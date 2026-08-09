U Craiova - FC Argeș. Adrian Rus (30 de ani) a fost autorul unei gafe care a dus la deschiderea scorului pe „Ion Oblemenco”.

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Fundașul oltenilor a avut multiple contribuții ofensive în acest start de sezon, însă a comis o greșeală uriașă în defensivă.

U Craiova - FC Argeș. Adrian Rus, gafă la golul marcat de piteșteni

În minutul 7, elevii lui Bogdan Andone au plecat pe contraatac, după o minge recuperată în propria jumătate, în fața careului.

Luvambo a fost lansat cu o minge lungă din defensivă, însă pasa a părut inițial prea lungă.

Adrian Rus, apărătorul Craiovei, avea prim-planul, însă acesta nici nu a preluat, nici nu a pasat către portar, alunecând în fața atacantului.

Luvambo a urmărit mingea, i-a centrat lui Yanis Pîrvu, scăpat și el din marcaj, iar puștiul argeșenilor l-a învins pe Sava cu un șut imparabil, în vinclu.

Rus a avut un start bun de sezon la Craiova, reușind inclusiv un gol și o pasă decisivă, în cupele europene.

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