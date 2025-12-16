FIFA, veste uriașă pentru Kovacs „Centralul” român ar putea arbitra la Cupa Mondială din 2026
Istvan Kovacs/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

FIFA, veste uriașă pentru Kovacs „Centralul” român ar putea arbitra la Cupa Mondială din 2026

Alexandru Smeu
Publicat: 16.12.2025, ora 23:10
Actualizat: 16.12.2025, ora 23:54
  • Istvan Kovacs (41 de ani) este singurul arbitru român care a prins lista lărgită a centralilor ce vor putea conduce meciuri la Cupa Mondială din 2026.
  • Turneul final va avea loc în vara anului viitor în Statele Unite, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie - 19 iulie. Va fi primul cu 48 de echipe.

Kovacs a participat, în perioada 31 martie – 3 aprilie, alături de alți 21 de centrali, la un seminar care a avut loc la Zurich și care a reprezentat o primă pregătire a arbitrilor UEFA pentru următoarea ediție a Cupei Mondiale.

Istvan Kovacs ar putea arbitra la Cupa Mondială din 2026

Din cei prezenți, doar 16 au prins lista lărgită pentru turneul final, iar Istvan Kovacs se află printre cei norocoși:

  • Espen Eskas (Norvegia)
  • Istvan Kovacs (România)
  • Francois Letexier (Franța)
  • Danny Makkelie (Olanda)
  • Szymon Marciniak (Polonia)
  • Maurizio Mariani (Italia)
  • Glenn Nyberg (Suedia)
  • Michael Oliver (Anglia)
  • Irfan Peljto (Bosnia)
  • Joao Pedro da Silva Pinheiro (Portugalia)
  • Jose Maria Sanchez Martinez (Spania)
  • Sandro Scharer (Elveția)
  • Anthony Taylor (Anglia)
  • Clement Turpin (Franța
  • Slavko Vincic (Slovenia)
  • Felix Zwayer (Germania)

Dintre cei 16, doar doar 12 vor prinde lotul pentru Cupa Mondială.

Istvan Kovacs a participat și la ediția precendentă a Cupei Mondiale, desfășurate în anul 2022, în Qatar, fiind doar arbitru de rezervă în opt rânduri.

Ultimul arbitru român care a condus un meci la Cupa Mondială a fost Ioan Igna, în Mexic 1986. Igna a bifat atunci două partide: RFG - Scoția 2-1 (în grupe), respectiv Brazilia - Franța 1-1 (3-4.d.pen), în sferturile de finală.

Istvan Kovacs, trei meciuri în acest sezon de UEFA Champions League

După ce a condus finala UEFA Champions League de anul trecut, PSG - Inter 5-0, Kovacs a arbitrat alte trei partide în această stagiune, în cea mai puternică competiție intercluburi din lume.

  • Olympiacos - Pafos 0-0
  • Villareal - Juventus 2-2
  • Liverpool - Real Madrid 1-0

FIFA Cupa Mondiala Istvan Kovacs
