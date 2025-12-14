Nimeni nu trece de Radu Portarul naționalei a apărat un penalty la Celta - Bilbao 2-0. Mai tare decât Nico Williams!

Ionuț Radu, alt meci excelent la Celta Vigo, în campionatul spaniol.

La 2-0 cu Athletic Bilbao, goalkeeperul „tricolorilor” a blocat lovitura de pedeapsă a lui Nico Williams, unul dintre cei mai buni jucători ai naționalei Spaniei.

Portarul în vârstă de 28 de ani a fost ales MVP-ul partidei de pe „Balaidos”.

Celta Vigo avea patru victorii în această ediție de LaLiga, însă nici măcar una acasă, pe „Balaidos”.

Primul succes acasă al Celtei în campionat. Radu, numărul 1

Toate succesele erau în deplasare, ultimele patru deplasări au fost câștigate pe linie.

3-2 cu Osasuna, 2-1 cu Levante, 1-0 cu Alaves și 2-0 cu Real Madrid.

Astăzi, 14 decembrie, echipa lui Claudio Giraldez a învins și pe teren propriu.

Cu Ionuț Radu încă o dată excelent, Celta a depășit un adversar puternic, 2-0 cu Athletic Bilbao, care obținuse un egal (0-0) în Liga Campionilor în fața lui Paris Saint-Germain, campioana Europei.

Radu a ghicit intenția lui Williams și a blocat lovitura de pedeapsă

În minutul 64, când gazdele aveau deja 2-0, momentul-cheie. Avertizat de VAR, arbitrul a dictat penalty pentru basci.

La 2-1, partida se putea schimba. Dar Ionuț Radu a păstrat poarta neatinsă.

2 este numărul penaltyurilor apărate de Ionuț Radu pentru Celta, în LaLiga. După cel de la 1-2 cu Elche, pe 28 septembrie, acesta cu Bilbao

Goalkeeperul naționalei a câștigat duelul cu Nico Williams, unul dintre cei mai buni jucători ai selecționatei Spaniei.

Înainte ca Nico să plece spre minge, portarul a făcut o fentă cu piciorul drept, simulând direcția în care ar vrea să plonjeze.

S-a aruncat însă în partea opusă, exact unde a tras Williams. Radu a respins, apoi a prins mingea.

„Estamos completamente namoRADUs” s-a comentat pe pagina de X a Celtei. „Suntem absolut îndrăgostiți”, cu Radu inclus în jocul de cuvinte.

Portarul a avut noroc în minutul 82, când Izeta a tras în bară, la colțul lung.

La final, după 2-0, Radu s-a întors spre fani, sărbătorind succesul cu ei. A fost declarat omul partidei. MVP!

