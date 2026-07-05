Mondial încheiat pentru Kovacs?  Decizia luată în această seară de Collina, care practic îl scoate în decor pe Istvan

FIFA a anunțat ultimele delegări la meciurile din optimile de finală ale CM 2026, iar Istvan Kovacs (41 de ani) nu va arbitra nicio confruntare.

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„Centralul” originar din Carei a debutat la acest Campionat Mondial la duelul dintre Tunisia și Japonia (0-4), din etapa a doua a grupei F. A fost meciul 1.000 din istoria turneului final!

Istvan Kovacs nu va arbitra în optimile CM 2026

Ulterior, Istvan Kovacs a arbitrat partida dintre Iordania și Argentina, încheiată cu scorul de 1-3, din ultima etapă a grupei J.

A fost o partidă fără miză pentru că sud-americanii erau deja calificați în fazele eliminatorii de pe primul loc, iar Iordania era eliminată de la Mondial.

Românul nu a fost delegat la meciurile din șaisprezecimile turneului final, iar FIFA a luat aceeași decizie și pentru duelurile din optimi.

Ce meciuri mai sunt de jucat în optimi și cine le va arbitra:

Brazilia - Norvegia (duminică, ora 23:00) - Ismail Elfath (SUA)

Mexic - Anglia (luni, ora 03:00) - Alireza Faghani (Australia)

Portugalia - Spania (luni, ora 22:00) - Anthony Taylor (Anglia)

SUA - Belgia (marți, ora 03:00) - Adham Makhadmeh (Iordania)

Argentina - Egipt (marți, ora 19:00) - Francois Letexier (Franța)

Elveția - Columbia (marți, ora 23:00) - Ivan Barton (El Salvador)

Ce meciuri s-au jucat până acum în optimi și cine le-a arbitrat:

Canada - Maroc 0-3 - Michael Oliver (Anglia)

Paraguay - Franța 0-1 - Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)

The match officials for @FIFAWorldCup matches 95 and 96 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 5, 2026

Programul sferturilor de finală ale CM 2026:

Franța - Maroc, 9 iulie ora 23:00

Portugalia / Spania - SUA / Belgia, 10 iulie ora 22:00

Brazilia / Norvegia - Mexic / Anglia, 12 iulie ora 00:00

Argentina / Egipt - Elveția / Columbia, 12 iulie, ora 04:00

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