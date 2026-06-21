Istvan Kovacs, bun la debut Arbitrul a condus primul său meci la Mondial. Ce a făcut la jocul 1.000 al istoriei CM: Tunisia - Japonia 0-4

Istvan Kovacs a arbitrat prima sa partidă la Campionatul Mondial, una specială pentru istoria competiției, cu numărul 1.000.

„Centralul” a fost atent la un joc care nu i-a pus mari probleme, dominat și câștigat zdrobitor de Japonia, 4-0 cu Tunisia. A lăsat jocul liber.

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La 41 de ani, Istvan Kovacs a debutat la Campionatul Mondial. Și el, și asistenții săi Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

A fost delegat de Pierluigi Collina, șeful arbitrilor FIFA, la meciul cu numărul 1.000 al istoriei CM, Tunisia - Japonia. A avut un tricou special, roz cu dungi aurii, dedicat acestei celebrări.

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Kovacs, primul minut, prima fază dificilă. Nu a dat penalty

La Monterrey, a fost urmărit de Gianni Infantino și de prințesa Hisako a Japoniei.

Primul minut al jocului, prima fază dificilă. Vârful nipon Ueda a căzut în careu, sub presiunea lui Skhiri. A cerut penalty, la fel ca selecționerul Moriyasu.

Căpitanul tunisian a intrat tare din spate, dar fără să-l faulteze. Kovacs nu a dat 11 metri, confirmat de VAR, elvețianul Fedayi San.

În minutul 11, Itakura a vrut și el lovitură de pedeapsă. „Centralul” a lăsat jocul să continue și „samuraii albaștri” se puteau desprinde atunci.

Mingea nu a trecut linia. Detaliu de milimetri. Gol la CM 2022, Japonia. Nu și acum

Tomiyasu a deviat spre poartă, însă goalkeeperul Dahmen a respins în ultima clipă. Mingea nu a depășit linia cu întreaga circumferință. Detaliu de milimetri.

📸 - VAR confirmed that this is NOT a goal for Japan! pic.twitter.com/t2YFsJYjii — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 21, 2026

La CM 2022, Japonia a învins Spania cu 2-1, Tanaka marcând după ce balonul prinsese linia cu milimetri înaintea centrării.

Japan 2022 Japan 2026

goal given goal not given pic.twitter.com/GlD7ghyfqx — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 21, 2026

Atunci a fost gol, acum, nu. Ceasul lui Kovacs nu a primit niciun semnal de la tehnologia liniei porții.

„Centralul” a așteptat puțin ca VAR-ul să analizeze și cererea de penalty a lui Itakura. Nimic.

Kovacs, autoritar, fără a fi exagerat

Mereu aproape de fază, Istvan nu a fluierat toate contactele, a dat libertate jocului. Uneori, a vrut să lase avantaj, dar a întors jocul dacă avantajul nu s-a materializat.

A fost autoritar, fără a fi exagerat. Nu a intrat prea mult în discuții cu jucătorii.

Duel mai tare la Tunisia - Japonia. Cu ochii la minge, fundașul nipon și-a faultat adversarul. Foto: Imago

45 de minute în care Japonia a controlat total meciul. Avea 2-0 la pauză, după golurile lui Kamada (4) și Ueda (31).

Altă fază văzută bine de Kovacs

După pauză, nimic deosebit până în minutul 58. Tunisianul Abdi a centrat și japonezul Doan a blocat mingea în tackling.

Abdi a cerut henț și penalty. Kovacs a văzut bine, nu a fost nici atunci lovitură de pedeapsă.

În minutul 69, Japonia a mai înscris o dată: lansat perfect, Ito a scăpat de marcajul lui Ben Hmida, tunisianul a încercat să-l prindă cu mâna, i-a dat drumul imediat și niponul a plasat mingea cu ușurință pe lângă portar. 3-0.

În minutul 80, selecționerul Moriyasu a vrut fault la un duel aspru, dar Kovacs nu l-a ascultat. A lăsat jocul liber, cum a făcut-o un meci întreg la Monterrey.

Imediat, echipa lui Moriyasu s-a detașat. Același Ueda, pentru 4-0 (83). O victorie zdrobitoare.

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