant nu s-a conformat, continuându-și deplasarea până în parcarea stadionului, unde a fost oprit ulterior de agenți.

Ionel Ganea către polițiști: „Nu vă dau niciun permis. Te faci că nu mă cunoști sau ce?”

În declarațiile din dosar și în filmările depuse de soția lui Ganea, instanța a reținut că motorul mașinii era pornit, acesta purta centura de siguranță și se afla la volan.

La un moment dat, cei doi polițiști l-au tras afară din autoturism, cerându-i actele. Potrivit motivării, din dialogul surprins reiese replica lui Ganea către unul dintre agenți: „Mă duc în parcare. Nu vă dau niciun permis. Te faci că nu mă cunoști sau ce?”.

Ganea a depus la dosar un certificat medico-legal

Ionel Ganea a contestat sancțiunea la Judecătoria din orașul său natal, Făgăraș. În noiembrie 2024, instanța de fond îi dăduse câștig de cauză, apreciind că poliția nu a adus probe suplimentare și că filmările și certificatul medico-legal depuse de fostul jucător susțineau o altă versiune a evenimentelor.

Motivarea instanței precizează că Ganea a depus un certificat medico-legal emis la 25 martie 2024, din care rezultă că, în data de 22 martie 2024, a suferit leziuni traumatice care necesitau 8–9 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

De asemenea, a fost audiat martorul aflat în mașină în momentul incidentului, care a declarat că agenții ar fi acționat brutal și că șoferul încerca doar să deblocheze traficul din zona stadionului.

Cum a câștigat Ionel Ganea la Judecătoria Făgăraș

Judecătoria Făgăraș arată în motivare că a făcut demersuri la Poliția Locală a Sectorului 2 București pentru a obține înregistrări video de la camerele din zona în care a avut loc incidentul.

La 23 iulie 2024, instanța menționează că a primit un CD fără înregistrări, iar la 26 septembrie 2024 răspunsul Poliției Locale a fost negativ.

Autoritățile au explicat că înregistrările se păstrează maximum 30 de zile, după care sunt șterse automat.

De asemenea, Judecătoria Făgăraș a precizat că probele depuse la dosar, înregistrările video, documentele lui Ganea și declarația martorului, contrazic ceea ce au consemnat agenții în procesul-verbal.

Astfel, procesul-verbal și-a pierdut valoarea probatorie, fiind anulat, iar plângerea contravențională formulată de Ionel Ganea a fost admisă.

Ionel Ganea s-a retras în orașul său natal, Făgăraș Ionel Ganea s-a retras în orașul său natal, Făgăraș
Ionel Ganea s-a retras în orașul său natal, Făgăraș

Tribunalul Brașov a întors sentința de la fond. Definitiv!

Brigada Rutieră București a contestat sentința, iar în apel, Tribunalul Brașov a considerat că procesul-verbal este atât legal, cât și temeinic.

Instanța s-a pronunțat pe 17 iulie 2025, la o lună și 10 zile după ce fiul de doi ani al lui Ionel Ganea a decedat în urma accidentului rutier provocat de fostul internațional. În prealabil, au fost două amânări: 27 iunie 2025 și 11 iulie 2025.

Tribunalul a reținut că Ionel Ganea nu a negat că i s-a făcut semn să oprească, ci a explicat că mergea spre parcare și nu a înțeles cine i-a cerut să oprească.

Totodată, potrivit judecătorilor imaginile au confirmat că fostul internațional nu a prezentat actele solicitate.

Instanța: Acest conducător auto nu se află la prima încălcare a Codului rutier

Instanța a arătat că sancțiunea este proporțională cu gravitatea faptei, menționând și că fostul internațional nu era la prima abatere de acest gen:

„Prezintă relevanță și împrejurarea că acest conducător auto nu se află la prima încălcare a Codului rutier, întrucât anterior a săvârșit șapte contravenții”.

Astfel, plângerea lui Ionel Ganea a fost respinsă, iar sancțiunile, amendă și suspendarea permisului pentru 30 de zile, au fost menținute definitiv.

Instanța a precizat că Ionel Ganea a depus plângere penală împotriva polițiștilor, însă comportamentul acestora, reclamat de fostul fotbalist, nu face obiectul acestei cauze.

Oamenii zic despre mine că sunt nebun, când greșesc îmi asum, dar de data asta chiar nu am fost vinovat! Agentul striga la mine, nici măcar nu s-a prezentat și nu voia să-mi spună motivul pentru care mi-a ridicat permisul. N-a ținut cont că în mașină era și un copil. Copilul s-a speriat și a început să plângă. La secție nu a fost nicio problemă, am stat mai mult în parcare” Ionel Ganea (declarație pentru gsp.ro)

Tragedia care i-a marcat familia lui Ionel Ganea

Pe 9 mai 2025, Ionel Ganea a provocat un grav accident rutier între Hurez și Făgăraș. Mașina sa a lovit violent un autoturism staționat pe marginea drumului.

În dreapta față se afla fiul său de doi ani, care nu era asigurat corespunzător. Copilul a fost grav rănit, a ajuns în comă la Spitalul din Târgu Mureș și, după patru săptămâni de luptă disperată a medicilor, a decedat.

Galerie foto (4 imagini)

Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav
+4 Foto
labels.photo-gallery

Familia lui Ganea cere înțelegere: acuzații și durere după tragedie

Soția lui Ganea a acuzat că autoturismul oprit pe marginea carosabilului nu avea avariile aprinse, iar avocata familiei a cerut opiniei publice mai multă înțelegere.

Surse GOLAZO.ro au aflat că Ganea, devastat, consideră că medicii ar fi putut face mai mult pentru a salva viața copilului său.

Cercetat pentru ucidere din culpă

Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș îl cercetează pe fostul atacant pentru ucidere din culpă, faptă pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Avocatul Adrian Cuculis a explicat însă că, ținând cont de circumstanțe, faptul că victima era chiar copilul șoferului, pedeapsa ar putea fi una minimă, cu suspendare.

Citește și

Scandal pe bani publici Fostul căpitan al României susține că a fost  păcălit de Dinamo! Ce daune cere jucătorul + explicația incredibilă a clubului
Volei
11:18
Scandal pe bani publici Fostul căpitan al României susține că a fost păcălit de Dinamo! Ce daune cere jucătorul + explicația incredibilă a clubului
Citește mai mult
Scandal pe bani publici Fostul căpitan al României susține că a fost  păcălit de Dinamo! Ce daune cere jucătorul + explicația incredibilă a clubului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ionel Ganea SCANDAL accident rutier permis suspendat tribunal
Știrile zilei din sport
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
29.09
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Superliga
29.09
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Citește mai mult
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Special
29.09
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Superliga
29.09
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
09:53
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu
00:25
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu
00:04
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Top stiri din sport
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Alte sporturi
29.09
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Citește mai mult
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Superliga
29.09
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Citește mai mult
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gimnastica
28.09
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Citește mai mult
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia
Superliga
28.09
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în Farul - Unirea Slobozia
Citește mai mult
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share