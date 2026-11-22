Ionuț Radu nu a venit la națională pentru „dubla” cu Polonia (2-1) și Bosnia (1-2), nelipsind însă la echipa de club.

A fost foarte bun la Real - Celta, mai tare mental decât Mbappe la penalty, i-a plonjat la picioare lui Endrick. Madridul a câștigat totuși: 2-1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ionuț Radu a lipsit la reuniunea din această lună a naționalei. A rămas în Spania, la echipa de club, pentru a se trata de afecțiunea pe care o are la umăr.

Nu a jucat la 2-1 cu Polonia și 1-2 cu Bosnia, dar nu a ratat niciun minut la Celta Vigo sâmbătă seară, împotriva lui Real Madrid (1-2).

A fost integralist în toate cele 17 meciuri ale galicienilor în actualul sezon, și în LaLiga, și în Europa League.

Radu a câștigat duelul cu Mbappe. Lider la Celta. Dar a pierdut la Madrid

Pe „Bernabeu”, a fost cel mai bun jucător al Celtei. Marca i-a oferit două stele, la fel ca lui Courtois (Mbappe, doar una). Singurul cu trei în această confruntare a fost Espi, autorul golului decisiv.

La Voz de Galicia i-a dat nota 7, din nou numărul unu al formației sale.

„A avut parade excelente în fața atacanților lui Real. Fără șansă la cele două goluri primite”, l-a caracterizat cotidianul local.

Radu, 29 de ani, a câștigat duelul mental la penalty cu Mbappe (goalkeeperul a făcut câteva trucuri pe linie), care a tras peste poartă, a plonjat curajos în fața lui Endrick, blocând spectaculos cu piciorul, a respins prima minge a lui Espi înaintea golului de 2-1.

Fusese învins și de Bellingham, la 1-1, cu un șut tare, pe jos, de la marginea careului.

Radu a asistat la emoționanta despărțire de Jesus de Miguel

Înaintea meciului, Radu a văzut pe teren momentele sfâșietoare ale omagiului adus de Real Madrid și Celta lui Jesus de Miguel. Fostul atacant al lui Tenerife care s-a stins pe 3 noiembrie, la 30 de ani, după ce fusese lovit cu genunchiul în piept de portarul advers în timpul partidei cu FC Andorra. Fotbalist născut la Madrid, fan al clubului blanco.

👏🏽 El recuerdo a 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥, con sus familiares presentes, en la previa del Real Madrid-Celta en el Santiago Bernabéu. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol https://t.co/SRpwyTSVaj — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 21, 2026

Soția sa Maria, sora Marta și tatăl Jesus au privit totul în lacrimi, pe gazon. Au trecut prin culoarul creat de jucători și au primit tricourile celor două echipe. Alături de ei au stat președinții cluburilor, Marian Mourino și Florentino Perez.

🖤 Jesús de Miguel https://t.co/9aBtq61sNX — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) November 21, 2026

S-a ținut un minut de reculegere, apoi 75.000 de spectatori au aplaudat.

Văzând portretul soțului ei pe ecranul arenei, Maria a trimis un sărut spre chipul lui Jesus. Avea ochii plini de lacrimi.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport