Mihai Teja, out de la Metaloglobus Antrenorul și-a anunțat plecarea, după înfrângerea cu U Craiova: „Nu pot să stau așa” + Cine i-ar putea lua locul
Mihai Teja FOTO: Sport Pictures
Superliga

Mihai Teja, out de la Metaloglobus Antrenorul și-a anunțat plecarea, după înfrângerea cu U Craiova: „Nu pot să stau așa” + Cine i-ar putea lua locul

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 28.02.2026, ora 17:47
alt-text Actualizat: 28.02.2026, ora 17:58
  • U CRAIOVA - METALOGLOBUS 2-1. Mihai Teja (47 de ani), antrenorul oaspeților, a anunțat că meciul de pe „Ion Oblemenco” a fost ultimul pentru el ca antrenor al grupării bucureștene.

Tehnicianul a anunțat că a discutat atât cu patronul, cât și cu președintele clubului, decizia fiind aceea de a părăsi echipa cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat.

Mihăilă, un nou gol în Turcia VIDEO. Atacantul naționalei, formă de zile mari înaintea barajului pentru CM 2026
Citește și
Mihăilă, un nou gol în Turcia VIDEO. Atacantul naționalei, formă de zile mari înaintea barajului pentru CM 2026
Citește mai mult
Mihăilă, un nou gol în Turcia VIDEO. Atacantul naționalei, formă de zile mari înaintea barajului pentru CM 2026

Mihai Teja și-a anunțat plecarea de la Metaloglobus

La finalul partidei cu Universitatea Craiova, Mihai Teja a declarat:

„Eu și clubul am reziliat contractul, am căzut de comun acord. Clubul nu m-a mai vrut, e ok. După meciul acesta, părăsesc echipa. Am căzut de acord, am vorbit cu patronul clubului.

Dacă nu a vrut să mai fiu antrenorul echipei, nicio problemă, eu nu pot să stau așa, am avut divergențe și cu președintele clubului.

Am creat un grup bun, am creat un stil de joc, o echipă bună, zic eu, chiar dacă nu am luat punctele. Echipa asta arată un fotbal. Eu îi felicit pe băieți, merită statui.

Probabil lipsa rezultatelor, da. Probabil președintele nu m-a mai vrut și asta e. Dacă președintele clubului nu te mai vrea, ce să faci? Eu am discutat cu patronul, a venit, mi-a spus, am reziliat de comun acord. Dragoste cu sila nu se poate”, a declarat Mihai Teja, conform digisport.ro.

Cifrele lui Mihai Teja pe banca lui Metaloglobus, în cele 29 de etape din Liga 1:

  • 22 de înfrângeri
  • 5 remize
  • 2 victorii

În Cupa României, Metaloglobus a jucat patru meciuri, înregistrând două remize, o înfrângere și o victorie.

Cine l-ar putea înlocui pe Mihai Teja

Principalul favorit pentru a-l înlocui pe Mihai Teja este Florin Bratu, antrenorul lui CS Dinamo, formație din Liga 2, potrivit sursei citate.

Anterior, Bratu le-a mai antrenat pe Dinamo 2, CS Tunari, Dinamo U19, România U18, Aerostar Bacău, Turris Turnu Măgurele, Concordia Chiajna, România U21 și Karmiotissa (Cipru).

În anul 2018, Florin Bratu a antrenat-o pentru o scurtă perioadă pe Dinamo, reușind să obțină 14 victorii, 2 remize și 8 înfrângeri în 24 de meciuri.

Citește și

„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Gimnastica
17:30
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Citește mai mult
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Cristian Geambașu Se mai joacă Mondialul?
Opinii
17:24
Cristian Geambașu Se mai joacă Mondialul?
Citește mai mult
Cristian Geambașu Se mai joacă Mondialul?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Florin Bratu liga 1 metaloglobus mihai teja reziliere contract
Știrile zilei din sport
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
Superliga
28.02
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
Citește mai mult
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
Superliga
28.02
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
Citește mai mult
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
Stranieri
28.02
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
Citește mai mult
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Gimnastica
28.02
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Citește mai mult
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:40
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
23:53
Chivu se apropie de Scudetto VIDEO. L-a învins și pe Șucu înainte de duelul care poate fi decisiv cu rivala AC Milan
Chivu se apropie de Scudetto VIDEO. L-a învins și pe Șucu înainte de duelul care poate fi decisiv cu rivala AC Milan
22:56
„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului: „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării”
„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului:  „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării”
22:45
CFR, iertată de două penalty-uri FOTO. Scandal la Ovidiu: constănțenii s-au dus peste arbitri! Verdictul specialistului: „Fazele sunt clare!”
CFR, iertată de două penalty-uri FOTO. Scandal la Ovidiu: constănțenii s-au dus peste arbitri! Verdictul specialistului:  „Fazele sunt clare!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Top stiri din sport
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat
Campionatul Mondial
28.02
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat
Citește mai mult
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
Superliga
28.02
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng: „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
Citește mai mult
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
Liga 2
28.02
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
Citește mai mult
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA
Superliga
28.02
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA
Citește mai mult
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 33 rapid 17 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 15

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
01.03

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share