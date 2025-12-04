„Vom analiza totul”  Daniele De Rossi, despre situația lui Nicolae Stanciu pe teren: „Nu e ușor...”
Nicolae Stanciu FOTO: IMAGO
„Vom analiza totul” Daniele De Rossi, despre situația lui Nicolae Stanciu pe teren: „Nu e ușor...”

Publicat: 04.12.2025, ora 10:17
Actualizat: 04.12.2025, ora 10:37
  • ATALANTA - GENOA 4-0. Daniele De Rossi (42 de ani), antrenorul celor de la Genoa, a vorbit despre Nicolae Stanciu (32 de ani), jucător care a revenit pe teren după o pauză de mai bine de două luni.
  • Genoa a pierdut partida cu Atalanta, scor 0-4, în optimile Cupei Italiei.

Ultima partidă în care Stanciu jucase pentru Genoa a fost cea cu Lazio, din Serie A, de pe 29 septembrie. În acel meci, fotbalistul naționalei a jucat doar 23 de minute.

Daniele De Rossi, despre revenirea lui Nicolae Stanciu: „Nu e ușor să demonstrezi totul imediat”

Întrebat la finalul meciului de la Bergamo despre prestațiile lui Nicolae Stanciu și Valentin Carboni, Daniele De Rossi a declarat:

„Nu-mi place să vorbesc despre jucători în public, vom analiza totul mâine. Cred că nu este ușor să fie nevoie să demonstrezi totul imediat, cu atât mai puțin când joci zece contra unsprezece.

Nu văd negativ performanțele celorlalți. Trebuie să ai întotdeauna încredere în echipă”, a declarat Daniele De Rossi, conform calciomercato.com.

Cum s-a descurcat Nicolae Stanciu la primul meci după o pauză de peste două luni

Mijlocașul a fost folosit titular de Daniele De Rossi în înfrângerea cu Atalanta din Cupa Italiei, scor 0-4.

Stanciu a jucat 71 de minute, fiind înlocuit de Hugo Martinez, atunci când scorul era 2-0 în favoarea formației din Bergamo.

Transferat în Italia în vara acestui an, Stanciu a avut o evoluție ștearsă, deși a primit a doua cea mai mare notă din echipa sa, conform sofascore.com.

Fotbalistul naționalei a primit nota 7, peste media totală a echipei, 6,5. Singurul jucător notat mai bine decât mijlocașul român a fost Morten Frendrup, cu 7,3.

