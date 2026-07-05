- Tottenham a ajuns la o înțelegere cu Fiorentina pentru transferul lui Radu Drăgușin (24 de ani).
Fundașul român urmează să revină în Serie A, campionat cu care este familiarizat după experiențele de la Juventus, Salernitana, Genoa și Sampdoria.
Radu Drăgușin va fi noul jucător al celor de la Fiorentina
După două sezoane și jumătate petrecute la Londra, Drăgușin urmează să meargă la Florența, după ce ambele cluburi au ajuns la un acord pentru un împrumut, cu obligație de cumpărare.
Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Drăgușin se afla pe lista celor de la Fiorentina încă de la începutul anului, iar acum va pleca în Italia la începutul săptămânii viitoare pentru a efectua vizita medicală.
Ce presupune tranzacția? Tottenham urmează să primească aproximativ 19,2 milioane de euro, sumă care include împrumutul, clauza de obligație de cumpărare și salariul jucătorului acoperit până în luna iunie.
Totodată, internaționalul român ar fi fost cel care i-ar fi propus clubului o mutare la clubul italian.
Jucătorii români care au mai evoluat la Fiorentina sunt Adrian Mutu, Marius Lăcătuș, Ciprian Tătărușanu, Bogdan Lobonț, Ianis Hagi și Louis Munteanu.