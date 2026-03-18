Înger și Demon Lamine Yamal a ratat uluitor în Barcelona - Newcastle » S-a revanșat ulterior și a celebrat precum Neymar  +7 foto
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 22:23
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 22:23
  • BARCELONA - NEWCASTLE 7-2. Lamine Yamal (18 ani) a ratat incredibil în partida din optimile Ligii Campionilor.
  • În ciuda ratării sale monumentale, Yamal a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei, el reușind să înscrie un gol și să ofere o pasă de gol.

După o primă repriză echilibrată, catalanii s-au dezlănțuit în repriza secundă și au reușit să marcheze cinci goluri, calificându-se fără emoții în sferturile Ligii, acolo unde o vor întâlni pe învingătoarea dintre Atletico Madrid și Tottenham.

Lamine Yamal, ratare monumentală în meciul cu Newcastle

În primul minut de prelungire al primei reprize, după un șut al lui Raphinha respins în față de Ramsdale, Lamine Yamal a avut o ratare incredibilă.

Din doar șase metri, „perla” Barcelonei s-a repezit și a șutat în forță, dar a trimis mult peste poarta lui Newcastle.

Chiar dacă a ratat dintr-o poziție extrem de favorabilă, Yamal a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la Barcelona în victoria la scor cu Newcastle.

El a punctat pentru 3-2, din penalty, la doar 4 minute de la momentul ratării și a celebrat precum brazilianul Neymar, fostul jucător al catalanilor.

La partida din această seară, Yamal a mai stabilit un record: A devenit cel mai tânăr fotbalist din istoria Ligii Campionilor care reușește să marcheze 10 goluri.

La doar 18 ani, Lamine Yamal a jucat 145 de meciuri în tricoul Barcelonei, reușind să marcheze 46 de goluri și să ofere 50 de pase decisive.

200 de milioane de euro
este cota lui Lamine Yamal, conform Transfermarkt

