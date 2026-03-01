„Nimic nu e suficient de bun!” Cristi Chivu, furios pe critici după victoria cu Genoa: „Se creează o narativă care e departe de realitate”

INTER - GENOA 2-0. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a vorbit despre victoria echipei sale în fața formației deținute de omul de afaceri român Dan Șucu.

Inter a trecut rapid peste ieșirea șoc din Liga Campionilor, unde a fost eliminată de norvegienii de la Bodo/Glimt după două înfrângeri, 2-5 la general.

Nerazzurrii au câștigat duelul cu Genoa și au 14 victorii în ultimele 15 partide! Un singur pas greșit, 2-2 în fața campioanei Napoli.

INTER - GENOA 2-0 . Cristi Chivu: „Acceptăm întotdeauna realitatea”

La finalul meciului, Cristi Chivu a declarat că eliminarea din Liga Campionilor nu i-a descurajat pe elevii săi. Totodată, românul s-a luat și de criticii clubului din Milano.

„Toate meciurile sunt la fel, tratăm adversarele la fel. Echipa se descurcă bine, nimeni nu este descurajat după Liga Campionilor.

Avem o mentalitate de învingători și acceptăm întotdeauna realitatea cu ambiție și cu dorința de a fi competitivi.

Desigur, avem suișuri și coborâșuri, dar ne bucurăm de lucrurile bune pe care le-am realizat până acum.

Băieții mei se îndoiesc mereu de ei înșiși, în parte pentru că eforturile lor nu sunt niciodată suficiente, având în vedere ce se întâmplă în jurul Interului de fiecare dată: se creează o narativă despre noi care este departe de realitate, nimic nu este niciodată suficient de bun și nu ni s-a acordat niciodată credit în ultimii cinci ani”, a declarat Cristi Chivu, potrivit gazzetta.it.

Cristi Chivu nu se gândește la Scudetto

Inter e în continuare pe primul loc în Serie A, cu 11 etape rămase de jucat. Are un avans de 13 puncte față de Milan și 14 față de Napoli, dar „diavolii roșii” au un meci mai puțin disputat.

Întrebat dacă se gândește la titlu, Chivu a avut un mesaj ferm:

„Tratăm fiecare meci în același mod. Dar Scudetto nu este încă câștigat și mai sunt încă 33 de puncte în joc: trebuie să continuăm să mergem înainte”, a adăugat tehnicianul român.

Chestionat cu privire la meciul cu AC Milan, din runda viitoare, tehnicianul român a anunțat că gândul său este la duelul cu Como, din semifinalele Cupei Italiei, programat la mijlocul săptămânii viitoare.

„Meciul împotriva Milanului nu este un meci decisiv, mă gândesc doar la Como.”, a concluzionat Cristi Chivu.

Rezumat VIDEO. Inter - Genoa 2-0

