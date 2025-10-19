Celta Vigo - Real Sociedad 1-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul gazdelor, a reușit două intervenții extraordinare în minutul 84.

Ionuț Radu a fost titular în partida din etapa 9 din La Liga, iar intervențiile sale l-au scos din sărite pe Sergio Francisco, antrenorul lui Real Sociedad.

FOTO. Ionuț Radu, intervenții de zile mari în Celta Vigo - Real Sociedad 1-1

În minutul 84 al partidei, la scorul de 1-0 pentru Celta Vigo, Real Sociedad se afla în atac, iar Ionuț Radu a avut o reacție foarte bună la șutul lui Karrikaburu.

Portarul român a respins mingea cu piciorul, iar aceasta a ajuns mai apoi la Oyarzabal, care a șutat din prima.

Radu a apărat și cel de-al doilea șut, iar intervențiile sale l-au făcut pe Sergio Francisco, antrenorul lui Sociedad, să-și pună mâinile în cap.

„Ce dublă intervenție din partea lui Radu! A blocat fantastic cu piciorul la șutul lui Karrikaburu. Apoi a avut puterea să se ridice repede și să respingă și șutul lui Oyarzabal”, au scris cei de la mundodeportivo.com.

Celta Vigo a deschis scorul în minutul 20, prin Duran, și a fost egalată în minutul 89. Carlos Soler a punctat pentru Real Sociedad.

Echipa lui Ionuț Radu a avut și un jucător eliminat. Carl Starfelt a văzut direct cartonașul roșu în prelungirile primei reprize.

În acest moment, Celta Vigo se află pe locul 17 în La Liga, cu doar 7 puncte obținute după 9 etape.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport