„Îmi calcă foarte tare pe urme” Legenda atletismului, uimită de Ștefania Uță, campioană mondială U20 la 400m garduri: „Cea mai dificilă probă”
Ionela Târlea, legenda atletismului românesc, a vorbit despre performanța Ștefaniei Uță (18 ani, foto), care a câștigat duminică aurul la Mondialele U20 în proba de 400m garduri. Foto: Imago
Atletism

„Îmi calcă foarte tare pe urme” Legenda atletismului, uimită de Ștefania Uță, campioană mondială U20 la 400m garduri: „Cea mai dificilă probă”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 18:56
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 19:03
  • Ionela Târlea, legenda atletismului românesc, a vorbit despre performanța Ștefaniei Uță (18 ani), care a câștigat duminică aurul la Mondialele U20 în proba de 400m garduri.
  • Anul trecut devenise campioană europeană.
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Ionela Târlea, una dintre cele mai mari atlete ale României, campioană europeană și vicecampioană olimpică la 400m garduri, a rămas impresionată de evoluțiile Ștefaniei Uță.

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Legenda atletismului, uimită de Ștefania Uță, campioană mondială și europeană la 400m garduri: „Proba asta nu e accesibilă tuturor”

Tânăra atletă a egalat performanța lui Târlea, care fusese și ea campioană europeană și mondială la juniori în aceeași probă.

„Există o poveste. Suntem din Râmnicu Vâlcea amândouă. Ștefania practică aceeași probă, care este una dintre cele mai dificile din atletism, poate cea mai dificilă.

Ștefania se antrenează cu Alina Enescu. Alina este fiica fostei mele antrenoare. Ștefania îmi calcă foarte tare pe urme. Îmi doresc să-mi depășească toate performanțele.

Proba de 400 m garduri este o probă foarte grea, pentru că este despre viteză, despre rezistență și tehnică. E compusă din tot ce înseamnă atletism. Ștefania este un pachet complet, este o sportivă extrem de profesionistă, foarte talentată și muncitoare. Așa este și Alina.

Proba de 400 m garduri nu este accesibilă tuturor. Să mai ai și 10 garduri pe parcurs este destul de dificil. Trebuie să ai o tehnică. Nu ai voie să greșești sau să introduci un pas în plus la unul dintre garduri. Automat pierzi secunde și nu mai ajungi prima.

Vreau să o felicit și pe Daria (n.r. Daria Vrînceanu, medaliată cu argint la triplusalt la Mondialele U20)”, a spus Ionela Târlea, conform digisport.ro.

Ștefania Uță, campioană mondială U20 la 400m garduri

Duminică seara, Ștefania Uță, venită din postura de campioană europeană U20, românca s-a impus și în finala Mondialelor la aceeași categorie de vârstă și a stabilit și un nou record european.

Atleta din Râmnicu Vâlcea a stabilit un timp de 55.33 secunde în proba de 400 de metri garduri, după cel stabilit în urmă cu un an, de 55.55 secunde.

Podiumul a fost completat de Tumi Ramokgopa (Africa de Sud) și Eleni Iakovaki (Grecia).

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