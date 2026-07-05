Tottenham a ajuns la o înțelegere cu Fiorentina pentru transferul lui Radu Drăgușin (24 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fundașul român urmează să revină în Serie A, campionat cu care este familiarizat după experiențele de la Juventus, Salernitana, Genoa și Sampdoria.

Radu Drăgușin va fi noul jucător al celor de la Fiorentina

După două sezoane și jumătate petrecute la Londra, Drăgușin urmează să meargă la Florența, după ce ambele cluburi au ajuns la un acord pentru un împrumut, cu obligație de cumpărare.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Drăgușin se afla pe lista celor de la Fiorentina încă de la începutul anului, iar acum va pleca în Italia la începutul săptămânii viitoare pentru a efectua vizita medicală.

Ce presupune tranzacția? Tottenham urmează să primească aproximativ 19,2 milioane de euro, sumă care include împrumutul, clauza de obligație de cumpărare și salariul jucătorului acoperit până în luna iunie.

🚨🟣 Radu Dragusin will travel early next week for medical at Fiorentina from London.



Tottenham receive £16.5m package between loan fee, buy obligation clause and salary covered until June.#THFC accept as Dragusin asked to leave and join Fiorentina. pic.twitter.com/Fnb978nDE3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Totodată, internaționalul român ar fi fost cel care i-ar fi propus clubului o mutare la clubul italian.

Jucătorii români care au mai evoluat la Fiorentina sunt Adrian Mutu, Marius Lăcătuș, Ciprian Tătărușanu, Bogdan Lobonț, Ianis Hagi și Louis Munteanu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport