Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o ca antrenor la Shakhtar Donetsk, formație la care a scris istorie.

Lucescu a antrenat-o timp de 12 ani pe Shakhtar, în perioada 2004-2016, atunci când a câștigat toate trofeele posibile în Ucraina, dar și Cupa UEFA (2008/09), actuala Europa League.

Mircea Lucescu: „Am fi putut câștiga Liga Campionilor într-o zi”

Actualul selecționer al României este de părere că proiectul grandios gândit de Rinat Akhmetov la Shakhtar Donetsk ar fi putut duce clubul la un triumf în Liga Campionilor, dacă nu ar fi început războiul din Donbas.

„I-am spus că înainte să putem construi o echipă mare, trebuie să jucăm un fotbal grozav. Nu vreau campioni, ci talente pe care să le dezvoltăm. I-am văzut pe Neymar și Casemiro, foarte buni, dar mi-a spus că nu pot fi cumpărați. OK, ceilalți?

Au venit Douglas Costa, Teixeira, Fernandinho, am creat un sistem în care Shakhtar câștiga mult și dacă vindeam pe cineva, aveam deja un înlocuitor pregătit. Akhmetov nu făcea nimic pentru el, investea totul în echipă.

A construit cel mai frumos stadion din Europa, învingeam echipele mari, eram tineri, puternici, jucam grozav.

Câștigaserăm Cupa UEFA și în fiecare an ajungeam în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, mai mult sau mai puțin. Știți cât de greu este să legitimizezi o echipă est-europeană la acel nivel?

Dacă nu ar fi venit războiul din Donbas, poate am fi putut câștiga Liga Campionilor într-o zi”, a declarat Lucescu, pentru gazzetta.it.

Ahmetov este un patron minunat pentru că vrea să învețe, după meciuri mergeam la cină sau la karaoke pentru că îi plăcea să cânte. Mircea Lucescu

Trofeele cucerite de Shakhtar Donetsk cu Mircea Lucescu pe banca tehnică:

8x Campionatul Ucrainei

6x Cupa Ucrainei

7x Supercupa Ucrainei

1x Cupa UEFA

Mircea Lucescu, după ce a câștigat Cupa UEFA cu Shakhtar Donetsk (foto: IMAGO)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport