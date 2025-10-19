DINAMO - RAPID. Elvir Koljic (30 de ani), atacantul giuleștenilor, a avut o intervenție cât un gol, în minutul 10 al partidei.

Dinamo a beneficiat de o lovitură liberă de pe partea stângă, din jurul cercului de la centrul terenului.

DINAMO - RAPID. Elvir Koljic, intervenția campionatului

Mingea a ajuns la Alexandru Musi, care a șutat din unghi, însă Aioani a reușit să blocheze încercarea internaționalului de tineret.

Rapid nu a îndepărtat pericolul iar balonul a ricoșat la Stoinov. Fundașul israelian și-a încercat și el norocul. Mingea l-a depășit pe Aioani, însă nu a intrat în poartă.

Aflat pe linia porții, Elvir Koljic s-a aruncat la sacrificiu și a inventat un „scorpion kick” pentru a-și salva echipa de la un gol ca și făcut.

Execuția lui Koljic amintește de cea reușită de portarul columbian Rene Higuita într-un amical cu Anglia din 1995.

Dinamo - Rapid, echipele de start:

Dinamo : Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, A. Pop - Musi

: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, A. Pop - Musi Rezerve : Roșca, Karamoko, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean

: Roșca, Karamoko, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean Antrenor : Zeljko Kopic

: Zeljko Kopic Rapid : Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu - K. Keita, Gojkovic, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila

: Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu - K. Keita, Gojkovic, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila Rezerve : Stolz, Bolgado, Braun, Onea, Hromada, Vulturar, Grameni, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

: Stolz, Bolgado, Braun, Onea, Hromada, Vulturar, Grameni, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor Antrenor: Costel Gâlcă

Stadion: Arena Națională (București)

Arena Națională (București) Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș). Asistenți: Marius Marica (Bistrița), George Neacșu (Câmpulung Muscel. VAR: Cătălin Popa (Pitești). AVAR: Sebastian Gheorghe (Suceava)

