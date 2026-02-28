Mihai Teja, out de la Metaloglobus Antrenorul și-a anunțat plecarea, după înfrângerea cu U Craiova: „Nu pot să stau așa” + Cine i-ar putea lua locul

U CRAIOVA - METALOGLOBUS 2-1. Mihai Teja (47 de ani), antrenorul oaspeților, a anunțat că meciul de pe „Ion Oblemenco” a fost ultimul pentru el ca antrenor al grupării bucureștene.

Tehnicianul a anunțat că a discutat atât cu patronul, cât și cu președintele clubului, decizia fiind aceea de a părăsi echipa cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat.

Mihai Teja și-a anunțat plecarea de la Metaloglobus

La finalul partidei cu Universitatea Craiova, Mihai Teja a declarat:

„Eu și clubul am reziliat contractul, am căzut de comun acord. Clubul nu m-a mai vrut, e ok. După meciul acesta, părăsesc echipa. Am căzut de acord, am vorbit cu patronul clubului.

Dacă nu a vrut să mai fiu antrenorul echipei, nicio problemă, eu nu pot să stau așa, am avut divergențe și cu președintele clubului.

Am creat un grup bun, am creat un stil de joc, o echipă bună, zic eu, chiar dacă nu am luat punctele. Echipa asta arată un fotbal. Eu îi felicit pe băieți, merită statui.

Probabil lipsa rezultatelor, da. Probabil președintele nu m-a mai vrut și asta e. Dacă președintele clubului nu te mai vrea, ce să faci? Eu am discutat cu patronul, a venit, mi-a spus, am reziliat de comun acord. Dragoste cu sila nu se poate”, a declarat Mihai Teja, conform digisport.ro.

Cifrele lui Mihai Teja pe banca lui Metaloglobus, în cele 29 de etape din Liga 1:

22 de înfrângeri

5 remize

2 victorii

În Cupa României, Metaloglobus a jucat patru meciuri, înregistrând două remize, o înfrângere și o victorie.

Cine l-ar putea înlocui pe Mihai Teja

Principalul favorit pentru a-l înlocui pe Mihai Teja este Florin Bratu, antrenorul lui CS Dinamo, formație din Liga 2, potrivit sursei citate.

Anterior, Bratu le-a mai antrenat pe Dinamo 2, CS Tunari, Dinamo U19, România U18, Aerostar Bacău, Turris Turnu Măgurele, Concordia Chiajna, România U21 și Karmiotissa (Cipru).

În anul 2018, Florin Bratu a antrenat-o pentru o scurtă perioadă pe Dinamo, reușind să obțină 14 victorii, 2 remize și 8 înfrângeri în 24 de meciuri.

