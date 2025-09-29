Scandal pe bani publici Fostul căpitan al României susține că a fost  păcălit de Dinamo! Ce daune cere jucătorul + explicația incredibilă a clubului
Cristian Bartha a jucat la echipa națională între 2009-2023. Foto: sportpictures.eu
Volei

Scandal pe bani publici Fostul căpitan al României susține că a fost păcălit de Dinamo! Ce daune cere jucătorul + explicația incredibilă a clubului

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 29.09.2025, ora 11:18
alt-text Actualizat: 29.09.2025, ora 11:36
  • Voleibalistul Cristian Bartha (39 de ani), actualmente la SCM Zalău și fost căpitan al echipei naționale a României, a dat în judecată Clubul Sportiv Dinamo București.
  • Acesta solicită despăgubiri, după ce negocierile pentru semnarea unui contract în 2023 au eșuat într-un mod controversat.

Inclus în campania de transferuri pentru sezonul 2023-2024, Cristian Bartha, unul dintre cei mai buni coordonatori de joc din țară, susține că oficialii CS Dinamo l-au indus în eroare privind semnarea contractului cu clubul.

Voleibalistul Cristian Bartha a dat în judecată CS Dinamo

De asemenea, voleibalistul afirmă că publicarea prematură a informațiilor despre apartenența sa la echipă i-a afectat imaginea profesională, i-a provocat umilință și a generat stres financiar, creând dificultăți în continuarea carierei.

Potrivit motivării Judecătoriei Sectorului 2, Bartha a revendicat despăgubiri totale de circa 58.000 de euro.

  • 139.440 lei (aproximativ 28.000 de euro) reprezentau, în opinia cunoscutului voleibalist, prejudiciul cauzat de negocieri purtate cu rea-credință pentru încheierea contractului.
  • 30.000 de euro erau revendicate pentru prejudiciul moral și material suferit din cauza inducerii în eroare și a difuzării premature a informațiilor despre apartenența sa la Dinamo.

De asemenea, jucătorul a cerut eliminarea oricăror informații false despre statutul său de jucător al clubului. Totodată, a solicitat publicarea unei rectificări la nivel național și suportarea cheltuielilor de judecată.

Cristian Bartha a semnat contractul și a fost prezentat pe rețele drept jucător al echipei Dinamo

În detaliu, Bartha susține că în luna mai 2023 a fost contactat de Adrian Gontariu, team managerul echipei Dinamo, și că negocierile au fost purtate cu rea-credință.

Avocatul sportivului menționează că reprezentanții clubului i-au transmis lui Cristian Bartha, pe 19 mai 2023, draftul contractului, „redactat și nesemnat de nicio parte, conform celor agreate cu dl Adrian Bontariu (team manager), care conținea o serie de clauze relevante”.

Precizarea redacției: e vorba despre Adrian Gontariu, care venise în echipa noului antrenor, legendarul Stelian Moculescu.

În continuare se arată că, voleibalistul a semnat contractul, fără modificări, și l-a trimis către CS Dinamo în data de 20 mai 2023.

Imediat după acest moment, explică avocatul jucătorului, „Clubul a anunţat pe canalele de social-media și în presă desemnarea reclamantului ca jucător pentru sezonul 2023-2024 în cadrul campaniei media de creștere a profilului Clubului”.

Pe conturile lui Dinamo nu există o postare de prezentare oficială a lui Bartha, însă există altele din acea perioadă, în care clubul îl enumeră printre jucătorii români convocați la lotul național.

Introdus pe grupurile de WhatsApp

În egală măsură, a mai precizat apărătorul lui Cristian Bartha, imediat după semnare, sportivul a fost introdus pe grupurile administrative de WhatsApp unde se comunică rapid informațiile relevante pentru jucători.

Convins că înțelegerea este finalizată, Cristian Bartha pretinde că a refuzat alte discuții și oferte. Site-urile de specialitate au preluat informația, potrivit căreia Dinamo a anunțat transferul internaționalui român.

