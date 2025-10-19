Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă , pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo +15 foto
Respingerea lui Elvir Koljic/ Foto: captura Prima Sport
Superliga

Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă, pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 19.10.2025, ora 21:13
Actualizat: 20.10.2025, ora 05:09
  • DINAMO - RAPID. Elvir Koljic (30 de ani), atacantul giuleștenilor, a avut o intervenție cât un gol, în minutul 10 al partidei.

Dinamo a beneficiat de o lovitură liberă de pe partea stângă, din jurul cercului de la centrul terenului.

Atmosferă incandescentă pe Arenă Peste 30.000 de oameni la Dinamo - Rapid: spectacol, dar și scene rușinoase! 
Atmosferă incandescentă pe Arenă Peste 30.000 de oameni la Dinamo - Rapid: spectacol, dar și scene rușinoase!
Atmosferă incandescentă pe Arenă Peste 30.000 de oameni la Dinamo - Rapid: spectacol, dar și scene rușinoase! 

DINAMO - RAPID. Elvir Koljic, intervenția campionatului

Mingea a ajuns la Alexandru Musi, care a șutat din unghi, însă Aioani a reușit să blocheze încercarea internaționalului de tineret.

Rapid nu a îndepărtat pericolul iar balonul a ricoșat la Stoinov. Fundașul israelian și-a încercat și el norocul. Mingea l-a depășit pe Aioani, însă nu a intrat în poartă.

Aflat pe linia porții, Elvir Koljic s-a aruncat la sacrificiu și a inventat un „scorpion kick” pentru a-și salva echipa de la un gol ca și făcut.

Execuția lui Koljic amintește de cea reușită de portarul columbian Rene Higuita într-un amical cu Anglia din 1995.

Dinamo - Rapid, echipele de start:

  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, A. Pop - Musi
  • Rezerve: Roșca, Karamoko, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu - K. Keita, Gojkovic, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila
  • Rezerve: Stolz, Bolgado, Braun, Onea, Hromada, Vulturar, Grameni, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
  • Antrenor: Costel Gâlcă
Elvir Koljic, intervenție fabuloasă în Dinamo - Rapid Foto captura Prima Sport (15).jpeg
Elvir Koljic, intervenție fabuloasă în Dinamo - Rapid Foto captura Prima Sport (15).jpeg

Elvir Koljic, intervenție fabuloasă în Dinamo - Rapid Foto captura Prima Sport (1).jpeg Elvir Koljic, intervenție fabuloasă în Dinamo - Rapid Foto captura Prima Sport (2).jpeg Elvir Koljic, intervenție fabuloasă în Dinamo - Rapid Foto captura Prima Sport (3).jpeg Elvir Koljic, intervenție fabuloasă în Dinamo - Rapid Foto captura Prima Sport (4).jpeg Elvir Koljic, intervenție fabuloasă în Dinamo - Rapid Foto captura Prima Sport (5).jpeg
+15 Foto
  • Stadion: Arena Națională (București)
  • Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș). Asistenți: Marius Marica (Bistrița), George Neacșu (Câmpulung Muscel. VAR: Cătălin Popa (Pitești). AVAR: Sebastian Gheorghe (Suceava)

FOTO. Dinamo - Rapid

Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (1).jpeg
Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (1).jpeg

Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (1).jpeg Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (2).jpeg Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (3).jpeg Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (4).jpeg Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (5).jpeg
+48 Foto
dinamo bucuresti rapid superliga Elvir Koljic
