Lucescu rămâne în spital Informații noi: Ovidiu Ioanițoaia a explicat de ce selecționerul nu va fi externat, așa cum era în plan

Mircea Lucescu (80 de ani) nu va fi externat la final de săptămână, așa cum era planificat.

Selecționerul rămâne internat la Spitalul Universitar de Urgență București. Ce urmează pentru Il Luce, în rândurile de mai jos.

Mircea Lucescu este de 4 zile din nou în spital și va mai rămâne acolo și peste weekend.

Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor și bun prieten al selecționerului, a dat informații noi despre starea de sănătate a lui Lucescu.

Mircea Lucescu rămâne în spital

„Lucescu este pe picioarele lui, chiar are indicație să mai meargă prin salon, pe sală, iar fizic se prezintă bine. Aș zice chiar că este în formă.

Medicii sunt de înțeles, pentru că atunci când ai un pacient ca Mircea Lucescu, și cu probleme cronice, trebuie să fii foarte precaut, nu-ți permiți să riști nimic. Atunci, e de preferat să-l ai sub observație, sub ochii tăi, în clinică, decât să-l lași acasă.

Nu mai iese mâine din spital, ci probabil luni, apoi intenționează să plece întâi în Belgia, apoi, probabil, în Italia, ca să mai afle și alte păreri.

Dar decizia de a continua sau a se retrage de la echipa națională este a lui, a nimănui altcuiva”, a spus jurnalistul la GSP Live.

