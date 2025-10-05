Kovacs, salvat de trei ori de VAR FOTO: „Centralul” a fost corectat din camera VAR la trei penalty-uri pentru FCSB!

FCSB - U Craiova. După penalty-ul anulat pentru formația lui Charalambous în minutul 9 al partidei, Kovacs a dictat altul, după 30 de minute.

Pe final de meci, arbitrul din Carei a dat încă un penalty pentru campioană.

Toate cele 3 decizii ale „centralului” au venit după ce i-a fost atrasă atenția de către cei din camera VAR.

Derby-ul dintre Craiova și FCSB a adus tensiuni și discuții încă din primele minute pe Arena Națională.

FCSB - U Craiova. Penalty ratat de Tănase

În minutul 76, Kovacs a dat corner pentru FCSB, la un șut deviat al lui Miculescu. Din camera VAR i-a fost semnalat însă că Florin Ștefan atinsese mingea cu mâna.

Istvan Kovacs a mers la monitorul VAR și a dictat apoi lovitură de la 11 metri.

Tănase a executat, însă Isenko a respins, iar Băluță a trimis balonul în afara terenului. Scorul a rămas 1-0 pentru roș-albaștri.

FCSB - U Craiova. Campioana a primit penalty în minutul 39

Kovacs lăsase jocul să continue în minutul 36, la un duel între Screciu și Stoian, însă din nou a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza.

Ulterior, acesta a dictat lovitură de la 11, considerând că apărătorul oltenilor la blocat pe atacantul de la FCSB.

Primul penalty a fost anulat pentru campioană

În minutul 6 al derby-ului etapei #12, Istvan Kovacs a decis să acorde lovitură de la 11 metri după un fault al lui Romanchuk asupra lui Daniel Bîrligea.

Florin Tănase se pregătea deja pentru executarea penalty-ului, însă „centralul” i-a cerut să aștepte, după ce i s-a atras atenția din camera VAR.

Kovacs a mers la monitor pentru a revedea faza, a constatat că Bîrligea l-a lovit, de fapt, în picior pe Romanchuk, iar contactul a fost involuntar, anulând astfel lovitura de la 11 metri trei minute mai târziu.

Brigada de arbitri de la FCSB - U Craiova:

Arbitru: Istvan Kovacs Istvan (Carei)

Istvan Kovacs Istvan (Carei) Asistenți: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ferencz Tunyogi (Zalău)

Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ferencz Tunyogi (Zalău) Arbitru VAR: Sorin Costreie (Voluntari)

Sorin Costreie (Voluntari) Arbitru AVAR: Valentin Porumbel Valentin (Olteniţa)

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

