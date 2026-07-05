Primiți ca niște campioni!  VIDEO. Naționala Capului Verde, întâmpinată de mii de fani la aeroport. Dublu motiv de sărbătoare +14 foto
Foto: X/@fcfcomunica
Campionatul Mondial

Primiți ca niște campioni! VIDEO. Naționala Capului Verde, întâmpinată de mii de fani la aeroport. Dublu motiv de sărbătoare

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 21:53
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 21:53
  • Naționala Capului Verde a fost primită ca o adevărată campioană la întoarcerea în țară, după parcursul istoric de la CM 2026.
  • Mii de fani au așteptat selecționata africană la aeroport. Sărbătoarea a coincis cu cea de-a 51-a aniversare a independenței țării.
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Capul Verde a părăsit turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada cu capul sus, după ce a fost învinsă cu greu de Argentina lui Lionel Messi.

Campioana mondială en-titre s-a impus cu scorul de 3-2, după 120 de minute de joc.

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VIDEO. Naționala Capului Verde, primită de mii de fani la întoarcerea în țară

Delegația africană a aterizat la ora locală 10:00 pe Aeroportul Internațional „Nelson Mandela”, acolo unde a fost întâmpinată de mii de fani îmbrăcați în tricourile echipei naționale.

Printre cei mai solicitați jucători pentru autografe a fost portarul Vozinha, care a devenit celebru pentru intervențiile sale miraculoase de la turneul final.

Sosirea naționalei în țară a avut loc chiar de Ziua Independenței, pe 5 iulie, fiind un motiv în plus de sărbătoare pentru fanii africani.

Cum a fost primită naționala Capului Verde la întoarcerea în țară. Foto: captură X/@fcfcomunica
Cum a fost primită naționala Capului Verde la întoarcerea în țară. Foto: captură X/@fcfcomunica

Galerie foto (14 imagini)

Cum a fost primită naționala Capului Verde la întoarcerea în țară. Foto: captură X/@fcfcomunica Cum a fost primită naționala Capului Verde la întoarcerea în țară. Foto: captură X/@fcfcomunica Cum a fost primită naționala Capului Verde la întoarcerea în țară. Foto: captură X/@fcfcomunica Cum a fost primită naționala Capului Verde la întoarcerea în țară. Foto: captură X/@fcfcomunica Cum a fost primită naționala Capului Verde la întoarcerea în țară. Foto: captură X/@fcfcomunica
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Pedro Leitao Brito (56 de ani), alias „Bubista”, selecționerul Capului Verde, i-a felicitat pe cei care au luptat pentru independență și au făcut posibil ca țara să fie astăzi liberă.

În ciuda faimei pe care a căpătat-o în urma participării la CM 2026, antrenorul spune că a rămas „același Bubista, cu același spirit și aceeași dorință de a învăța”.

Cât despre meciul cu Argentina, selecționerul a declarat că elevii săi au demonstrat „voință, calitate și reziliență”, iar echipa a arătat cât de mult a progresat și că nu s-a calificat întâmplător la turneul final.

Astăzi este zi de sărbătoare și este incredibil. Cred că lucrurile se vor schimba. Am făcut un Campionat Mondial foarte bun și sper ca această performanță să inspire generațiile viitoare. Pico Lopes, fundașul naționalei Capului Verde

Sidny Lopes Cabral, cel care a marcat un gol excepțional împotriva Argentinei, direct la vinclu, a declarat la întoarcerea în țară:

„Fără îndoială, întregul meci a fost o experiență aparte și cred că am demonstrat că avem valoare”, a spus fotbalistul, conform record.pt.

După plecarea de la aeroport, naționala Capului Verde a traversat mai multe străzi și bulevarde ale capitalei, pe traseu fiind însoțită de mii de fani.

Sărbătoarea se va încheia în piața Quebra Canela, locul unde s-au putut viziona meciurile de la Mondial pe un ecran uriaș și unde au fost programate mai multe activități destinate suporterilor.

FOTO. Golul marcat de Sidny Lopes Cabral cu Argentina

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Galerie foto (4 imagini)

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Francisco Carvalho, prim-ministrul Capului Verde, a propus ca ziua de sâmbătă, 3 iulie, atunci când naționala a jucat cu Argentina, să fie marcată anual drept „Ziua Rechinilor Albaștri”, pentru a celebra „valorile unității, depășirii limitelor și mândriei naționale”.

Meciurile jucate de Capul Verde la CM 2026, la prima participare din istorie la un turneu final:

  • 0-0 cu Spania
  • 2-2 cu Uruguay
  • 0-0 cu Arabia Saudită
  • 2-3 (după prelungiri) cu Argentina

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