A ratat din doi metri! FOTO. Macalou, execuție șocantă în meciul cu FC Argeș » Avea toată poarta la dispoziție

U Cluj - FC Argeș. Issouf Macalou (27 de ani), aripa dreaptă a gazdelor, a fost protagonistul unei ratări de zile mari în meciul din etapa #25 din Liga 1.

Titular în partida cu FC Argeș, Issouf Macalou a deschis scorul în minutul 12, după ce șutul său a fost deviat, iar David Lazar nu a mai putut interveni.

Macalou, ratare monumentală U Cluj - FC Argeș

După primele 45 de minute, Universitatea Cluj o conducea pe FC Argeș cu scorul de 1-0, grație reușitei jucătorului din Coasta de Fildeș.

Imediat după pauză, aripa dreapta a clujenilor putea să bifeze „dubla”, dar a fost protagonistul unei ratări de zile mari.

În minutul 49, Miguel Silva a pornit pe un contraatac periculos pe partea stângă. După un schimb de pase cu Dan Nistor, fundașul portughez a centrat în careu.

Acolo se afla Issouf Macalou, care era singur cu poarta. Acesta a ales să șuteze din prima de la aproximativ doi metri distanță, cu piciorul stâng, dar mingea a trecut mult pe lângă poarta apărată de Lazar.

În acest sezon, Macalou a bifat 26 de apariții pentru U Cluj, în toate competițiile. A marcat un singur gol și a oferit 6 pase decisive.

650.000 de euro este cota de piață a lui Issouf Macalou, conform Transfermarkt

Cu toate acestea, U Cluj a răspuns în minutul 65. Jug Stanojev, proaspăt sosit de la Kairat Almaty, a înscris chiar la debut. Acesta fusese introdus pe teren în minutul 59, în locul lui Atanas Trică.

FC Argeș a redus rapid din diferență prin Robert Sierra, în minutul 66, dar același Macalou a marcat și golul trei al clujenilor, în minutul 84.

U Cluj - FC Argeș, echipele de start

U Cluj : Lefter - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Miguel Silva - Simion - Bic, Nistor - Macalou, Trică, Mendy

: Lefter - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Miguel Silva - Simion - Bic, Nistor - Macalou, Trică, Mendy Rezerve : Coșa - Chinteș, Cisse, Toșca, Chipciu, Codrea, Drammeh, Stanojev, El Sawy, Gheorghiță, Fabry, Taiwo

: Coșa - Chinteș, Cisse, Toșca, Chipciu, Codrea, Drammeh, Stanojev, El Sawy, Gheorghiță, Fabry, Taiwo Antrenor : Cristiano Bergodi

: Cristiano Bergodi FC Argeș : Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Borța - Rață, Seto, Sierra, Emmers - Pîrvu, Brobbey

: Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Borța - Rață, Seto, Sierra, Emmers - Pîrvu, Brobbey Rezerve : Straton - Tofan, Briceag, Garutti, Rădescu, Blacaig, Bettaieb, Moldoveanu, Micovschi, Matos, Manole

: Straton - Tofan, Briceag, Garutti, Rădescu, Blacaig, Bettaieb, Moldoveanu, Micovschi, Matos, Manole Antrenor : Bogdan Andone

: Bogdan Andone Arbitru: Marcel Bîrsan. Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac, Alexandru Vodă. Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache. Arbitru AVAR: Marius Omuț

Marcel Bîrsan. Radu Adrian Ghinguleac, Alexandru Vodă. Bogdan Dumitrache. Marius Omuț Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport