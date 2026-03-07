„Madonna, îl mai ai?” FOTO. Explicația tricoului bizar purtat de echipa lui Ionuț Radu înainte de meciul cu Real Madrid » Rugăminte uriașă pentru artistă

Clubul spaniol Celta Vigo, echipa la care joacă Ionuț Radu (28 de ani), a lansat o campanie inedită.

Formația i-a cerut ajutorul Madonnei pentru a găsi un tricou vechi de 36 de ani, purtat de artista americană la un concert susținut în 1990.

Înaintea partidei cu Real Madrid (1-2), jucătorii lui Celta au purtat un tricou cu mesajul „Madonna, îl mai ai?”.

Pe 29 iulie 1990, în cadrul turneului „Blond Ambition”, Madonna a concertat pe stadionul Balaidos, primul mare concert internațional găzduit vreodată în Vigo.

Explicația tricoului purtat de Celta Vigo înainte de meciul cu Real Madrid

Într-unul dintre momentele show-ului, Madonna a apărut pe scenă îmbrăcată cu tricoul lui Celta, mai exact cel al fundașului Jose Manuel Espinosa, cu numărul 5.

Imaginea ei cu tricoul galicienilor a devenit rapid emblematică pentru oraș și pentru club, conform rccelta.es.

După acel concert însă, tricoul a dispărut. Oficialii lui Celta spun că, de atunci, nimeni nu mai știe unde a ajuns piesa de colecție, deși clubul a încercat ani la rând să o găsească prin intermediul propriilor contacte și al fanilor.

Madonna, cunoscută și ca „Regina muzicii pop”, purtând tricoul celor de la Celta Vigo. Foto: Instagram, @rccelta

În martie 2026, Celta a schimbat abordarea și a anunțat lansarea unei campanii publice pentru recuperarea tricoului.

Celta Vigo, scrisoare deschisă pentru Madonna: „Îl mai ai?”

Președinta clubului, Marian Mourino Terrazo, i-a adresat Madonnei o scrisoare deschisă, publicată pe site-ul oficial și pe rețelele sociale ale clubului.

Marian Mourino a explicat că, în timp, clubul a înțeles mai bine ce reprezintă Madonna: contestarea normelor și refuzul de a accepta limitele impuse, valori în care Celta s-ar regăsi și pe care ar vrea să le onoreze.

Președinta echipei i-a promis că va exista un moment dedicat artistei înaintea meciului cu Real Madrid și i-a adresat public întrebarea: „Îl mai ai?”.

Oficialii lui Celta Vigo s-au ținut de cuvânt în încercarea de a-i atrage atenția artistei. Clubul i-a oferit un omagiu pe stadion: au fost difuzate secvențe din concertul din 1990, iar un ansamblu folk galician a interpretat melodii din repertoriul Madonnei înainte de startul meciului.

A musical message for you, @Madonna



The authenticity and passion of your music, with the heart and tradition of ours.



Would you help us? Do you have it? pic.twitter.com/v9IemlC9wM — Celta (@RCCelta) March 6, 2026

Pe teren, înainte de startul meciului, jucătorii au ieșit la prezentare purtând tricouri inscripționate cu mesajul „Madonna, do you have it?” („Madonna, îl mai ai?”).

Scrisoarea președintei lui Celta Vigo către Madonna

„Dragă Madonna, scriu aceste rânduri pentru a-ți cere ajutorul într-o chestiune care înseamnă foarte mult pentru noi. În 29 iulie 1990, ai susținut un concert pe stadionul nostru, Balaidos, casa clubului Celta Vigo, club pe care sunt mândră să îl servesc în calitate de președinte.

În acea seară am avut onoarea să te vedem purtând tricoul nostru. Această amintire dragă trăiește și astăzi în sufletul suporterilor noștri. Fotografia în care porți tricoul nostru a devenit un mit și face acum parte din istoria clubului, o istorie care este scrisă adesea dincolo de limitele terenului de fotbal.

Mulți văd asta ca pe o simplă coincidență. Mie îmi place să cred că nimic nu se întâmplă întâmplător.

Deși acela nu a fost singurul tricou de fotbal pe care l-ai purtat vreodată pe scenă, această imagine emblematică a căpătat, de-a lungul anilor, o strălucire aparte.

Cu timpul, am ajuns să înțelegem mai bine ceea ce reprezentai încă de atunci: faptul că pui sub semnul întrebării normele stabilite și te opui celor care încearcă să-ți spună ce ai voie sau nu să faci.

La clubul nostru ne regăsim în această manieră de a gândi. De aceea ne agățăm de speranța de a găsi din nou tricoul pe care l-ai purtat. Această căutare este o formă de respect față de trecut, un simbol al unei părți din patrimoniul emoțional al clubului nostru și al valorilor pe care le întruchipează.

Vineri, 6 martie, am dori să-ți oferim un gest de afecțiune de acasă, de pe stadionul Balaidos. Se va întâmpla înaintea meciului Celta - Real Madrid, cu intenția de a îți adresa o singură întrebare simplă: Îl mai ai?

Dacă știi unde s-ar putea afla sau dacă vrei să te alături căutării pentru a-l recupera, te rugăm să ne contactezi printr-un mesaj privat.”

