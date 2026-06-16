Star de Mondial peste noapte! Vozinha, creștere amețitoare de urmăritori pe social media după jocul carierei, Spania - Capul Verde 0-0
Vozinha, de la zeci de mii la multe milioane de followers după marea surpriză a debutanților din Insulele Capului Verde. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Star de Mondial peste noapte! Vozinha, creștere amețitoare de urmăritori pe social media după jocul carierei, Spania - Capul Verde 0-0

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 11:43
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 19:10
  • Vozinha are 40 de ani și 13 zile. Portarul naționalei Capului Verde e vedeta neașteptată a Campionatului Mondial. 
  • Goalkeeperul lui Chaves, liga secundă portugheză, a plecat de la 20.000 de followers, a ajuns la 6 milioane peste noapte și popularitatea sa continuă să crească. 
  • Ultima actualizare, marți, la ora 19:00: 8,3 milioane de urmăritori!
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Josimar Jose Evora Dias. Mai scurt, Vozinha. Joacă la Chaves, în liga secundă lusitană, și este portarul naționalei Capului Verde.

La începutul Campionatului Mondial, puțini îl cunoșteau pe fotbalistul cotat la 50.000 de euro pe Transfermarkt.

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Debutantul Vozinha e steaua Mondialului

Era debutant la turneul final, la fel ca selecționata sa.

Pe 3 iunie, când a împlinit 40 de ani, avea 20.000 de followers pe Instagram.

„Păianjenul” Vozinha a apărat tot ce s-a tras la poarta sa contra Spaniei. Foto: Imago „Păianjenul” Vozinha a apărat tot ce s-a tras la poarta sa contra Spaniei. Foto: Imago
„Păianjenul” Vozinha a apărat tot ce s-a tras la poarta sa contra Spaniei. Foto: Imago

În dimineața meciului cu Spania, se dublase. 43.000 de urmăritori!

După jocul fantastic reușit contra campioanei Europei, după 0-0 împotriva echipei lui Lamine Yamal și Pedri, numărul fanilor a ajuns la cer pe social media!

Vozinha, de la 20.000 la 6 milioane: „E o nebunie!”

La sfârșitul meciului, o reporteră i-a arătat pagina lui de Instagram, spunându-i că, numai într-o oră, avea două milioane de followers în plus.

A început să râdă. „E o nebunie”, a reacționat goalkeeperul.

Numai această postare a strâns peste 2,7 milioane de likeuri.

Peste noapte, atinsese 5,5 milioane de urmăritori. Apoi, ultrarapid, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9… 6 milioane!

Tim Payne, neozeelandezul plecat de la 4.000 de followers. Are milioane acum!

O altă stea surpriză a acestui Mondial este neozeelandezul Tim Payne.

Fundașul de 32 de ani al lui Wellington Phoenix, cotat la 350.000 de euro pe Transfermarkt, a sărit de la 4.000 la peste 4 milioane de followers după ce a fost promovat de influencerul argentinian Valen Scarsini, supranumit „El Scarso”.

Astăzi se apropie și el de 6 milioane. Are 5,8 milioane!

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