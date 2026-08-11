„Te uiți la altceva, nu la fotbal” Andrei Nicolescu și Mihai Stoica îi răspund lui Victor Angelescu, după ce oficialul Rapidului s-a plâns de arbitraj +7 foto
Andrei Nicolescu, Mihai Stoica și Victor Angelescu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

„Te uiți la altceva, nu la fotbal” Andrei Nicolescu și Mihai Stoica îi răspund lui Victor Angelescu, după ce oficialul Rapidului s-a plâns de arbitraj

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 23:51
  • Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, și Andrei Nicolescu, președintele executiv al lui Dinamo, i-au răspuns lui Victor Angelescu.
  • Oficialul Rapidului se plânsese de arbitraj după remiza cu UTA Arad, scor 0-0.
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Angelescu a comparat modul în care este tratat Rapid cu situația de la FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova și a cerut mai multă consecvență în interpretarea fazelor de penalty.

Oficialul giuleștenilor a susținut că echipa sa „nu are respectul pe care ar trebui să-l aibă”.

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Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu: „În niciun caz nu există un curent pro-FCSB

Mihai Stoica a respins ideea că FCSB ar beneficia de un tratament favorabil și a susținut că, dimpotrivă, multe dintre deciziile de arbitraj împotriva roș-albaștrilor nu primesc aceeași atenție.

„«Dacă nu se dă un penalty pentru FCSB, se vorbește 3 săptămâni» (n.r. citat din Angelescu). Este exact așa, doar că invers. Presa reliefează foarte rar când se face o greșeală în favoarea noastră.

Împotriva echipelor cu care jucăm, au fost foarte multe decizii care ne-au dezavantajat și care au fost trecute cu vederea. Pentru că în niciun caz nu există în presă un curent pro-FCSB. Dimpotrivă.

Păstrând un echilibru, încerc să am un spirit deontologic și tac din gură. Pe mine e bine să nu prea mă calci, că sunt bătrân și am monturi”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

FOTO. UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad

UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (6).jpg
UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (6).jpg

Galerie foto (7 imagini)

UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (1).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (2).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (3).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (4).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (5).jpg
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Oficialul FCSB a analizat apoi fazele reclamate de Angelescu și a avut o opinie diferită de cea a președintelui Rapidului.

„Nu e penalty la Botoșani?! Păi, cum poate să cadă Dumiter? Nu există nicio ținere reciprocă, pune mâna pe el. Era clar că trebuia să lase jocul să continue. N-a văzut.

N-ai cum… Poți să te arunci în față, cum s-a aruncat Stojilkovic. Niciodată nu e penalty pentru Rapid. Niciodată nu e penalty! E contact, dar el simulează după aia. Decizia e foarte bună.

Eu încerc să fiu obiectiv. Cred că ar fi trebuit eliminat Papeau, parcă în minutul 83, al doilea cartonaș galben, și-a călcat adversarul. Da. Acolo, da. Dar mie mi s-a părut chiar un arbitraj echidistant și curajos al lui Roman.

Cum să fie penalty ăsta? Adică nu înțeleg. Chiar n-aș face niciun comentariu dacă nu se aducea FCSB în discuție, asta chiar că nu pricep, de unde până unde?

FCSB vine cu faze și cu argumente. Eu niciodată n-am spus de maniera de arbitraj sau 5% sau 10% bazaconii din astea «pe vechi»”, a continuat Mihai Stoica.

Foto. Faza care a dus la eliminarea lui Alexandru Pașcanu în meciul Botoșani - Rapid 1-1

Faza care a dus la eliminarea lui Alexandru Pașcanu în meciul Botoșani - Rapid 1-1. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania
Faza care a dus la eliminarea lui Alexandru Pașcanu în meciul Botoșani - Rapid 1-1. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania

Galerie foto (48 imagini)

Faza care a dus la eliminarea lui Alexandru Pașcanu în meciul Botoșani - Rapid 1-1. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania Faza care a dus la eliminarea lui Alexandru Pașcanu în meciul Botoșani - Rapid 1-1. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania Faza care a dus la eliminarea lui Alexandru Pașcanu în meciul Botoșani - Rapid 1-1. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania Faza care a dus la eliminarea lui Alexandru Pașcanu în meciul Botoșani - Rapid 1-1. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania Faza care a dus la eliminarea lui Alexandru Pașcanu în meciul Botoșani - Rapid 1-1. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania
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Angelescu afirmase și că Gigi Becali obișnuiește să vorbească favorabil despre anumiți arbitri, iar aceștia ajung ulterior să fie delegați la meciurile FCSB.