În articolul de pe doarvolei.ro, există un link care citează o postare de pe contul oficial de volei al lui CS Dinamo. Aceasta a fost însă ștearsă și nu mai poate fi accesată!

Notificare către CS Dinamo, după ce a fost eliminat de pe grupurile interne de comunicare

Totul s-a schimbat însă cu puțin timp înainte ca echipa să înceapă pregătirile pentru sezonul 2023-2024, sub comanda legendarului antrenor Stelian Moculescu.

Pe 2 august 2023, Cristian Bartha a trimis o notificare oficială către CS Dinamo prin care solicita retransmiterea contractului semnat și contrasemnat de reprezentanții clubului, precum și dovada înregistrării lui la forurile competente.

El a invocat apropierea perioadei de reunire a lotului și a antrenamentelor, cerând un răspuns până pe 7 august.

Demersul lui Cristian Bartha avea rolul de a clarifica oficial statutul său în echipă, după ce nu primise niciun răspuns din partea clubului și fusese eliminat de pe grupurile interne de comunicare.

Reacția CS Dinamo: „Simpla semnare de către sportiv a contractului, nu conduce automat la existența unui contract valabil încheiat”

În termenul solicitat de Bartha, 7 august 2023, CS Dinamo i-a comunicat că, în ciuda semnării contractului de către sportiv, înțelegerea dintre părți nu se va concretiza.

„Având în vedere notificarea dumneavoastră cu privire la sportivul Bartha Cristian-Andrei, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 1166 Cod Civil - «Contractul reprezintă acordul de voință dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.

Totodată, pentru a produce efecte juridice, un contract trebuie semnat de reprezentanții legali ai ambelor părți.

Simpla semnare de către sportiv a contractului de activitate sportivă, fără a fi asumat prin semnătură și de conducerea clubului, nu conduce automat la existența unui contract valabil încheiat.

Având în vedere cele mai sus menţionate vă comunicăm că înțelegerea dintre părți nu se va mai realiza»”.

Avocatul voleibalistului a catalogat acțiunile clubului Dinamo o încălcare a drepturilor personalității.

În demersurile sale confuze de a crea o imagine cât mai strălucitoare a Clubului pe seama unor jucători de valoare, Clubul a avut față de reclamant o conduită înșelătoare, lipsită de profesionalism și, în final, extrem de păgubitoare” - avocatul lui Cristian Bartha (motivarea instanței)

Cristian Bartha a pierdut procesul cu CS Dinamo. Poate face apel

Instanța a analizat probele și a constatat că Bartha nu a demonstrat că Adrian Gontariu avea mandat legal pentru a semna contracte în numele clubului sau că informațiile difuzate au fost publicate cu acceptul reprezentanților legali.

De asemenea, s-a apreciat că reaua-credință a clubului nu a fost dovedită. În aceste condiții, acțiunea lui Bartha a fost respinsă ca neîntemeiată.

Sentința de fond, pronunțată anul trecut, a fost urmată recent de publicarea motivării, iar voleibalistul poate face apel.

Cine este Cristian Bartha

Cristian Bartha este considerat unul dintre cei mai influenți jucători români ai ultimului deceniu. El a debutat în voleiul profesionist la vârsta de 15 ani, în Franța.

De-a lungul carierei, a fost căpitan al echipei naționale a României, și a activat la cluburi precum Steaua, Arcada Galați, SCM Craiova, Tricolorul Ploiești, Dinamo București și Rapid București, dar și în campionate puternice din Franța, Belgia și Israel.

În 2022, Bartha a obținut titlul de MVP al Turneului F4 din Silver League.

Evoluția bugetului lui CS Dinamo în ultimul deceniu

Clubul Sportiv Dinamo, club departamental, este deținut și alimentat cu sume de la buget de stat de către Ministerul Afacerilor Interne.

Cumulat, pentru ultimii 10 ani, bugetul Clubului Sportiv Dinamo București se apropie de 150 de milioane de euro din bani publici.

ANSUMA (milioane euro)
20169
20178,4
201810,2
201911,3
202011,5
202115,4
202218,8
202321,8
202427,7

cs dinamo volei masculin proces cristian bartha
