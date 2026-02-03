Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), are de suferit după incidentele din meciul cu Cremonese, atunci când un fan al „nerazzurrilor” a aruncat cu o petardă lângă portarul echipei adverse.

Ce sancțiune a fost acordată, în rândurile de mai jos.

Inter și Cremonese s-au întâlnit duminică, 1 februarie, în etapa 23 din Serie A. „Nerrazzurii” s-au impus cu scorul de 2-0, după golurile lui Lautaro Martinez ('16) și Zielinski ('31).

Citește și Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani Citește mai mult Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani

Fanii lui Inter, interdicție pe stadion

În ciuda victoriei de duminică a celor de la Inter, partida a fost marcată de un eveniment neplăcut.

Un fan al echipei lui Cristi Chivu a aruncat cu o petardă lângă Emil Audero, portarul lui Cremonese, care s-a prăbușit la pământ.

După incidentele din acel meci, Ministerul italian de Interne a hotărât ca Inter să dispute următoarele trei meciuri din deplasare fără suporteri. De asemenea, va fi interzisă vânzarea biletelor către rezidenții din regiunea Lombardia, scrie tuttomercatoweb.com.

Interdicția are ca scop „asigurarea ordinii și siguranței publice și împiedicarea repetării incidentelor care ar putea compromite buna desfășurare a evenimentelor sportive”. Aceasta fi valabilă până pe 23 martie.

Următoarele trei meciuri disputate de Inter în deplasare în Serie A:

cu Sassuolo , pe 8 februarie, de la ora 19:00 (etapa 24)

, pe 8 februarie, de la ora 19:00 (etapa 24) cu Lecce , pe 21 februarie, de la ora 19:00 (etapa 26)

, pe 21 februarie, de la ora 19:00 (etapa 26) cu AC Milan , pe 8 martie, de la ora 16:00 (etapa 28)

, pe 8 martie, de la ora 16:00 (etapa 28) cu Fiorentina, pe 22 martie, de la ora 16:00 (etapa 30)

Înainte de meciul cu Fiorentina, Inter va mai juca cu AC Milan (8 martie), „rossonerii” urmând să fie gazde.

Cu toate acestea, suporterii lui Inter vor putea fi prezenți pe „San Siro”, întrucât interdicția presupune deplasarea fanilor în alte orașe din Italia.

Comisia de Disciplină urmează să stabilească, miercuri, dacă Inter va primi amenda maximă după aceste incidente, în valoare de 50.000 de euro.

Inter - Juventus, în pericol?

Inter și Juventus urmează să se întâlnească pe 14 februarie, în etapa 25 din Serie A. Va fi un meci important pentru echipa lui Cristi Chivu, în condițiile în care Inter încearcă să-și mențină avansul față de locul doi în clasament.

Totuși, Comisia de Disciplină ar putea decide în calcul ca meciul de pe 14 februarie să se joace cu porțile închise, din cauza incidentelor de la Cremona, totul depinzând de raportul „centralului” de la acel meci.

În acest moment, Inter este lider în Serie A, cu 55 de puncte acumulate după 23 de etape, în timp ce Juventus se poziționează pe locul 4, cu 45 de puncte.

Ce s-a întâmplat la meciul Cremonese - Inter

După ce a aruncat cu o petardă lângă Emil Audero, portarul lui Cremonese, același suporter a fost rănit de o altă petardă, pe care n-ar fi reușit să o mai arunce, pierzându-și astfel două sau trei degete, informează corriere.it.

Pentru Inter urmează meciul cu Torino de miercuri, de la ora 22:00, în sferturile Cupei Italiei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport