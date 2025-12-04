Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026 +10 foto
Cupa Mondială, în fața Casei Albe din Washington DC Foto: fifa.com
Campionatul Mondial

Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026

Theodor Jumătate
Publicat: 04.12.2025, ora 11:09
Actualizat: 04.12.2025, ora 11:10
  • FIFA a anunțat starurile globale implicate efectiv la tragerea la sorți a grupelor CM 2026. 
  • Ceremonia va avea loc vineri, de la 19:00 (ora României), și va putea fi urmărită în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro

Vineri, de la ora 19:00, la Washington DC, va avea loc spectacolul așteptat, care să deschidă Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe organizat în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Rio Ferdinand, unicul fotbalist implicat la tragerea CM 2026

După ce a anunțat cine va întreține atmosfera la John F. Kennedy Center, staruri ale filmului și muzicii, show-uri live Andrea Bocelli, Robbie Williams și Nicole Scherzinger, FIFA a dezvăluit și personalitățile care vor face tragerea la sorți a grupelor CM 2026. Cine va alege posibilul traseu al naționalei noastre în prima fază a competiției.

Așa vor fi împărțite cele 48 de echipe la tragerea la sorți. Cele 6 câștigătoare ale barajelor vor fi cunoscute pe 31 martie Foto: fifa.com Așa vor fi împărțite cele 48 de echipe la tragerea la sorți. Cele 6 câștigătoare ale barajelor vor fi cunoscute pe 31 martie Foto: fifa.com
Așa vor fi împărțite cele 48 de echipe la tragerea la sorți. Cele 6 câștigătoare ale barajelor vor fi cunoscute pe 31 martie Foto: fifa.com

Un fotbalist și patru legende ale marilor sporturi americane: baschet (NBA), hochei (NHL), baseball (MLB) și fotbal american (NFL).

Turul Cupei Mondiale la Washington

Trofeul CM - turul capitalei Washington înaintea tragerii
Trofeul CM - turul capitalei Washington înaintea tragerii

Galerie foto (10 imagini)

Trofeul CM - turul capitalei Washington înaintea tragerii Foto: fifa.com Trofeul CM - turul capitalei Washington înaintea tragerii Trofeul CM - turul capitalei Washington înaintea tragerii Trofeul CM - turul capitalei Washington înaintea tragerii Trofeul CM - turul capitalei Washington înaintea tragerii
+10 Foto
labels.photo-gallery

Primul dintre ei, Rio Ferdinand, 47 de ani, fost jucător al lui Manchester United și al naționalei Angliei. O va avea alături pe cunoscuta prezentatoare Samantha Johnson.

4 legende fac tragerea: Shaquille, Gretzky, Brady, Judge

Alături de britanic, starurile locale:

  • Shaquille O’Neal (baschet), 53 de ani, de patru ori campion NBA. 
  • Wayne Gretzky (hochei), 64 de ani, probabil cel mai mare jucător al tuturor timpurilor în NHL. Unicul canadian dintre cei 4.
  • Tom Brady (fotbal american), 48 de ani, șapte victorii în Super Bowl. 
  • Aaron Judge (baseball), 33 de ani, o vedetă activă MLB, la New York Yankees. 

Personalitățile care trag la sorți Mondialul

fostul jucător de fotbal american Tom Brady
fostul jucător de fotbal american Tom Brady

Galerie foto (7 imagini)

Jucătorul de baseball Aaron Judge Foto: fifa.com Fostul fotbalist englez Rio Ferdinand Prezentatoarea TV Samantha Johnson Fostul baschetbalist Shaquille O'Neal Fostul hocheist Wayne Gretzky
+7 Foto
labels.photo-gallery

În stilul Hollywood, ceremonia va avea și o gazdă pe covorul roșu. Alt sportiv american: Eli Manning, 44 de ani, quarterback faimos în NFL.

Tragerea la sorți va fi transmisă în direct pe fifa.com și de deținătorii drepturilor TV pentru CM 2026. În România, Antena 1.

Bilele care vor fi folosite vineri la tragerea la sorți de la centrul Kennedy Foto: fifa.com Bilele care vor fi folosite vineri la tragerea la sorți de la centrul Kennedy Foto: fifa.com
Bilele care vor fi folosite vineri la tragerea la sorți de la centrul Kennedy Foto: fifa.com

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Rio Ferdinand Campionatul Mondial tragere la sorti Tom Brady shaquille o'neal wayne gretzky Aaron Judge
