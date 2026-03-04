L-a dezamăgit pe Becali  Jucătorul de la FCSB care a avut evoluții sub așteptări în acest sezon: „Nu a jucat nimic” + Situația lui Florin Tănase

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, s-a declarat nemulțumit de evoluțiile lui Vlad Chiricheș (36 de ani) din acest sezon.

Finanțatorul campioanei a vorbit și despre situația lui Florin Tănase (31 de ani), al cărui contract expiră în vară.

FCSB, campioana ultimelor două ediții de Liga 1, a ratat în premieră calificarea în play-off și va evolua în play-out, după un sezon regulat început dezastruos și gestionat haotic între obiectivele interne și cele europene.

Gigi Becali, despre Vlad Chiricheș: „Nu a jucat nimic”

Gigi Becali s-a declarat nemulțumit de evoluțiile lui Vlad Chiricheș din acest sezon, jucător de la care avea mari pretenții datorită experienței sale.

„Are vreo vină MM Stoica? Atunci când a semnat Chiricheș (n.r. - în iulie 2023) ne-am rugat de el să mai semneze și ne-a costat câteva sute de mii de euro. Nu a jucat nimic, nimic.

Mai mult, i-am dat și pentru calificare, vreo 500.000 de euro ne-a costat. De unde să știu că nu ne ajută?

Pe George Popescu trebuie să-l mai ținem, să vedem, tot încă mai cred. Sau să-l dăm undeva împrumut. Are nevoie de jocuri, e un copil și are nevoie să joace”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Vlad Chiricheș se află la a doua aventură la FCSB. Acesta a mai evoluat la formația roș-albastră în perioada ianuarie 2012 - august 2013.

În iulie 2023, Chiricheș s-a întors la FCSB, după ce evoluase un sezon la Cremonese. Contractul său cu echipa antrenată de Elias Charalambous va expira în vara acestui an.

20 de apariții în toate competițiile a bifat Vlad Chiricheș pentru FCSB în acest sezon

Gigi Becali: „Cu Tănase prelungesc”

Gigi Becali a anunțat că vrea să-l păstreze pe Florin Tănase la FCSB, în contextul în care contractul „decarului” urmează să expire în vară.

„Doar Chiricheș și Tănase termină contractele. Cu Tănase prelungesc (n.r. - contractul), e fotbalist, avem nevoie de el. Pe câte un an prelungim.

E un moment de cotitură în care trebuie să ne apucăm de treabă. Să selectăm, să aducem jucători. Văd că toate echipele din România aduc jucători.

Oțelul, UTA, FC Argeș, bine ei îl au fundaș stânga pe ăla care a fost la noi, Briceag, și pe Rață, și ne-au bătut”, a adăugat patronul FCSB.

41 de meciuri a jucat Florin Tănase în acest sezon pentru FCSB. A marcat 12 goluri și a oferit 8 pase decisive

Pentru FCSB urmează meciul de sâmbătă împotriva celor de la U Cluj, de la ora 20:00, în ultima etapă a sezonului regulat. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

