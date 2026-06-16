Istvan Kovacs, caz șocant! Collina nu l-a delegat în primele 32 de jocuri la Mondial. Niciun arbitru european nu e în situația sa

Istvan Kovacs (41 de ani) nu a primit niciun meci în prima etapă a grupelor la CM 2026. Ceea ce nu i s-a întâmplat niciunui alt „central” european cu palmaresul său.

Care va fi jocul de debut al lui Kovacs la Campionatul Mondial?

Pierluigi Collina, șeful arbitrilor FIFA, i-a făcut două surprize negative până acum.

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Istvan Kovacs, pe lista FIFA din 2010, în grupul Elite al Europei din 2019, a fost selectat la primul său Campionat Mondial în 2022.

Surpriza lui Collina: Kovacs, zero jocuri la CM 2022

Stupefiant, deși era în plină ascensiune în Europa, conducând în sezonul precedent cinci partide în Liga Campionilor, fiind impecabil la semifinala Manchester City - Real Madrid 4-3, nu a fost delegat la niciun meci ca lider al brigăzii.

A fost de opt ori al 4-lea oficial, rezervă, cel care stă pe margine și anunță schimbările, dar niciodată la centru!

Unul dintre meciurile la care Kovacs a fost rezervă la CM 2022: Portugalia - Elveția 6-1, în „sferturi”

Pierluigi Collina, directorul comisiei arbitrilor FIFA, i-a mai făcut o surpriză negativă românului și la Mondialul Cluburilor, în 2025.

I-a oferit PSG - Atletico 4-0, la start, apoi nimic. L-a trimis acasă! Deși tocmai dirijase foarte bine finala Champions League, PSG - Inter Milano 5-0.

Collina nu l-a delegat pe Kovacs în prima etapă a grupelor la CM 2026

Acum, la CM 2026, l-a inclus în lotul de 52 de „centrali” (rămași 51, după ce somalezul Omar Artan a fost interzis în SUA), 15 fiind europeni.

Totuși, nu a primit niciun duel în prima etapă a Mondialului. Nici în opt întâlniri din etapa secundă!

16 au arbitrat deja, 16 urmează, fiind anunțați pentru partidele viitoare. Ceea ce înseamnă 32 de jocuri.

0 meciuri are Istvan Kovacs ca arbitru de rezervă la Mondialul din SUA, Canada și Mexic

Arbitrii europeni care nu au fost delegați încă: Scharer (Elveția), Oliver (Anglia; s-a accidentat ușor, fiind înlocuit de Taylor la un meci), Eskas (Norvegia). Și Kovacs.

Kovacs, unicul cu finală de Ligă nedelegat în prima etapă. Vincic, Marciniak, Turpin - jocuri de elită!

În afara lui, niciunul nu a mai arbitrat finala Ligii Campionilor. Dintre cei 15 „centrali” continentali, el și alți trei mai fuseseră delegați la cel mai important duel al Ligii:

Szymon Marciniak (Polonia, 45 de ani).

Kovacs (dreapta), împreună cu Marciniak (stânga), la reunirea arbitrilor la Miami, înaintea Mondialului. Foto: FIFA

Clement Turpin (Franța, 44).

Slavko Vincic (Slovenia, 46).

Priviți ce confruntări le-a mai oferit Collina la CM 2026:

Vincic, la Brazilia - Maroc 1-1.

Marciniak, la Argentina - Algeria (16 iunie).

Turpin, la Anglia - Croația (17 iunie).

Cum arată lista arbitrilor delegați la CM 2026

AMERICA DE SUD

Wilton Sampaio (Brazilia)

Ramon Abatti (Brazilia)

Facundo Tello (Argentina)

Yael Falcon (Argentina)

Jesus Valenzuela (Venezuela)

Gustavo Tejera (Uruguay, meci care urmează să se joace)

Cristian Garay (Chile, urmează)

AFRICA

Amin Omar (Egipt)

Mustapha Ghorbal (Algeria)

Jalal Jayed (Maroc)

Pierre Atcho (Gabon, urmează)

Dahane Beida (Mauritania, urmează)

AMERICA DE NORD SI CENTRALĂ

Ismail Elfath (SUA)

Said Martinez (Honduras)

Cesar Ramos (Mexic)

Tori Penso (SUA, urmează)

Ivan Barton (El Salvador, urmează)

EUROPA

Slavko Vincic (Slovenia)

Danny Makkelie (Olanda)

Francois Letexier (Franța)

Maurizio Mariani (Italia)

Clement Turpin (Franța, urmează)

Glenn Nyberg (Suedia, urmează)

Szymon Marciniak (Polonia, urmează)

Joao Pinheiro (Portugalia, urmează)

Anthony Taylor (Anglia, urmează)

Felix Zwayer (Germania, urmează)

Alejandro Hernandez (Spania, urmează)

ASIA

Adham Makhadmeh (Iordania)

Abdulrahman Al-Jassim (Qatar, urmează)

Alireza Faghani (Asia, urmează)

Ilgiz Tantashev (Uzbekistan, urmează)

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