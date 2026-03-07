„Madonna, îl mai ai?” FOTO. Explicația tricoului bizar purtat de echipa lui Ionuț Radu înainte de meciul cu Real Madrid » Rugăminte uriașă pentru artistă
Ionuț Radu (Celta Vigo) poartă un tricou pe care scrie „Madonna, do you have it?”. Foto: Instagram @ rccelta)
Campionate

„Madonna, îl mai ai?” FOTO. Explicația tricoului bizar purtat de echipa lui Ionuț Radu înainte de meciul cu Real Madrid » Rugăminte uriașă pentru artistă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.03.2026, ora 15:36
alt-text Actualizat: 07.03.2026, ora 15:47
  • Clubul spaniol Celta Vigo, echipa la care joacă Ionuț Radu (28 de ani), a lansat o campanie inedită.
  • Formația i-a cerut ajutorul Madonnei pentru a găsi un tricou vechi de 36 de ani, purtat de artista americană la un concert susținut în 1990.
  • Înaintea partidei cu Real Madrid (1-2), jucătorii lui Celta au purtat un tricou cu mesajul „Madonna, îl mai ai?”.

Pe 29 iulie 1990, în cadrul turneului „Blond Ambition”, Madonna a concertat pe stadionul Balaidos, primul mare concert internațional găzduit vreodată în Vigo.

Nicolae Stanciu, debut cu emoții FOTO+VIDEO. Prin ce a trecut mijlocașul echipei naționale la primul meci în China » Aproape de o accidentare gravă!
Citește și
Nicolae Stanciu, debut cu emoții FOTO+VIDEO. Prin ce a trecut mijlocașul echipei naționale la primul meci în China » Aproape de o accidentare gravă!
Citește mai mult
Nicolae Stanciu, debut cu emoții FOTO+VIDEO. Prin ce a trecut mijlocașul echipei naționale la primul meci în China » Aproape de o accidentare gravă!

Explicația tricoului purtat de Celta Vigo înainte de meciul cu Real Madrid

Într-unul dintre momentele show-ului, Madonna a apărut pe scenă îmbrăcată cu tricoul lui Celta, mai exact cel al fundașului Jose Manuel Espinosa, cu numărul 5.

Imaginea ei cu tricoul galicienilor a devenit rapid emblematică pentru oraș și pentru club, conform rccelta.es.

După acel concert însă, tricoul a dispărut. Oficialii lui Celta spun că, de atunci, nimeni nu mai știe unde a ajuns piesa de colecție, deși clubul a încercat ani la rând să o găsească prin intermediul propriilor contacte și al fanilor.

Madonna, cunoscută și ca „Regina muzicii pop”, purtând tricoul celor de la Celta Vigo. Foto: Instagram, @rccelta Madonna, cunoscută și ca „Regina muzicii pop”, purtând tricoul celor de la Celta Vigo. Foto: Instagram, @rccelta
Madonna, cunoscută și ca „Regina muzicii pop”, purtând tricoul celor de la Celta Vigo. Foto: Instagram, @rccelta

În martie 2026, Celta a schimbat abordarea și a anunțat lansarea unei campanii publice pentru recuperarea tricoului.

Celta Vigo, scrisoare deschisă pentru Madonna: „Îl mai ai?”

Președinta clubului, Marian Mourino Terrazo, i-a adresat Madonnei o scrisoare deschisă, publicată pe site-ul oficial și pe rețelele sociale ale clubului.

Marian Mourino a explicat că, în timp, clubul a înțeles mai bine ce reprezintă Madonna: contestarea normelor și refuzul de a accepta limitele impuse, valori în care Celta s-ar regăsi și pe care ar vrea să le onoreze.

Președinta echipei i-a promis că va exista un moment dedicat artistei înaintea meciului cu Real Madrid și i-a adresat public întrebarea: „Îl mai ai?”.

Oficialii lui Celta Vigo s-au ținut de cuvânt în încercarea de a-i atrage atenția artistei. Clubul i-a oferit un omagiu pe stadion: au fost difuzate secvențe din concertul din 1990, iar un ansamblu folk galician a interpretat melodii din repertoriul Madonnei înainte de startul meciului.

