Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a prefațat partida cu Universitatea Craiova, ultima din sezonul regulat.

La conferință a fost prezent și Alexandru Pașcanu (27 de ani), fundașul giuleștenilor.

Duelul dintre Rapid și Universitatea Craiova este unul extrem de important, ambele echipe ocupând în acest moment locuri de podium în Liga 1.

Constantin Gâlcă, înainte de Rapid - U Craiova: „O echipă bună, dar nu de neînvins”

În cadrul conferinței de presă, Constantin Gâlcă a declarat:

„Ne așteaptă un meci important, cu o echipă care a demonstrat că are un joc constant pe tot parcursul sezonului regulat.

E o echipă bună, cu un lot echilibrat valoric. Cred că motivația noastră este să luăm cele trei puncte în fața propriilor suporteri, să facem un meci bun și să ne bucurăm împreună la finalul sezonului regulat.

Universitatea Craiova este o echipă bună, dar nu de neînvins, așa că, cu siguranță vom avea situații să îi surprindem.

E clar că ne gândim și la ce se va întâmpla în play-off, dar primul meu gând e la meciul cu Craiova. Vor fi meciuri echilibrate, unde detaliile tactice și calitățile individuale vor decide tot.

Noi trebuie să demonstrăm, să ne atingem obiectivul, iar apoi să ne batem la titlu”, a declarat Constantin Gâlcă.

Toate echipele din play-off sunt echipe mature, bune, care au merite mari că au ajuns aici. Constantin Gâlcă, antrenor Rapid

Constantin Gâlcă, despre Kader Keita: „Situația e foarte complicată”

Întrebat despre situația lui Kader Keita, fotbalistul Rapidului care a lovit cu mașina o femeie aflată pe trecerea de pietoni, Constantin Gâlcă a declarat:

„El a venit la antrenamente, nu va face parte din lot pentru acest meci. E o situație complicată, iar gândurile noastre se îndreaptă spre persoana afectată și familia ei.

Până se vor rezolva lucrurile, cred că el are dreptul de a veni și de a munci în continuare pentru noi. E o anchetă în desfășurare, e clar că nu e bine... situația e foarte complicată”.

Alexandru Pașcanu, despre duelul cu U Craiova: „O să fie un spectacol”

Alexandru Pașcanu, fundașul Rapidului, a vorbit și el despre duelul de pe Giulești:

„Din punct de vedere al spectatorului neutru cred că o să fie un meci frumos. Suntem două echipe bune, cele mai în formă din campionat. Cred că va fi un spectacol frumos.

Ei sunt pe primul loc, n-o să fie un meci ușor. Orice partidă e grea, dar mereu un meci cu liderul e special.

Cred că suntem două echipe puțin diferite. Craiova își creează foarte multe ocazii, iar noi cred că am profitat de șansele pe care le-am avut în acest sezon. Se vede că am crescut față de anul trecut.

E ultimul meci din sezonul regulat, apoi începe un nou campionat. Trebuie să trecem peste meciul de mâine, iar apoi ne gândim mai departe. Va fi o luptă interesantă în play-off, așa cum a fost în fiecare an, mai ales că se înjumătățesc punctele”, a spus Alexandru Pașcanu.

