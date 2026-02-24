Fotbalul, interzis pe Arena Națională Anunțul făcut Gino Iorgulescu: „Trebuie să ne descurcăm cu stadioanele pe care le avem la dispoziție”
Fotbalul, interzis pe Arena Națională Anunțul făcut Gino Iorgulescu: „Trebuie să ne descurcăm cu stadioanele pe care le avem la dispoziție"

Publicat: 24.02.2026, ora 16:25
Actualizat: 24.02.2026, ora 16:25
  • Arena Națională va fi indisponibilă pentru fotbal începând cu luna mai 2026.
  • Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a făcut și el un anunț cu privire la acest aspect.

Concertele Metallica și Iron Maiden, programate pe 13 și 28 mai, vor face ca Arena Națională să fie indisponibilă pentru fotbal chiar în perioada desfășurării ultimelor etape ale campionatului.

Gino Iorgulescu: „Nu puteau să amâne evenimentele”

Gino Iorgulescu a participat la o întâlnire cu reprezentanții Primăriei Generale a Bucureștiului, în frunte cu primarul Ciprian Ciucu.

Principalul subiect al discuției a fost reprezentat chiar de indisponibilitatea celui mai mare stadion din România în perioada ultimelor etape din play-off.

Președintele LPF a anunțat că echipele din București vor trebui să se reorienteze, deoarece Primăria nu se gândește să amâne niciunul dintre cele două evenimente programate în luna mai.

„Am avut o primă discuție cu cei de acolo. Urmează să mai avem o întâlnire. Am avut discuția că nu se poate juca în play-off pe Arena Națională, asta deoarece sunt concertele.

Nu puteau să amâne evenimentele... Trebuie să ne descurcăm cu stadioanele avute la dispoziție în acel moment.

Vedem când ne mai cheamă (n.r. - la discuții). Le-am spus și că plouă, că sunt multe probleme, vedem ce se rezolvă. Primarul este abia venit, nu știe ce să facă mai înainte.

Se țin acele concerte, nu se pot da banii înapoi la oameni. Ne descurcăm cum o să putem, nu avem o altă soluție”, a declarat Gino Iorgulescu, potrivit digisport.ro.

Pe lângă Arena Națională, în București mai există trei stadioane care îndeplinesc condițiile necesare disputării unui meci din Liga 1:

  • Stadionul „Steaua”
  • Arcul de Triumf
  • Giulești

Ultimele 4 etape din play-off sunt programate în perioada 2-24 mai. În acest moment, cunoaștem trei din cele șase echipe calificate. Este vorba de U Craiova, Dinamo și Rapid.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2856
2Dinamo⤴️2852
3Rapid⤴️2852
4U Cluj2848
5CFR Cluj2847
6FC Argeș2846
7FCSB2843
8FC Botoșani2842
9UTA Arad2842
10Oțelul Galați2841
11Farul2837
12Petrolul⤵️2828
13Csikszereda⤵️2828
14Unirea Slobozia⤵️2824
15Hermannstadt⤵️2817
16Metaloglobus⤵️2811
⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

Gino Iorgulescu arena nationala primaria bucuresti superliga
