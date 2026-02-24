Accidentare gravă Portarul lui CS Dinamo și-a rupt tendonul:  cât va lipsi
Handbal

Accidentare gravă Portarul lui CS Dinamo și-a rupt tendonul: cât va lipsi

Florin Voicu
Publicat: 24.02.2026, ora 19:04
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 19:05
  • Portarul lui CS Dinamo, Ionuț Iancu, a suferit o accidentare gravă, care-l va ține pe margine până în vară

Iancu, 32 de ani, are mari probleme la brațul stâng, după cel mai recent meci de campionat 33-23.

„În urma meciului împotriva celor de la CSM Constanța, portarul nostru Ionuț Iancu a suferit o ruptură la nivelul tendonului bicepsului brahial stâng.

Această accidentare îl va ține departe de teren aproximativ 5 luni.

Pe această cale dorim să îi urăm o recuperare ușoară și să revină cât mai repede, suntem siguri că se va întoarce mai puternic din această provocare!”, a anunțat CS Dinamo pe pagina de Facebook.

Ionuț Iancu mai are un an de contract cu roș-albii și e unul dintre cel mai importanți jucători ai lui Dinamo, remarcându-se și în Liga Campionilor, în ciuda sezonului european slab făcut de elevii lui Paulo Pereira.

  • Ca variante de portar, Dinamo îi mai are pe Samir Bellahcene și Vladimir Cupara, dar ultimul a fost trecut în planul doi la club pentru că va pleca la vară.

accidentare handbal cs dinamo ionut iancu
