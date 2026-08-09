„Cinematografie pură” Ionuț Radu, vedetă în reportajul celor de la Celta: ce gesturi a făcut pe o terasă din Italia

Celta Vigo a lansat un mini-reportaj despre perioada de pregătire din Italia, pe care l-a promovat cu ajutorul portarului român Ionuț Radu

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Goalkeeperul de 29 de ani a fost filmat în timp ce-și bea cafeaua pe o terasa din Italia, citind Gazzetta dello Sport, exclamând „Mamma mia, margherita, pizzeria, Celta Vigo” și făcând gestul specific italienilor, numit „mano a borsa”.

VIDEO Ionuț Radu, protagonist în reportajul celor de la Celta

Teaserul a fost postat de echipa spaniolă alături de mesajul: „Cinematografie pură”. După o oră a apărut și clipul complet, cu imagini din Sassuolo și Napoli, de la meciuri, cu promovarea noilor echipamente și cu Radu bând cafea pe terasă: „Mulțumim, Italia”.

Internaționalul român are conexiuni puternice cu Italia, unde a evoluat încă din 2013 la echipe precum Pergolettese, Inter Milano, Avellino, Genoa, Parma și Cremonese.

Ionuț Radu și Celta se pregătesc de noul sezon din La Liga

Celta a jucat două amicale în Italia, 4-1 cu Sassuolo și 1-1 cu Napoli, în care românul a fost titular. El va avea însă un concurent puternic pe post din sezonul acesta, galicienii împrumutându-l pe Altay Bayindir de la Manchester United.

Echipa lui Ionuț Radu termină pregătirea neînvinsă, după ce a mai înregistrat remize cu Braga (2-2) și Académico de Viseu (2-2) și o victorie cu Sporting de Gijón (1-0).

„Sentimente plăcute după aceste zile petrecute

în Italia, cu mult entuziasm pentru ce urmează. Revenim acasă pentru a ne continua munca, a crește și a înfrunta cu speranță al 15-lea nostru sezon consecutiv în La Liga.

Suntem aproape de start. Într-o săptămână ne vom bucura din nou împreună”, a scris Marian Mourino, președinta clubului, pe X.

Celta joacă pe 16 august acasă cu Osasuna, în prima etapă din La Liga

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