„Nimic nu e suficient de bun!” Cristi Chivu, furios pe critici după victoria cu Genoa: „Se creează o narativă care e departe de realitate”
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Campionate

„Nimic nu e suficient de bun!” Cristi Chivu, furios pe critici după victoria cu Genoa: „Se creează o narativă care e departe de realitate”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.03.2026, ora 10:06
alt-text Actualizat: 01.03.2026, ora 10:06
  • INTER - GENOA 2-0. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a vorbit despre victoria echipei sale în fața formației deținute de omul de afaceri român Dan Șucu.

Inter a trecut rapid peste ieșirea șoc din Liga Campionilor, unde a fost eliminată de norvegienii de la Bodo/Glimt după două înfrângeri, 2-5 la general.

Nerazzurrii au câștigat duelul cu Genoa și au 14 victorii în ultimele 15 partide! Un singur pas greșit, 2-2 în fața campioanei Napoli.

Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Citește și
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Citește mai mult
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală

INTER - GENOA 2-0. Cristi Chivu: „Acceptăm întotdeauna realitatea”

La finalul meciului, Cristi Chivu a declarat că eliminarea din Liga Campionilor nu i-a descurajat pe elevii săi. Totodată, românul s-a luat și de criticii clubului din Milano.

„Toate meciurile sunt la fel, tratăm adversarele la fel. Echipa se descurcă bine, nimeni nu este descurajat după Liga Campionilor.

Avem o mentalitate de învingători și acceptăm întotdeauna realitatea cu ambiție și cu dorința de a fi competitivi.

Desigur, avem suișuri și coborâșuri, dar ne bucurăm de lucrurile bune pe care le-am realizat până acum.

Băieții mei se îndoiesc mereu de ei înșiși, în parte pentru că eforturile lor nu sunt niciodată suficiente, având în vedere ce se întâmplă în jurul Interului de fiecare dată: se creează o narativă despre noi care este departe de realitate, nimic nu este niciodată suficient de bun și nu ni s-a acordat niciodată credit în ultimii cinci ani”, a declarat Cristi Chivu, potrivit gazzetta.it.

Cristi Chivu nu se gândește la Scudetto

Inter e în continuare pe primul loc în Serie A, cu 11 etape rămase de jucat. Are un avans de 13 puncte față de Milan și 14 față de Napoli, dar „diavolii roșii” au un meci mai puțin disputat.

Întrebat dacă se gândește la titlu, Chivu a avut un mesaj ferm:

„Tratăm fiecare meci în același mod. Dar Scudetto nu este încă câștigat și mai sunt încă 33 de puncte în joc: trebuie să continuăm să mergem înainte”, a adăugat tehnicianul român.

Chestionat cu privire la meciul cu AC Milan, din runda viitoare, tehnicianul român a anunțat că gândul său este la duelul cu Como, din semifinalele Cupei Italiei, programat la mijlocul săptămânii viitoare.

„Meciul împotriva Milanului nu este un meci decisiv, mă gândesc doar la Como.”, a concluzionat Cristi Chivu.

Rezumat VIDEO. Inter - Genoa 2-0

Citește și

Mai merge Iran la Mondialul din SUA? Președintele federației de la Teheran a reacționat după bombardamente. Amenințarea lui Donald Trump
Campionatul Mondial
09:39
Mai merge Iran la Mondialul din SUA? Președintele federației de la Teheran a reacționat după bombardamente. Amenințarea lui Donald Trump
Citește mai mult
Mai merge Iran la Mondialul din SUA? Președintele federației de la Teheran a reacționat după bombardamente. Amenințarea lui Donald Trump
„Sper să-l suspende 20-30 de etape!” Ianis Zicu, extrem de nervos după Farul - CFR Cluj: „Un arbitraj anormal, e inexplicabil”
Superliga
00:20
„Sper să-l suspende 20-30 de etape!” Ianis Zicu, extrem de nervos după Farul - CFR Cluj: „Un arbitraj anormal, e inexplicabil”
Citește mai mult
„Sper să-l suspende 20-30 de etape!” Ianis Zicu, extrem de nervos după Farul - CFR Cluj: „Un arbitraj anormal, e inexplicabil”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
serie a genoa Inter Milano Cristi Chivu
Știrile zilei din sport
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Superliga
01.03
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Citește mai mult
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Superliga
01.03
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Citește mai mult
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Superliga
01.03
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Citește mai mult
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Superliga
01.03
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Citește mai mult
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:23
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”
23:55
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
23:32
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
23:56
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Top stiri din sport
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Superliga
01.03
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Citește mai mult
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Campionate
01.03
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Citește mai mult
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Superliga
01.03
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Citește mai mult
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Diverse
01.03
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Citește mai mult
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 35 rapid 12 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
02.03

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share