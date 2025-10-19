Dinamo - Rapid. Fanii celor două echipe s-au atacat reciproc în timpul derby-ului etapei #13 din Liga 1.

În prima repriză a meciului de pe Arena Națională, la scorul de 0-0, suporterii lui Dinamo și Rapid au afișat mai multe bannere care conțineau mesaje ironice și rasiste la adresa adversarilor.

Dinamo - Rapid. Mesajele transmise de galeriile celor două echipe

Fanii din peluza „Cătălin Hîldan” au afișat mai multe mesaje rasiste la adresa Rapidului. Printre acestea se numără:

„Un strigăt din sudul Arenei Naționale/ Să mor eu, băiatu', sunt originale”

„Decât toată viața ci****/ Mai bine o zi vultur”

Ultrașii PCH au făcut o ironie și la adresa lui Liviu Ungureanu, liderul galeriei lui Rapid, cunoscut drept „Bocciu”, care a revenit pe stadion după interdicția primită pentru implicarea sa în „Dosarul Pyro”.

„S-a întors după un an/ Vocea a doua a lui Salam”

Răspunsul dat de fanii Rapidului

Suporterii rapidiști nu s-au lăsat mai prejos și au oferit un răspuns rivalilor cu mesaje precum:

„Dacă fanii dinamoviști se numesc câini/ Fanele cum se numesc?”

Aceștia s-au legat de numele „Dinamo”, făcând aluzie la Dynamo Berlin, club „deținut” de Stasi, securitatea de stat din Republica Democrată Germană.

Rapidiștii au făcut referire și la Dinamo Moscova, clubul ministerului Rusiei de interne și al KGB-ului.

„Numele vostru provoacă greață/ Din Berlin până la Volga rusească”

Giuleștenii s-au legat și de relația dintre „câini” și ultrașii lui AS Roma:

„Cizma v-a dat peste cap busola/ Vă f**e Inter, Napoli sau Roma?”

Răspunsul dinamoviștilor: „Cizma v-a dat peste cap/ Alba-neagra sau furat”.

VIDEO Scenografia suporterilor lui Dinamo în meciul cu Rapid

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport