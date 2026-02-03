Răzvan Sava, 23 de ani, a fost lăsat în afara lotului lui Udinese la ultimele două etape de Serie A.

Directorul sportiv al alb-negrilor, Gianluca Nani, a vorbit despre situația goalkeeperului tricolor.

Udinese a plătit 2,5 milioane de euro în vara lui 2024, când l-a transferat pe Răzvan Sava de la CFR Cluj.

Sava i-a ținut mereu locul lui Okoye la Udinese

Când titularul Maduka Okoye, 26 de ani, internațional nigerian, a fost accidentat sau suspendat două luni pentru implicare într-un scandal legat de blaturi, a jucat Sava.

12 meciuri în Serie A 2024-2025, un duel în Cupa Italiei: 1.170 de minute

7 partide în campionatul 2025-2026, 3 în Cupă: 889 de minute

Sava a fost exclus din lotul lui Udinese în ultimele două etape

În acest sezon, portarul român (23 de ani) a apărat în primele șase etape, apoi a mai apărut pe teren pe 21 decembrie, în Serie A, la 1-5 cu Fiorentina.

A intrat în minutul 11, după eliminarea lui Okoye, și a primit cinci goluri.

De atunci, a rămas pe bancă încă cinci meciuri, deși Okoye era suspendat (a fost folosit Padelli, 40 de ani), iar în ultimele două runde, la 3-1 cu Verona și 1-0 cu AS Roma, a ieșit din lot. Și nu era accidentat.

Antrenorul Kosta Runjaic a luat o decizie neașteptată la echipa friulană.

Okoye a fost titular, Padelli și Nunziante (18) rezerve.

„Sava a avut ceva probleme”. Nu s-a transferat la Rapid

Într-un interviu pentru Tuttomercatoweb.com, directorul sportiv de la Udinese a fost întrebat de situația lui.

„Sava este portarul lui Udinese. S-a descurcat bine anul trecut. A început bine și actualul sezon, apoi a avut ceva probleme”, a răspuns Gianluca Nani.

Răzvan Sava nu a jucat niciun minut în cele șase etape de Serie A din 2026 Foto: Imago

Inițial, s-a crezut că Sava nu a fost păstrat în lot împotriva Veronei pentru că negocia un transfer la Rapid.

Însă perioada de mercato s-a încheiat pe 2 februarie în Serie A și goalkeeperul a rămas la Udine.

3 ani și jumătate de contract mai are Răzvan Sava la Udinese. Portarul e cotat de Transfermarkt la 2,5 milioane de euro

