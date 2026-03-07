„E foarte complicat”  Gâlcă oferă noi detalii despre situația lui Kader Keita: „Cred că el are dreptul...” + Ce spune despre U Craiova
Constantin Gâlcă FOTO: Sport Pictures
Superliga

„E foarte complicat” Gâlcă oferă noi detalii despre situația lui Kader Keita: „Cred că el are dreptul...” + Ce spune despre U Craiova

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.03.2026, ora 15:28
alt-text Actualizat: 07.03.2026, ora 15:28
  • Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a prefațat partida cu Universitatea Craiova, ultima din sezonul regulat.
  • La conferință a fost prezent și Alexandru Pașcanu (27 de ani), fundașul giuleștenilor.
  • Rapid - Universitatea Craiova se joacă duminică, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Duelul dintre Rapid și Universitatea Craiova este unul extrem de important, ambele echipe ocupând în acest moment locuri de podium în Liga 1.

Lindsey Vonn e în picioare! FOTO. Schioarea americană a reluat pregătirea la 26 de zile după accidentarea gravă. I se putea amputa piciorul!
Citește și
Lindsey Vonn e în picioare! FOTO. Schioarea americană a reluat pregătirea la 26 de zile după accidentarea gravă. I se putea amputa piciorul!
Citește mai mult
Lindsey Vonn e în picioare! FOTO. Schioarea americană a reluat pregătirea la 26 de zile după accidentarea gravă. I se putea amputa piciorul!

Constantin Gâlcă, înainte de Rapid - U Craiova: „O echipă bună, dar nu de neînvins”

În cadrul conferinței de presă, Constantin Gâlcă a declarat:

„Ne așteaptă un meci important, cu o echipă care a demonstrat că are un joc constant pe tot parcursul sezonului regulat.

E o echipă bună, cu un lot echilibrat valoric. Cred că motivația noastră este să luăm cele trei puncte în fața propriilor suporteri, să facem un meci bun și să ne bucurăm împreună la finalul sezonului regulat.

Universitatea Craiova este o echipă bună, dar nu de neînvins, așa că, cu siguranță vom avea situații să îi surprindem.

E clar că ne gândim și la ce se va întâmpla în play-off, dar primul meu gând e la meciul cu Craiova. Vor fi meciuri echilibrate, unde detaliile tactice și calitățile individuale vor decide tot.

Noi trebuie să demonstrăm, să ne atingem obiectivul, iar apoi să ne batem la titlu”, a declarat Constantin Gâlcă.

Toate echipele din play-off sunt echipe mature, bune, care au merite mari că au ajuns aici. Constantin Gâlcă, antrenor Rapid

Constantin Gâlcă, despre Kader Keita: „Situația e foarte complicată”

Întrebat despre situația lui Kader Keita, fotbalistul Rapidului care a lovit cu mașina o femeie aflată pe trecerea de pietoni, Constantin Gâlcă a declarat:

„El a venit la antrenamente, nu va face parte din lot pentru acest meci. E o situație complicată, iar gândurile noastre se îndreaptă spre persoana afectată și familia ei.

Până se vor rezolva lucrurile, cred că el are dreptul de a veni și de a munci în continuare pentru noi. E o anchetă în desfășurare, e clar că nu e bine... situația e foarte complicată”.

Alexandru Pașcanu, despre duelul cu U Craiova: „O să fie un spectacol”

Alexandru Pașcanu, fundașul Rapidului, a vorbit și el despre duelul de pe Giulești:

„Din punct de vedere al spectatorului neutru cred că o să fie un meci frumos. Suntem două echipe bune, cele mai în formă din campionat. Cred că va fi un spectacol frumos.

Ei sunt pe primul loc, n-o să fie un meci ușor. Orice partidă e grea, dar mereu un meci cu liderul e special.

Cred că suntem două echipe puțin diferite. Craiova își creează foarte multe ocazii, iar noi cred că am profitat de șansele pe care le-am avut în acest sezon. Se vede că am crescut față de anul trecut.

E ultimul meci din sezonul regulat, apoi începe un nou campionat. Trebuie să trecem peste meciul de mâine, iar apoi ne gândim mai departe. Va fi o luptă interesantă în play-off, așa cum a fost în fiecare an, mai ales că se înjumătățesc punctele”, a spus Alexandru Pașcanu.

Citește și

„Cine protestează suferă consecințe” Îngrijorare cu privire la siguranța fotbalistelor din Iran: „Sunt ținute ostatice! Le însoțesc chiar și la toalete”
Campionate
14:46
„Cine protestează suferă consecințe” Îngrijorare cu privire la siguranța fotbalistelor din Iran: „Sunt ținute ostatice! Le însoțesc chiar și la toalete”
Citește mai mult
„Cine protestează suferă consecințe” Îngrijorare cu privire la siguranța fotbalistelor din Iran: „Sunt ținute ostatice! Le însoțesc chiar și la toalete”
Dat afară după o lună? Tottenham își pierde răbdarea cu antrenorul lui Drăgușin: „Lecție de autodistrugere”
Campionate
14:41
Dat afară după o lună? Tottenham își pierde răbdarea cu antrenorul lui Drăgușin: „Lecție de autodistrugere”
Citește mai mult
Dat afară după o lună? Tottenham își pierde răbdarea cu antrenorul lui Drăgușin: „Lecție de autodistrugere”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

rapid bucuresti Universitatea Craiova liga 1 constantin galca
Știrile zilei din sport
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Superliga
07.03
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Citește mai mult
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Superliga
07.03
„Nu mai avem echipă” Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Citește mai mult
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Liga 3
07.03
Fază bizară în FCSB - U Cluj FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Citește mai mult
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Superliga
07.03
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Citește mai mult
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:08
„Foarte bine a făcut” Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
„Foarte bine a făcut”  Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
22:32
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
23:52
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO  Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
23:17
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Top stiri din sport
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Handbal
07.03
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Citește mai mult
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Campionate
07.03
Scene incredibile! Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Citește mai mult
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Superliga
07.03
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Citește mai mult
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Formula 1
07.03
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Citește mai mult
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 31 rapid 25 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share