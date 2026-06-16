Istvan Kovacs, caz șocant! Collina nu l-a delegat în primele 32 de jocuri la Mondial. Niciun arbitru european nu e în situația sa
Ultimul meci european din acest an al lui Kovacs: Barcelona - Atletico 0-2, pe 8 aprilie, în turul „sferturilor” Ligii Campionilor. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Istvan Kovacs, caz șocant! Collina nu l-a delegat în primele 32 de jocuri la Mondial. Niciun arbitru european nu e în situația sa

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 13:00
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 16:55
  • Istvan Kovacs (41 de ani) nu a primit niciun meci în prima etapă a grupelor la CM 2026. Ceea ce nu i s-a întâmplat niciunui alt „central” european cu palmaresul său. 
  • Care va fi jocul de debut al lui Kovacs la Campionatul Mondial?
  • Pierluigi Collina, șeful arbitrilor FIFA, i-a făcut două surprize negative până acum.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Istvan Kovacs, pe lista FIFA din 2010, în grupul Elite al Europei din 2019, a fost selectat la primul său Campionat Mondial în 2022.

Star de Mondial peste noapte! Vozinha, creștere amețitoare de urmăritori pe social media după jocul carierei, Spania - Capul Verde 0-0
Citește și
Star de Mondial peste noapte! Vozinha, creștere amețitoare de urmăritori pe social media după jocul carierei, Spania - Capul Verde 0-0
Citește mai mult
Star de Mondial peste noapte! Vozinha, creștere amețitoare de urmăritori pe social media după jocul carierei, Spania - Capul Verde 0-0

Surpriza lui Collina: Kovacs, zero jocuri la CM 2022

Stupefiant, deși era în plină ascensiune în Europa, conducând în sezonul precedent cinci partide în Liga Campionilor, fiind impecabil la semifinala Manchester City - Real Madrid 4-3, nu a fost delegat la niciun meci ca lider al brigăzii.

A fost de opt ori al 4-lea oficial, rezervă, cel care stă pe margine și anunță schimbările, dar niciodată la centru!

Unul dintre meciurile la care Kovacs a fost rezervă la CM 2022: Portugalia - Elveția 6-1, în „sferturi” Unul dintre meciurile la care Kovacs a fost rezervă la CM 2022: Portugalia - Elveția 6-1, în „sferturi”
Unul dintre meciurile la care Kovacs a fost rezervă la CM 2022: Portugalia - Elveția 6-1, în „sferturi”

Pierluigi Collina, directorul comisiei arbitrilor FIFA, i-a mai făcut o surpriză negativă românului și la Mondialul Cluburilor, în 2025.

I-a oferit PSG - Atletico 4-0, la start, apoi nimic. L-a trimis acasă! Deși tocmai dirijase foarte bine finala Champions League, PSG - Inter Milano 5-0.

Collina nu l-a delegat pe Kovacs în prima etapă a grupelor la CM 2026

Acum, la CM 2026, l-a inclus în lotul de 52 de „centrali” (rămași 51, după ce somalezul Omar Artan a fost interzis în SUA), 15 fiind europeni.

Totuși, nu a primit niciun duel în prima etapă a Mondialului. Nici în opt întâlniri din etapa secundă!

  • 16 au arbitrat deja, 16 urmează, fiind anunțați pentru partidele viitoare. Ceea ce înseamnă 32 de jocuri. 
0 meciuri
are Istvan Kovacs ca arbitru de rezervă la Mondialul din SUA, Canada și Mexic

Arbitrii europeni care nu au fost delegați încă: Scharer (Elveția), Oliver (Anglia; s-a accidentat ușor, fiind înlocuit de Taylor la un meci), Eskas (Norvegia). Și Kovacs. 

Kovacs, unicul cu finală de Ligă nedelegat în prima etapă. Vincic, Marciniak, Turpin - jocuri de elită!

