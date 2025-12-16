Derby de titlu în provincie Nicolescu și Stoica au vorbit despre locația unde s-ar putea juca Dinamo - FCSB, dacă se vor bate la campionat pe final de sezon +36 foto
Derby de titlu în provincie Nicolescu și Stoica au vorbit despre locația unde s-ar putea juca Dinamo - FCSB, dacă se vor bate la campionat pe final de sezon

Publicat: 16.12.2025, ora 22:54
  • Arena Națională va fi indisponibilă pentru fotbal începând cu luna mai 2026.
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al FCSB, și Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, au vorbit despre subiect.

Concertele Metallica și Iron Maiden, programate pe 13 și 28 mai, vor face ca Arena Națională să fie indisponibilă pentru fotbal chiar în perioada desfășurării ultimelor etape ale campionatului.

Evenimentele extrasportive s-ar putea prelungi până spre luna septembrie, spun conducătorii celor două cluburi.

Această decizie afectează direct FCSB și Dinamo, echipe care joacă „acasă” pe cel mai mare stadion al țării.

Mihai Stoica și Andrei Nicolescu, supărați pe Primărie: „Va fi o nenorocire”

Invitați în studioul Prima Sport, Mihai Stoica și Andrei Nicolescu au făcut un exercițiu de imaginație, despre un posibil meci pentru titlu între cele două rivale pe final de sezon, ce nu s-ar putea disputa pe Arena Națională.

De asemenea, președintele „câinilor” a menționat că perioada în care stadionul va fi închis s-a prelungit până în luna septembrie, deși inițial era de așteptat ca acesta să fie disponibil pentru fotbal începând cu luna august.

Dialogul dintre Mihai Stoica și Andrei Nicolescu, mai jos:

  • Mihai Stoica: Va fi o nenorocire, pentru că Rapid, Dinamo, poate și noi vom fi în play-off și nu se va putea juca pe Arena Națională decât prima parte. Este strigător la cer!
  • Andrei Nicolescu: Știi și vestea aia cea mai bună...
  • Mihai Stoica: Care?
  • Andrei Nicolescu: Până când e închisă Arena.
  • Mihai Stoica: Da, până în toamnă.
  • Andrei Nicolescu: Până în septembrie...
  • Mihai Stoica: E veselie mare, ce să mai. Există posibilitatea ca Dinamo – FCSB să se joace pentru titlu în ultima etapă și să joci pe „Arcul de Triumf”, pe un teren în dâmburi.

Ulterior, Andrei Nicolescu a propus, mai în glumă, mai în serios, ca, dacă acest lucru se va întâmpla, partida să se desfășoare la Sibiu. Mihai Stoica a intervenit și a venit cu varianta Cluj.

  • Andrei Nicolescu: Dacă se joacă Dinamo - FCSB pentru titlu...
  • Mihai Stoica: Jucăm la Cluj?
  • Andrei Nicolescu: La Sibiu!
  • Mihai Stoica: Foarte bine, la Sibiu am multe relații (n.r. râde).

Variantele Sibiu și Cluj pentru Dinamo, „acasă”

GOLAZO.ro a scris luna trecută că Dinamo are pe masă varianta de a merge în două orașe din țară pentru a juca partidele de pe teren propriu.

Stadionul Arcul de Triumf e mult prea mic, practic la derby-uri, Jandarmeria n-ar permite mai mult de 5.500 de fani.

În aceste condiții, Dinamo pregătește deja scenariile pentru ce va fi în luna mai, când vor avea loc ultimele 4 etape din play-off.

Marea surpriză e reprezentată de soluția pe care cei din Ștefan cel Mare o iau tot mai serios în calcul. Și anume: echipa să plece din București pentru a disputa jocurile de acasă! Și două ar fi variantele:

  • Cluj, capacitate pe Cluj Arena de 30.500
  • Sibiu, capacitate 12.500

Cu 10 etape rămase până la finalul sezonului regulat, Dinamo este pe locul 2, cu 38 de puncte, în timp ce FCSB se află în afara locurilor de play-off.

Campioana României ocupă locul 9, cu 28 de puncte, la două în spatele celor de la Oțelul, ultima formație aflată în Top 6.

FCSB - Dinamo, meci
FCSB - Dinamo, meci

FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci
Mihai Stoica dinamo fcsb andrei nicolescu
