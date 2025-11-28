Iran a decis să nu trimită o delegație la tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatului Mondial din 2026.

Campionatul Mondial se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, în Statele Unite, Mexic și Canada. Tragerea la sorți a grupelor va avea loc vineri, 5 decembrie, la Washington DC.

Iran nu va participa la tragerile la sorți pentru grupele CM

Potrivit publicației iraniene Varzesh 3, Statele Unite ale Americii au refuzat, marți, să acorde vize mai multor membri ai delegației Iranului care urmau să fie prezenți la tragerile la sorți de la Washington DC.

Printre vizele refuzate se numără și cea a președintelui Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj.

Totuși, patru membri ai delegației au primit vizele pentru a călători în SUA, printre care și selecționerul Amir Ghalenoei.

Din cauza deciziei luate de SUA, Iran a decis, în cele din urmă, să nu participe în semn de protest la evenimentul de la Washington DC.

„Am informat FIFA că deciziile luate nu au nicio legătură cu sportul, iar membrii delegației iraniene nu vor participa la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială”, a declarat purtătorul de cuvânt al federației, conform aljazeera.com.

Mehdi Taj, președintele Federației Iraniene de Fotbal, a declarat, joi, că decizia SUA este una politică:

„I-am spus președintelui FIFA, domnului Infantino, că este vorba pur și simplu de o poziție politică și că FIFA trebuie să le ceară (n.r. - SUA) să renunțe la acest comportament”.

Iran s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026 pentru a patra oară consecutiv, fiind a șaptea participare în total la turneul final.

Cetățenii din Haiti și Iran, interziși în SUA pe parcursul CM 2026

Pe 4 iunie, Donald Trump, președintele SUA, a emis un decret prin care se restricționează intrarea în Statele Unite a persoanelor din 19 țări. Printre cele menționate se află atât Haiti, cât și Iran.

Departamentul de stat al SUA a confirmat pe 21 noiembrie că Administrația Trump nu va face nicio excepție în ceea ce privește fanii care își doresc să intre pe teritoriul țării nord-americane pentru a-și vedea favoriții pe viu, scrie politico.com.

Astfel, singura modalitate prin care fanii din Haiti și Iran vor putea fi prezenți în tribune la Cupa Mondială este ca cele două selecționate să fie repartizate în grupe ce se vor juca în Canada sau Mexic.

Urnele valorice pentru tragerea la sorți a grupelor de la Mondial

URNA 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania

Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania URNA 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia

Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia URNA 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud URNA 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off-urile Europene A, B, C (posibil România) și D, Play-off-urile inter-continentale 1 și 2

