„A fost un calvar” Primarul Cristian Gentea, după anunțul CNI în legătură cu noul stadion din Pitești: „Așteptăm naționala să joace aici” +29 foto
Cristian Gentea FOTO: Facebook
„A fost un calvar” Primarul Cristian Gentea, după anunțul CNI în legătură cu noul stadion din Pitești: „Așteptăm naționala să joace aici”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 25.12.2025, ora 11:28
alt-text Actualizat: 25.12.2025, ora 11:30
  • Cristian Gentea (62 de ani), primarul Municipiului Pitești, a vorbit despre noua arenă care se va construi în oraș.
  • Compania Națională de Investiții a emis miercuri ordinul de începere a lucrărilor la stadionul „Nicolae Dobrin”. Acest lucru se va întâmpla pe 19 ianuarie 2026.

Noul stadion din Pitești va costa aproximativ 100 de milioane de euro și ar urma să fie dat în folosință în primăvara anului 2028.

Cristian Gentea, după vestea primită de la CNI: „A fost un calvar”

Edilul din Pitești a vorbit despre dificultățile cu care s-au confruntat autoritățile în perioada în care situația noii arene era incertă, din cauza măsurilor de austeritate aplicate de Guvern.

„Vă dați seama cum am fost eu în tot acest timp? Erau mulți prin Pitești care tot timpul spuneau că nu se face niciodată, că l-am demolat și că rămâne așa, că i-am lăsat fără stadion. A fost un calvar, de cinci ani de zile mă chinui.

E un ordin administrativ pe care domnul ministru Attila Cseke ni l-a transmis astăzi (n.r. miercuri), chiar dânsul în persoană mi l-a dat.

Am vorbit imediat și cu domnul Erbașu (n.r. - Cristian Erbaşu, care deţine compania Construcţii Erbaşu), și el era foarte bucuros, mi-a spus că imediat după Anul Nou vine la Pitești.

Pe 19 ianuarie, domnul director Diaconu (n.r. parte din conducerea executivă a CNI), alături de reprezentanții CNI-ului și cu constructorul se vor întâlni la Pitești pentru a vedea amplasamentul”, a declarat Gentea, conform gsp.ro.

FOTO. Fosta arenă din Pitești a fost demolată:

Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (28).JPG
Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (28).JPG

Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (1).JPG Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (2).JPG Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (3).JPG Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (4).JPG Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (5).JPG
„Așteptăm naționala la Pitești”

Cristian Gentea a vorbit despre noul stadion și a declarat că, odată cu finalizarea acestuia, și-ar dori ca echipa națională să joace anumite partide la Pitești, oraș aflat la doar 120 km distanță de București.

„S-a dat această ordonanță de cofinanțare… Sunt mulți colegi de-ai mei, de exemplu primarul de la Hunedoara (n.r. Dan Bobouțanu), care tot timpul spune că nu e în regulă această cofinanțare, fiindcă era un contract semnat (n.r. privind finanțarea integrală de către Guvern, așa cum era prevăzut inițial).

Dar, până la urmă, va face același lucru ca și noi, nu va avea ce face. De asta am fost atât de vocal… Am fost de acord cu cofinanțarea, am aprobat, aveam banii, am încheiat și convenția cu CNI-ul săptămâna trecută și mi se părea că se tergiversează.

Nu înțelegeam de ce, mai ales că domnul Bolojan a spus că «vrem stadioane, dar n-avem echipe». Nu cred că era cazul Piteștiului.

Sunt convins că vom avea parte de ambele! Și FC Argeș va juca aici în cupele europene, dar și naționala va juca la Pitești”, a mai spus Gentea.

Ordinul de începere a lucrărilor la Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești (FOTO: Facebook @ Cristian Gentea) Ordinul de începere a lucrărilor la Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești (FOTO: Facebook @ Cristian Gentea)
Ordinul de începere a lucrărilor la Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești (FOTO: Facebook @ Cristian Gentea)

Lista facilităților pe care le va avea noul stadion din Pitești

  • 15.200 de locuri
  • Parcare de 500 de locuri 
  • sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED
  • muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș
  • sală de forță de minimum 500 mp
  • două săli pentru saună
  • sală de recuperare
  • cabinet medical
  • cabinet antidoping
  • sală de antrenament multifuncțională 

STADION fc arges compania nationala de investitii cristian gentea
