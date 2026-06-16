Istvan Kovacs, caz șocant! Collina nu l-a delegat în primele 32 de jocuri la Mondial. Niciun arbitru european nu e în situația sa

- Istvan Kovacs (41 de ani) nu a primit niciun meci în prima etapă a grupelor la CM 2026. Ceea ce nu i s-a întâmplat niciunui alt „central” european cu palmaresul său.
- Care va fi jocul de debut al lui Kovacs la Campionatul Mondial?
- Pierluigi Collina, șeful arbitrilor FIFA, i-a făcut două surprize negative până acum.
Istvan Kovacs, pe lista FIFA din 2010, în grupul Elite al Europei din 2019, a fost selectat la primul său Campionat Mondial în 2022.
Surpriza lui Collina: Kovacs, zero jocuri la CM 2022
Stupefiant, deși era în plină ascensiune în Europa, conducând în sezonul precedent cinci partide în Liga Campionilor, fiind impecabil la semifinala Manchester City - Real Madrid 4-3, nu a fost delegat la niciun meci ca lider al brigăzii.
A fost de opt ori al 4-lea oficial, rezervă, cel care stă pe margine și anunță schimbările, dar niciodată la centru!
Pierluigi Collina, directorul comisiei arbitrilor FIFA, i-a mai făcut o surpriză negativă românului și la Mondialul Cluburilor, în 2025.
I-a oferit PSG - Atletico 4-0, la start, apoi nimic. L-a trimis acasă! Deși tocmai dirijase foarte bine finala Champions League, PSG - Inter Milano 5-0.
Collina nu l-a delegat pe Kovacs în prima etapă a grupelor la CM 2026
Acum, la CM 2026, l-a inclus în lotul de 52 de „centrali” (rămași 51, după ce somalezul Omar Artan a fost interzis în SUA), 15 fiind europeni.
Totuși, nu a primit niciun duel în prima etapă a Mondialului. Nici în opt întâlniri din etapa secundă!
- 16 au arbitrat deja, 16 urmează, fiind anunțați pentru partidele viitoare. Ceea ce înseamnă 32 de jocuri.
Arbitrii europeni care nu au fost delegați încă: Scharer (Elveția), Oliver (Anglia; s-a accidentat ușor, fiind înlocuit de Taylor la un meci), Eskas (Norvegia). Și Kovacs.
Kovacs, unicul cu finală de Ligă nedelegat în prima etapă. Vincic, Marciniak, Turpin - jocuri de elită!
În afara lui, niciunul nu a mai arbitrat finala Ligii Campionilor. Dintre cei 15 „centrali” continentali, el și alți trei mai fuseseră delegați la cel mai important duel al Ligii:
- Szymon Marciniak (Polonia, 45 de ani).
- Clement Turpin (Franța, 44).
- Slavko Vincic (Slovenia, 46).
Priviți ce confruntări le-a mai oferit Collina la CM 2026:
- Vincic, la Brazilia - Maroc 1-1.
- Marciniak, la Argentina - Algeria (16 iunie).
- Turpin, la Anglia - Croația (17 iunie).
Cum arată lista arbitrilor delegați la CM 2026
AMERICA DE SUD
- Wilton Sampaio (Brazilia)
- Ramon Abatti (Brazilia)
- Facundo Tello (Argentina)
- Yael Falcon (Argentina)
- Jesus Valenzuela (Venezuela)
- Gustavo Tejera (Uruguay, meci care urmează să se joace)
- Cristian Garay (Chile, urmează)
AFRICA
- Amin Omar (Egipt)
- Mustapha Ghorbal (Algeria)
- Jalal Jayed (Maroc)
- Pierre Atcho (Gabon, urmează)
- Dahane Beida (Mauritania, urmează)
AMERICA DE NORD SI CENTRALĂ
- Ismail Elfath (SUA)
- Said Martinez (Honduras)
- Cesar Ramos (Mexic)
- Tori Penso (SUA, urmează)
- Ivan Barton (El Salvador, urmează)
EUROPA
- Slavko Vincic (Slovenia)
- Danny Makkelie (Olanda)
- Francois Letexier (Franța)
- Maurizio Mariani (Italia)
- Clement Turpin (Franța, urmează)
- Glenn Nyberg (Suedia, urmează)
- Szymon Marciniak (Polonia, urmează)
- Joao Pinheiro (Portugalia, urmează)
- Anthony Taylor (Anglia, urmează)
- Felix Zwayer (Germania, urmează)
- Alejandro Hernandez (Spania, urmează)
ASIA
- Adham Makhadmeh (Iordania)
- Abdulrahman Al-Jassim (Qatar, urmează)
- Alireza Faghani (Asia, urmează)
- Ilgiz Tantashev (Uzbekistan, urmează)