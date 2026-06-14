5 minute în moarte clinică! Povestea extremă a celui care a readus Norvegia la Mondial după 28 de ani: „Inima mea s-a oprit”
Haaland, în ultimul amical al Norvegiei înainte de Mondial: 1-1 cu Maroc. Foto: Imago
Campionatul Mondial

5 minute în moarte clinică! Povestea extremă a celui care a readus Norvegia la Mondial după 28 de ani: „Inima mea s-a oprit”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 14:42
alt-text Actualizat: 14.06.2026, ora 14:42
  • Stale Solbakken, 58 de ani, selecționerul care a calificat Norvegia la CM 2026, a trăit în 2001 un moment critic. A fost între viață și moarte. 
  • Antrenorul povestește acum ce s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani.
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După 1998, Norvegia nu mai jucase niciodată la Campionatul Mondial, exact ca România.

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Acum, spre deosebire de naționala noastră, echipa nordică participă la CM 2026. Pauza de 28 de ani s-a terminat.

Solbakken și Norvegia, înapoi la Mondial. Juca în 1998

Scandinavii au spulberat Italia în preliminarii, 3-0 (a) și 4-1 (d), au distrus Moldova, 11-1 la Oslo, câștigând autoritar seria lor.

Stale Solbakken și Erling Haaland. Selecționerul și golgheterul Norvegiei. Foto: Imago Stale Solbakken și Erling Haaland. Selecționerul și golgheterul Norvegiei. Foto: Imago
Stale Solbakken și Erling Haaland. Selecționerul și golgheterul Norvegiei. Foto: Imago

Se pregătesc de o grupă mult mai dificilă, la turneul final:

  • 16 iunie, cu Irak (Boston). 
  • 22 iunie, cu Senegal (New York/New Jersey). 
  • 26 iunie, cu Franța (Boston). 

Cel care a făcut posibilă această calificare împreună cu Haaland, Odegaard și Sorloth a fost Stale Solbakken, care a fost parte din lotul reprezentativei și la CM 1998.

Solbakken s-a trezit după 30 de ore în comă

În vârstă de 58 de ani, selecționer din 2020, acesta a trăit un moment critic. A fost între viață și moarte și a supraviețuit.

Într-un miniserial lansat pe Netflix, Norvegia - echipa surpriză, antrenorul a povestit și acel episod dramatic.

Pe 13 martie 2001, în timpul unui antrenament al echipei sale, FC Copenhaga, Stale s-a prăbușit din senin pe teren.

Mijlocașul cu 58 de selecții și 9 goluri la națională a suferit un stop cardiac din cauza unei afecțiuni nedectate a inimii.

Doctorul clubului danez, Frank Odgaard, a intervenit rapid. A chemat urgent ambulanța.

I-a făcut non-stop procedura de resuscitare, dar exact când a venit salvarea, Solbakken intrase în moarte clinică.

5 minute
a fost Stale Solbakken în moarte clinică, pe 13 martie 2001

Paramedicii au continuat resuscitarea în ambulanță. Inima sa a reînceput să bată.

Internat la Rigshospitalet din Copenhaga, același spital național unde a fost tratat Christian Eriksen după stopul cardiac suferit la Euro 2021, jucătorul s-a trezit după 30 de ore în comă.

A fost semnul că nu mai poate juca. S-a retras.

Solbakken, stimulator cardiac implantat. Final de carieră

Selecționerul a povestit în documentar ce s-a întâmplat în acea zi.

„Mi-am dus băiatul cel mare la creșă și am pornit spre cantonament. După 40 de minute (n.r. de antrenament), inima mea s-a oprit”, și-a amintit el.

Solbakken, la o conferință în cantonamentul Norvegiei de la University of North Carolina Greensboro. Foto: Imago Solbakken, la o conferință în cantonamentul Norvegiei de la University of North Carolina Greensboro. Foto: Imago
Solbakken, la o conferință în cantonamentul Norvegiei de la University of North Carolina Greensboro. Foto: Imago

Partenera sa, Anniken, psiholog, nu a uitat că două soții ale coechipierilor lui i-au bătut la ușă casei. I-au spus că a fost lovit cu mingea în cap.

„Nu era doar o arcada spartă. La spital, doctorul mi-a zis: «Sperăm să se trezească, sperăm să-și recapete memoria»”, a aflat ea la Rigshospitalet.

Resuscitarea începută de doctorul lui FC Copenhaga a fost vitală.

Salvat, i s-a implantat un stimulator cardiac, însă a renunțat la cariera de jucător.

Știți culorile semaforului. La mine s-a pus galben și trebuie să mă opresc. E trist, e greu de acceptat, fotbalul mi-a fost răpit, dar o să-mi revin Stale Solbakken, în 2001

Solbakken a antrenat 4 echipe de club înaintea naționalei

Nu a renunțat însă la fotbal, devenind antrenor. A pregătit patru echipe de club în patru țări diferite:

  • HamKam (Norvegia, 2002-2005). 
  • FC Copenhaga (Danemarca, 2006-2011). 
  • FC Koln (Germania, 2011-2012). 
  • Wolverhampton (Anglia, 2012-2013).
  • FC Copenhaga (2013-2020). 

Din 7 decembrie 2020, este selecționerul Norvegiei. Cel care a readus țara sa la Mondial.

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