Pe teren, înainte de startul meciului, jucătorii au ieșit la prezentare purtând tricouri inscripționate cu mesajul „Madonna, do you have it?” („Madonna, îl mai ai?”).

Scrisoarea președintei lui Celta Vigo către Madonna

„Dragă Madonna, scriu aceste rânduri pentru a-ți cere ajutorul într-o chestiune care înseamnă foarte mult pentru noi. În 29 iulie 1990, ai susținut un concert pe stadionul nostru, Balaidos, casa clubului Celta Vigo, club pe care sunt mândră să îl servesc în calitate de președinte.

În acea seară am avut onoarea să te vedem purtând tricoul nostru. Această amintire dragă trăiește și astăzi în sufletul suporterilor noștri. Fotografia în care porți tricoul nostru a devenit un mit și face acum parte din istoria clubului, o istorie care este scrisă adesea dincolo de limitele terenului de fotbal.

Mulți văd asta ca pe o simplă coincidență. Mie îmi place să cred că nimic nu se întâmplă întâmplător.

Deși acela nu a fost singurul tricou de fotbal pe care l-ai purtat vreodată pe scenă, această imagine emblematică a căpătat, de-a lungul anilor, o strălucire aparte.

Cu timpul, am ajuns să înțelegem mai bine ceea ce reprezentai încă de atunci: faptul că pui sub semnul întrebării normele stabilite și te opui celor care încearcă să-ți spună ce ai voie sau nu să faci.

La clubul nostru ne regăsim în această manieră de a gândi. De aceea ne agățăm de speranța de a găsi din nou tricoul pe care l-ai purtat. Această căutare este o formă de respect față de trecut, un simbol al unei părți din patrimoniul emoțional al clubului nostru și al valorilor pe care le întruchipează.

Vineri, 6 martie, am dori să-ți oferim un gest de afecțiune de acasă, de pe stadionul Balaidos. Se va întâmpla înaintea meciului Celta - Real Madrid, cu intenția de a îți adresa o singură întrebare simplă: Îl mai ai?

Dacă știi unde s-ar putea afla sau dacă vrei să te alături căutării pentru a-l recupera, te rugăm să ne contactezi printr-un mesaj privat.”

Citește și

„Cine protestează suferă consecințe” Îngrijorare cu privire la siguranța fotbalistelor din Iran: „Sunt ținute ostatice! Le însoțesc chiar și la toalete”
Campionate
14:46
„Cine protestează suferă consecințe” Îngrijorare cu privire la siguranța fotbalistelor din Iran: „Sunt ținute ostatice! Le însoțesc chiar și la toalete”
Citește mai mult
„Cine protestează suferă consecințe” Îngrijorare cu privire la siguranța fotbalistelor din Iran: „Sunt ținute ostatice! Le însoțesc chiar și la toalete”
Peste 10 ani după gratii! Procurorii cer o pedeapsă dură pentru atacantul din prima ligă spaniolă. De ce îl acuză!
Campionate
14:00
Peste 10 ani după gratii! Procurorii cer o pedeapsă dură pentru atacantul din prima ligă spaniolă. De ce îl acuză!
Citește mai mult
Peste 10 ani după gratii! Procurorii cer o pedeapsă dură pentru atacantul din prima ligă spaniolă. De ce îl acuză!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Real Madrid Celta Vigo madonna la liga
Știrile zilei din sport
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Superliga
07.03
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Citește mai mult
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Superliga
07.03
„Nu mai avem echipă” Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Citește mai mult
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Liga 3
07.03
Fază bizară în FCSB - U Cluj FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Citește mai mult
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Superliga
07.03
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Citește mai mult
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:08
„Foarte bine a făcut” Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
„Foarte bine a făcut”  Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
22:32
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
23:52
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO  Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
23:17
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Top stiri din sport
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Handbal
07.03
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Citește mai mult
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Campionate
07.03
Scene incredibile! Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Citește mai mult
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Superliga
07.03
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Citește mai mult
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Formula 1
07.03
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Citește mai mult
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 31 rapid 25 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share