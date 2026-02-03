- Răzvan Sava, 23 de ani, a fost lăsat în afara lotului lui Udinese la ultimele două etape de Serie A.
- Directorul sportiv al alb-negrilor, Gianluca Nani, a vorbit despre situația goalkeeperului tricolor.
Udinese a plătit 2,5 milioane de euro în vara lui 2024, când l-a transferat pe Răzvan Sava de la CFR Cluj.
Sava i-a ținut mereu locul lui Okoye la Udinese
Când titularul Maduka Okoye, 26 de ani, internațional nigerian, a fost accidentat sau suspendat două luni pentru implicare într-un scandal legat de blaturi, a jucat Sava.
- 12 meciuri în Serie A 2024-2025, un duel în Cupa Italiei: 1.170 de minute
- 7 partide în campionatul 2025-2026, 3 în Cupă: 889 de minute
Sava a fost exclus din lotul lui Udinese în ultimele două etape
În acest sezon, portarul român (23 de ani) a apărat în primele șase etape, apoi a mai apărut pe teren pe 21 decembrie, în Serie A, la 1-5 cu Fiorentina.
A intrat în minutul 11, după eliminarea lui Okoye, și a primit cinci goluri.
De atunci, a rămas pe bancă încă cinci meciuri, deși Okoye era suspendat (a fost folosit Padelli, 40 de ani), iar în ultimele două runde, la 3-1 cu Verona și 1-0 cu AS Roma, a ieșit din lot. Și nu era accidentat.
Antrenorul Kosta Runjaic a luat o decizie neașteptată la echipa friulană.
- Okoye a fost titular, Padelli și Nunziante (18) rezerve.
„Sava a avut ceva probleme”. Nu s-a transferat la Rapid
Într-un interviu pentru Tuttomercatoweb.com, directorul sportiv de la Udinese a fost întrebat de situația lui.
„Sava este portarul lui Udinese. S-a descurcat bine anul trecut. A început bine și actualul sezon, apoi a avut ceva probleme”, a răspuns Gianluca Nani.
Inițial, s-a crezut că Sava nu a fost păstrat în lot împotriva Veronei pentru că negocia un transfer la Rapid.
Însă perioada de mercato s-a încheiat pe 2 februarie în Serie A și goalkeeperul a rămas la Udine.