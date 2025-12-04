Răsturnare de situație Iran trimite un reprezentant la tragerea de sorți de la Washington pentru CM 2026

Federația de Fotbal din Iran a anunțat că va trimite un reprezentant, la Washington D.C., la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026.

Președintele Federației Iraniene de Fotbal nu a primit viza de intrare în SUA.

Tragerea la sorți a grupelor turneului final din America de Nord vor avea loc vineri, la ora 19 (ora României), în capitala Statelor Unite.

Iran va avea reprezentant la tragerea la sorți a CM 2026 de la Washington D.C.

Deși, inițial, Iran a anunțat că va boicota evenimentul din capitala Statelor Unite, după ce mai mulți reprezentanți nu ar fi primit viza, forul de la Teheran l-a delegat pe selecționer.

„ Amir Ghalenoei, selecţionerul echipei naţionale a Iranului, va participa la ceremonia de tragere la sorţi a Cupei Mondiale în calitate de reprezentant tehnic al echipei naţionale, împreună cu una sau două persoane ”, a declarat purtătorul de cuvânt al FIF, la televiziunea de stat de la Teheran, potrivit news.ro.

Până în acest moment, solicitarea de viză pentru Mehdi Taj, președintele Federației Iraniene de Fotbal, este respinsă.

I-am spus preşedintelui FIFA (n.r. Gianni Infantino) că aceasta este o poziţie pur politică şi i-am cerut să pună capăt acestui comportament Mehdi Taj, după ce nu a primit viza de intrare în SUA

Cetățenii din Haiti și Iran, interziși în SUA pe parcursul CM 2026

Donald Trump a emis un decret, la începutul lunii iunie, prin care cetățenii a 19 țări, printre care se numără haitienii și iranienii, nu au dreptul de a intra pe teritoriul SUA.

Administrația prezidențială a anunțat că nu va face excepție de la reglementare pentru cetățenii care doresc să urmărească meciurile de la Cupa Mondială 2026, arată politico.com.

Astfel, fanii din Haiti și Iran vor putea să își vadă favoriții la turneul final numai dacă vor evolua pe teritoriu mexican sau canadian.

78 din 104 meciuri de la Campionatul Mondial 2026 se vor juca în SUA

Urnele valorice pentru tragerea la sorți a grupelor de la Mondial

URNA 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania

Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania URNA 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia

Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia URNA 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud URNA 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off-urile Europene A, B, C (posibil România) și D, Play-off-urile inter-continentale 1 și 2