Pentru că Gigi Becali decide tot la CCA (n.r. ironic). Doamne fereste, adică astea sunt niște chestii chiar… Deci așa a zis?! Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB

Andrei Nicolescu: „Mi se pare că te uiți la altceva, nu te uiți la fotbal

Andrei Nicolescu a intervenit la rândul său și a readus în discuție un mesaj pe care îl transmisese cluburilor încă din sezonul precedent.

„Să încep domol așa și să aduc aminte ce am spus anul trecut, în play-off. Că atâta timp cât nu vom fi uniți, noi, cluburile, vom plânge fiecare pe rând. Țineți minte faza de la meciul Rapid - Dinamo, cu Musi și cu Petrila Și acolo nu l-am mai văzut așa vehement, și nici pe jucătorii Rapidului.

Dar, pe de altă parte, nici nu mă pot abține. Să spui că e interpretabil penalty-ul ăla de la Botoșani, mi se pare că te uiți la altceva, nu te uiți la fotbal”, a spus Nicolescu.

2021
este anul în care Andrei Nicolescu a plecat din conducerea Rapidului. În perioada petrecută în Giulești, actualul președinte al lui Dinamo a colaborat cu Victor Angelescu, care a rămas la club până în prezent

Președintele executiv al lui Dinamo a explicat apoi cum înțelege intervenția VAR:

„Interpretarea la anumite penalty-uri sau potențiale penalty-uri, apropo de ce am primit noi, ce primește unul, ce primește celălalt... Am aflat foarte clar din interpretarea VAR că atâta timp cât arbitrul de centru apreciază că intensitatea pe o anumită lovitură nu justifică penalty-ul și el a mers inițial pe o decizie, VAR-ul nu poate interveni să-l convingă neapărat pentru asta.

Gândiți-vă la ce penalty am primit împotriva noastră la Ploiești. Adică, dacă analizăm toate cele trei penalty-uri, ăla e cel mai puțin penalty dintre toate.

Cel de la UTA are circumstanțe, dar e o interpretare a centralului cu VAR-ul. Iar aici, dacă vorbești că nu l-a călcat pe Musi direct pe talpă, înseamnă că iar te uiți la altceva, nu te uiți la fotbal”.

Răspunsul meu foarte soft este că le aduc aminte și lui, și tuturor celorlalți, atâta timp cât nu vom fi uniți să încercăm să facem lucruri din care să schimbăm optica CCA-ului și să avem transparență totală, vom plânge toți pe rând. Am explicat un pic și mi se pare că am fost un pic prea dur, n-aș fi vrut să-i sugerez că se uită la altceva decât la fotbal Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Ce a declarat Victor Angelescu

„Rapid nu are respectul pe care ar trebui să-l aibă. Trebuie să ni se explice mai clar cum se tratează fazele și care-i măsura, pentru că eu am fost la ședințele lui Kyros Vassaras.

La meciul cu Botoșani, nu e clar penalty și roșu. E unul dintre cei mai buni arbitri Barbu, da? Dacă, în aceeași etapă, nouă nu ni se dă un penalty care este de 10 ori mai clar decât al lui Musi cu Voluntari, unde chiar se vede că îl șterge ușor și sare 3 metri și intervine VAR-ul, păi, să înțeleg și eu care e măsura…

Când e așa și așa, când e 50-50, nu știi cum e, îi dă penalty lui Botoșani și roșu, iar nouă nu ne dă. În aceeași etapă, la o fază care e clar mai soft, nu se dă. Ori nu le dai pe niciunul, ori le dai pe amândouă.

De acum câteva sezoane, noi nu suntem tratați ca o echipă extrem de importantă, ca Rapid București, ca o câștigătoare de titluri, de Cupe, care se bate, care are bugete.

Poate din cauza că avem mai puțini suporteri, sunt și mai puțini care strigă. Că FCSB-ul e respectat, FCSB-ul strigă cel mai mult, asta e statistica, o știe oricine. Întrebați orice conducător din fotbalul nostru, FCSB-ul e cea mai respectată echipă din punctul ăsta de vedere.

Pentru că și țipă cel mai mult, are cei mai mulți fani, că e logic, peste tot, și toată lumea, dacă se întâmplă ceva, dacă nu li se dă un penalty, trei săptămâni se vorbește. Sunt mult mai respectați decât noi.

Craiova e mai respectată decât noi. CFR-ul, ca să nu mai zic de FCSB, că o să vină MM și să spună că zic de ei. CFR-ul a fost o echipă extrem de respectată, ca să nu zic mai mult. În multe campionate”, a spus Angelescu la Prima Sport, luni seară.

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