În afara lui, niciunul nu a mai arbitrat finala Ligii Campionilor. Dintre cei 15 „centrali” continentali, el și alți trei mai fuseseră delegați la cel mai important duel al Ligii:

  • Szymon Marciniak (Polonia, 45 de ani). 
Kovacs (dreapta), împreună cu Marciniak (stânga), la reunirea arbitrilor la Miami, înaintea Mondialului. Foto: FIFA Kovacs (dreapta), împreună cu Marciniak (stânga), la reunirea arbitrilor la Miami, înaintea Mondialului. Foto: FIFA
Kovacs (dreapta), împreună cu Marciniak (stânga), la reunirea arbitrilor la Miami, înaintea Mondialului. Foto: FIFA
  • Clement Turpin (Franța, 44). 
  • Slavko Vincic (Slovenia, 46). 

Priviți ce confruntări le-a mai oferit Collina la CM 2026:

  • Vincic, la Brazilia - Maroc 1-1.
  • Marciniak, la Argentina - Algeria (16 iunie). 
  • Turpin, la Anglia - Croația (17 iunie). 

Cum arată lista arbitrilor delegați la CM 2026

AMERICA DE SUD

  • Wilton Sampaio (Brazilia)
  • Ramon Abatti (Brazilia)
  • Facundo Tello (Argentina)
  • Yael Falcon (Argentina)
  • Jesus Valenzuela (Venezuela)
  • Gustavo Tejera (Uruguay, meci care urmează să se joace)
  • Cristian Garay (Chile, urmează)

AFRICA

  • Amin Omar (Egipt) 
  • Mustapha Ghorbal (Algeria)
  • Jalal Jayed (Maroc)
  • Pierre Atcho (Gabon, urmează)
  • Dahane Beida (Mauritania, urmează)

AMERICA DE NORD SI CENTRALĂ

  • Ismail Elfath (SUA)
  • Said Martinez (Honduras)
  • Cesar Ramos (Mexic)
  • Tori Penso (SUA, urmează)
  • Ivan Barton (El Salvador, urmează)

EUROPA

  • Slavko Vincic (Slovenia)
  • Danny Makkelie (Olanda)
  • Francois Letexier (Franța)
  • Maurizio Mariani (Italia)
  • Clement Turpin (Franța, urmează)
  • Glenn Nyberg (Suedia, urmează)
  • Szymon Marciniak (Polonia, urmează)
  • Joao Pinheiro (Portugalia, urmează)
  • Anthony Taylor (Anglia, urmează)
  • Felix Zwayer (Germania, urmează)
  • Alejandro Hernandez (Spania, urmează)

ASIA

  • Adham Makhadmeh (Iordania)
  • Abdulrahman Al-Jassim (Qatar, urmează)
  • Alireza Faghani (Asia, urmează)
  • Ilgiz Tantashev (Uzbekistan, urmează)

Citește și

5 minute în moarte clinică! Povestea extremă a celui care a readus Norvegia la Mondial după 28 de ani: „Inima mea s-a oprit”
Campionatul Mondial
14:42
5 minute în moarte clinică! Povestea extremă a celui care a readus Norvegia la Mondial după 28 de ani: „Inima mea s-a oprit”
Citește mai mult
5 minute în moarte clinică! Povestea extremă a celui care a readus Norvegia la Mondial după 28 de ani: „Inima mea s-a oprit”
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Campionatul Mondial
10:34
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Citește mai mult
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
FIFA Campionatul Mondial arbitru Istvan Kovacs Pierluigi Collina cm 2026
Știrile zilei din sport
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
Stranieri
18:33
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
Citește mai mult
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
Conference League
16:34
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
Citește mai mult
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Superliga
17:13
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Citește mai mult
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Superliga
16:32
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Citește mai mult
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
O nouă surpriză la CM! Portugalia doar egal cu RD Congo! Ronaldo, de nerecunoscut » Urmează Anglia - Croația
O nouă surpriză la CM! Portugalia doar egal cu RD Congo! Ronaldo, de nerecunoscut » Urmează Anglia - Croația
20:54
Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani
Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani
20:54
„Problemă destul de gravă” Presa din Argentina, despre motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Starea de sănătate s-a înrăutățit”
„Problemă destul de gravă” Presa din Argentina, despre motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Starea de sănătate s-a înrăutățit”
21:16
ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe
ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Top stiri
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
Superliga
15:21
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
Citește mai mult
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Conference League
15:33
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Citește mai mult
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
Campionatul Mondial
18:32
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
Citește mai mult
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral
B365
16.06
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral
Citește mai mult
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral

Echipe/Competiții

fcsb 29 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 12 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
17.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share